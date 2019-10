Độc tố trong thức ăn nhiễm khuẩn

Theo Cục An toàn thực phẩm (ATTP) Bộ Y tế, ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm do vi khuẩn là khái niệm là nhóm bệnh gây ra do các loài vi khuẩn (Bacteria) hoặc độc tố của chúng, xâm nhập, lây truyền và gây ra bệnh lý chủ yếu tại đường tiêu hóa. Nhóm bệnh này có những tên gọi khác như “Nhiễm khuẩn - nhiễm độc thức ăn” hay “Nhiễm trùng - nhiễm độc do ăn uống”.

Ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm do vi khuẩn là nhóm bệnh khá phổ biến, liên quan chặt chẽ đến phong tục, tập quán ăn uống, thường xuất hiện dưới dạng bệnh riêng lẻ, các vụ với hàng chục hoặc hàng trăm người mắc.

Hiện nay có hơn 200 bệnh lây truyền qua thực phẩm, trong đó có tỷ lệ không nhỏ là các bệnh gây ra do các loài vi khuẩn.

Chuyên gia về giám sát ngộ độc thực phẩm, Cục ATTP lưu ý, ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm do vi khuẩn rất phổ biến ở các cộng đồng dân cư có đời sống dân cư khó khăn, trình độ vệ sinh xã hội thấp, phong tục tập quán liên quan tới ăn uống, sử dụng nước sinh hoạt, vệ sinh chất thải của người và động vật chứa đựng nhiều yếu tố nguy cơ truyền bệnh. Đây cũng là nhóm bệnh hoàn toàn có thể chủ động trong phòng chống bằng các biện pháp đặc hiệu và tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật về ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm và thực hành ATTP của cộng đồng.

Các bệnh lý thường gặp do nhiễm khuẩn - nhiễm độc thức ăn như: bệnh tả, bệnh viêm ruột - dạ dày, bệnh viêm cấp tiểu - đại tràng do vi khuẩn và độc tố ruột, bệnh viêm dạ dày - tiểu tràng cấp và nhiễm độc toàn thân do ngoại độc tố tụ cầu vàng, bệnh nhiễm độc tố độc thịt gây viêm dạ dày, ruột và nhiễm độc cơ quan thần kinh và toàn thân, bệnh viêm dạ dày - ruột kiểu tả hoặc tiêu chảy có hội chứng lỵ, hội chứng viêm ruột, viêm não, màng não hay nhiễm khuẩn huyết.

Có thể dự phòng nhiễm độc thực phẩm do vi khuẩn

Theo khuyến cáo của Cục ATTP, dự phòng ngộ độc mắc bệnh lây qua thực phẩm bằng cách: thực hiện vệ sinh môi trường, vệ sinh nguồn nước, vệ sinh chất thải, rác thải; vệ sinh nhà ăn, nhà bếp, cơ sở chế biến, cơ sở giết mổ, bảo quản thực phẩm; vệ sinh cá nhân đặc biệt là vệ sinh bàn tay.

Sử dụng hóa chất diệt khuẩn phù hợp, đúng lúc, đúng liều lượng và không được lạm dụng. Kết hợp các phương pháp diệt khuẩn vật lý, cơ học, sinh học. Cần duy trì thực hiện “10 nguyên tắc vàng chế biến thực phẩm an toàn” hoặc áp dụng “5 chìa khóa an toàn thực phẩm” của Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo.

Dự phòng đặc hiệu với một số tác nhân vi khuẩn gây ra nhiễm độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm có vắc-xin phòng bệnh khá hiệu quả như Vibrio cholerae hay Shigella; Giáo dục, tuyên truyền thường xuyên nhằm nâng cao hiểu biết và kỹ năng thực hành ATTP có liên quan đến nhiễm độc thực phẩm. Ưu tiên giáo dục chuyển đổi hành vi ở nhóm người có nguy cơ cao bị nhiễm độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm.