Kiểm soát nguy cơ bệnh bại liệt xâm nhập

Theo thông báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), từ ngày 20.9 đến nay, Philippines đã công bố 3 trường hợp bệnh bại liệt thể 2 do vi rút có nguồn gốc vắc xin biến đổi di truyền. Ngoài ra, một số mẫu bệnh phẩm từ trẻ khỏe mạnh và từ môi trường cũng cho kết quả dương tính với vi rút bại liệt thể 1, 2. Đây là lần đầu tiên quốc gia này ghi nhận bệnh bại liệt quay trở lại kể từ khi đạt mục tiêu thanh toán bệnh bại liệt do vi rút hoang dại vào năm 2000.