Cảnh báo về quảng cáo thực phẩm chức năng có dấu hiệu lừa dối

“Cẩn trọng với thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Hầu Đan Kids và An Hầu Đan trên website https://anhaudan.com, http:// dieutriviemva.com”, đó là thông tin được Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đăng tải trên trên website vfa.gov.vn , hôm 15.10 vừa qua. Nội dung nêu rõ: Trong thời gian vừa qua trên trang: https://anhaudan.com, http:// dieutriviemva.com có quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Hầu Đan Kids và An Hầu Đan vi phạm quy định quảng cáo, có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng.

Sản phẩm này được do Công ty TNHH Y Dược Kinh Đô, (Địa chỉ: Số 166, phố Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm. Cục An toàn thực phẩm đã mời đại diện Công ty lên làm việc, tuy nhiên đại diện công ty khẳng định sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Hầu Đan Kids và An Hầu Đan đang quảng cáo trên website: https://anhaudan.com, http:// dieutriviemva.com không phải do Công ty TNHH Y Dược Kinh Đô thực hiện và chịu trách nhiệm về chất lượng, và sẽ không được đảm bảo về chất lượng, an toàn theo công bố được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý. Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế khuyến cáo người tiêu dùng không mua thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Hầu Đan Kids và An Hầu Đan trên trang website/internet nêu trên.

“Tiên dược” trắng da chưa được phép lưu hành tại VN

Trước đó, hồi tháng 8.2019, trên trang web chính thức của Cục An toàn thực phẩm, cũng đã có thông tin khuyến cáo: Cẩn trọng với thông tin quảng cáo sản phẩm có tên FOY (Fountain of Youth) của FOY International Inc.

Cục An toàn thực phẩm cho biết, nhận được thông tin phản ánh về một loại thực phẩm chức năng được cho là “tiên dược” trắng da rao bán rầm rộ trên thị trường mạng. Sản phẩm này có tên FOY (Fountain of Youth) của FOY International Inc, được giới thiệu lấy nguyên liệu từ Thụy Sĩ, sản xuất tại Mỹ.

Sau khi nhận được phản ánh nêu trên, Cục An toàn thực phẩm đã rà soát dữ liệu công bố sản phẩm, xác định từ năm 2014 đến nay sản phẩm có tên FOY (Fountain of Youth) của FOY International Inc chưa được cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm/Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm. Như vậy sản phẩm này chưa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam. Sau khi nhận được phản ánh nêu trên, Cục An toàn thực phẩm đã rà soát dữ liệu công bố sản phẩm, xác định từ năm 2014 đến nay sản phẩm có tên FOY (Fountain of Youth) của FOY International Inc chưa được cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm/Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm. Như vậy sản phẩm này chưa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam.

Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng trong nước mua, không sử dụng sản phẩm tên FOY (Fountain of Youth) của FOY International Inc, nếu phát hiện việc lưu hành sản phẩm bất hợp pháp đề nghị thông báo ngay cho cơ quan chức năng tại địa phương để xử lý theo quy định.