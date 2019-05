Không tiêm vắc xin ngừa bệnh cho con, có thể bị phạt đến 500.000 đồng

Trung tâm y tế dự phòng TP.HCM ngày 28.5 cho biết sau 3 tháng thực hiện tiêm vắc xin “5 trong 1” ComBE Five ngừa 5 bệnh (bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm màng não mủ/viêm phổi do vi khuẩn HiB và viêm gan B) trong chương trình tiêm chủng mở rộng, tại TP.HCM đã có 23.316 mũi tiêm, gồm: 11.670 mũi 1, 8.073 mũi 2 và 3.573 mũi 3.

Qua ghi nhận có 1.321 trường hợp có phản ứng thông thường sau tiêm chủng, chủ yếu là sốt, sưng đau tại chỗ tiêm (chiếm tỉ lệ 5,7%); không có ca tai biến nặng.

Với 23.316 liều tiêm vắc xin Com BE Five được tiêm thì tương đương 5% số trẻ của TP.HCM được tiêm chủng vắc xin chương trình mở rộng.

Trong khi đó, có đến 70% trẻ được tiêm chủng vắc xin “5 trong 1” và “6 trong 1” dịch vụ.

Như vậy, hiện TP.HCM có 75% trẻ được tiêm ngừa vắc xin “5 trong 1” và “6 trong 1”, còn lọt sổ 25% trẻ chưa được tiêm phòng các loại bệnh này. Đây là nguy cơ rất lớn dẫn đến sự gia tăng số ca mắc các bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm màng não mủ/viêm phổi do vi khuẩn HiB, viêm gan B và bại liệt trong thời gian tới nếu trẻ em không được tiêm đúng lịch.

Trung tâm y tế dự phòng TP.HCM khuyến cáo các bậc phụ huynh có con dưới 1 tuổi cần đưa con đi tiêm chủng theo đúng lịch tiêm bắt buộc do Bộ Y tế quy định.