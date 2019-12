Lại mất mạng vì thẩm mỹ

Hút mỡ giảm béo, người đàn ông tử vong

Chiều 27.12, ông Nguyễn Dương Trung, Phó chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội, cho biết theo thông tin ban đầu, một người đàn ông 43 tuổi đã tử vong sáng cùng ngày, sau khi thực hiện dịch vụ hút mỡ giảm béo tại cơ sở thẩm mỹ Việt - Hàn, địa chỉ 83 Nguyễn Khang, Q.Cầu Giấy, Hà Nội. Cơ quan công an đang làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo báo cáo ban đầu, sáng 27.12, người đàn ông trên đến cơ sở thẩm mỹ Việt - Hàn làm giảm béo và được tiêm thuốc Lidocain (gây tê). Sau tiêm thuốc, người này có biểu hiện khó thở, co giật, tím tái. Đến 10 giờ 16, cơ sở gọi cấp cứu 115. Khi xe cấp cứu đến nơi, bệnh nhân đã trong tình trạng mất ý thức hoàn toàn, tim ngừng đập; ngừng hô hấp; mất hoàn toàn các phản xạ, toàn thân thâm tím... và được xác định tử vong. Kíp cấp cứu đã thực hiện ép tim ngoài lồng ngực, bóp bóng hô hấp nhân tạo, tiêm tĩnh mạch Adrenalin, truyền dịch..., nhưng sau 40 phút không có kết quả nên lập biên bản tử vong, có nhân viên của cơ sở thẩm mỹ Việt - Hàn ký xác nhận. Trả lời Thanh Niên, TS Trần Thị Nhị Hà, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, khẳng định cơ sở thẩm mỹ Việt - Hàn đã hành nghề trái phép. Đây là cơ sở chỉ được làm dịch vụ chăm sóc da, không được thực hiện các dịch vụ có tiêm, truyền; không được thực hiện phẫu thuật, can thiệp làm đẹp (cắt mí, nâng mũi, phẫu thuật nâng ngực, hút mỡ). Các dịch vụ hút mỡ (bụng, đùi) giảm béo buộc phải thực hiện tại bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ đã được cơ quan chức năng thẩm định.

Phát hiện nhiều cơ sở thẩm mỹ vi phạm Tuần qua, Sở Y tế TP phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra 3 cơ sở thẩm mỹ khác gồm Thẩm mỹ viện Linh Anh (Q.3), Spa Hana Bùi (Q.12) và một cơ sở trên đường Phan Văn Hớn (Q.12). Tại các cơ sở này, lực lượng chức năng phát hiện các lỗi vi phạm như điều dưỡng không có chứng chỉ hành nghề, sử dụng sản phẩm collagen không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc... Sỹ Đông

Bà Hà cho biết thêm trên địa bàn Hà Nội hiện có hàng ngàn cơ sở spa - thẩm mỹ viện không có bác sĩ c huyên khoa thẩm mỹ hành nghề, không thuộc lĩnh vực ngành nghề do Sở Y tế cấp phép hành nghề trái quy định. Vừa qua, tại Hà Nội đã có một số trường hợp bị tai biến (sốc thuốc tê phải cấp cứu) sau khi làm đẹp tại các cơ sở spa - thẩm mỹ hành nghề “chui”.

Cơ sở thẩm mỹ “chui” có cả súng, thuốc gây nghiện

Ngày 27.12, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã có báo cáo gửi Bộ Y tế, UBND TP.HCM liên quan đến cơ sở thấm mỹ “chui” bị phát hiện tại chung cư Vinhomes Central Park (720A Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh).

Theo báo cáo, ngày 27.11, Thanh tra Sở Y tế phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP.HCM, Phòng Y tế Q.Bình Thạnh và UBND, Công an P.22 (Q.Bình Thạnh), Ban QLCC Vinhomes Central Park, tiến hành kiểm tra, xác minh hoạt động khám, chữa bệnh tại phòng P7-30-10, P7-34-15 khu chung cư Vinhomes Central Park do bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền làm chủ. Đoàn kiểm tra ghi nhận tại đây có cơ sở thẩm mỹ hoạt động khám, chữa bệnh, nhưng không có giấy phép, không chứng chỉ hành nghề , cũng không có giấy phép kinh doanh theo quy định.

Bà Tuyền cung cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế cấp; chứng chỉ hành nghề do Giám đốc Sở Y tế TP cấp, tuy nhiên, giấy tờ do bà Tuyền cung cấp cơ quan chức năng nghi có dấu hiệu giả mạo chữ ký, mẫu của Bộ Y tế và Sở Y tế. Ngoài ra, tại phòng P7-34-15, cơ sở bố trí 11 phòng có giường phẫu thuật, 11 đèn mổ, tủ thuốc có trang bị thuốc cấp cứu, bình ô xy; 1 phòng lưu bệnh có 2 giường; 1 phòng vệ sinh có chứa thuốc. Kiểm tra danh mục thuốc tại 2 phòng trên, đoàn thấy có triển khai các trang thiết bị, vật tư y tế và số lượng lớn thuốc sử dụng trong lĩnh vực y tế.

Đặc biệt có một số thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ và thuốc hướng thần, gây nghiện: Morphin l0 mg/ml (104 ống), Ketamine 50 mg/ml (15 lọ), Ephedrine 30 mg/ml (10 ống), Fentanyl 0.1 mg (7 ống). Đoàn phát hiện một số hóa đơn thu tiền của bệnh nhân, phiếu xuất kho, sổ xuất kho, giấy cam kết, hình ảnh của bệnh nhân, bảng tổng hợp xuất nhập tồn của Công ty TNHH XNK Thanh Tuyền. Công an phường và ban quản lý tòa nhà phát hiện có một khẩu súng bằng kim loại. Đoàn kiểm tra thông báo sự việc trên và bàn giao súng cho Công an Q.Bình Thạnh xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, khoảng đầu tháng 11.2019, anh P.H.S (31 tuổi) đến cơ sở thẩm mỹ “chui” của bà Thanh Tuyền hút mỡ. Sau hút mỡ, chỗ hút mỡ trên cơ thể của anh S. sưng nóng đỏ, hai đùi đau nhức, bệnh nhân quay lại cơ sở cũ nặn lấy mủ, về nhà không bớt nên có quay lại thêm một lần, được rạch tháo mủ, nhưng vẫn không đỡ. Bệnh nhân nhập Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng mặt trong 2 đùi có mảng sưng nề, viêm tấy, chảy dịch, không rõ bờ, kích thước 15 x 20 cm. Bệnh nhân đã được phẫu thuật rạch áp xe đùi hai bên. Sở Y tế TP.HCM cho biết đã chuyển nội dung vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Thạnh điều tra.