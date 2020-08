Bước tiến mới giúp phụ nữ Việt gìn giữ nét xuân

Một số chị em sau khi trải qua vài lần sinh nở, ngực trở nên chảy xệ và mất đi độ đàn hồi gây ra mặc cảm, mất đi sự tự tin vốn có và không còn vẻ quyến rũ như thời thanh xuân nữa.

Chính vì thế, sản phẩm giúp vòng 1 cải thiện, săn chắc, tự tin hơn là điều mà các chị em phụ nữ luôn quan tâm và tìm kiếm. Nhiều người muốn bỏ tiền vào các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ để tìm lại vẻ ngoài xuân sắc, thế nhưng điều này có thể đem lại nhiều hệ lụy sau này. Có nhiều cách giúp bạn có một thân hình thon gọn và đẹp mắt. Nếu có thời gian bạn có thể đến phòng gym, yoga,... Song song với tập luyện là một chế độ ăn uống phù hợp. Bên cạnh đó, để cải thiện vòng 1 chảy xệ nhanh chóng, có được vòng ngực săn chắc, hạn chế lão hóa da có thể sử dụng các sản phẩm hỗ trợ.

Kacip Fatimah hay còn có tên gọi khác là Labisia Pumila là một loại thảo dược có hoa được bắt nguồn gốc từ rừng nhiệt đới ở Malaysia, là giống cây thân gỗ nhỏ, rậm lá này có tác dụng tuyệt vời trong việc cải thiện nội tiết tố nữ, săn chắc vòng 1 nó có tác dụng giúp trẻ hóa, săn chắc cơ bụng và cơ âm đạo cho phụ nữ rất tốt.

Đặc biệt, ngày nay, cùng với công nghệ nano tự nhũ hóa Nhật bản cùng tỷ lệ vàng giữa chiết xuất Kacip Fatimah với mầm đậu nành và sâm tố nữ, các chất dinh dưỡng sẽ dễ dàng đi sâu vào các tế bào mô cơ, nâng cao khả năng hấp thu và tăng hiệu quả, chất lượng lên nhiều lần. Có khả năng tác động nhanh chóng, trực tiếp vào mô cơ vú và mô mỡ đệm dưới bầu ngực giúp ngực phát triển mạnh mẽ, chống chảy xệ và tăng kích thước vòng 1.

Ngoài ra, kết hợp sử dụng các thành phần như ích mẫu, sữa ong chúa, tam thất và vitamin E,… cũng có chức năng cải thiện, nâng cao nội tiết tố, chống khô hạn, giảm các cơn đau bụng khi đến chu kỳ kinh nguyệt.

TPBVSK Đào Hồng An Plus được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, tự động, khép kín - đạt chuẩn GMP-WHO, thực hiện đầy đủ các yêu cầu về tiêu chuẩn đảm bảo an toàn chất lượng tại Việt Nam và được Bộ Y tế cấp phép lưu hành hành, vì vậy người sử dụng có thể hoàn toàn an tâm.