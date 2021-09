AHA/BHA và Retinol: Kết hợp thứ tự đúng cách, đạt hiệu quả

AHA và BHA có khả năng lấy đi tế bào chết trên da, giúp các dưỡng chất thẩm thấu nhanh hơn trong quá trình điều trị mụn và ngăn ngừa lão hóa.

- AHA: Có tên viết tắt là Alpha Hydroxy Acid. Bản chất là loại axit có khả năng hòa tan được trong nước nên rất thích hợp cho da khô. Chúng hoạt động bằng cách phá vỡ liên kết giữa các tế bào trên da, giúp làn da chết bong lên nhanh chóng. Đồng thời, lấy đi lớp sừng trên bề mặt da, làm thông thoáng lỗ chân lông và ngăn ngừa mụn hiệu quả. Vì vậy, việc sử dụng AHA lâu dài thì da sẽ trở nên đều màu và sáng mịn.

- BHA: Được viết tắt từ Beta Hydroxy Acid. Chúng có thể hoàn toàn tan được trong dầu, vì vậy rất thích hợp cho người có da dầu. BHA có đặc tính kháng viêm, điều trị mụn đầu đen, đầu trắng và mụn viêm giúp chúng mau lành. Ngoài ra, BHA còn có khả năng thâm nhập sâu vào bên dưới nang lông để loại bỏ lớp bã nhờn, bụi bẩn tế bào chết gây bít tắc lỗ chân lông cho da thông thoáng.

Các thương hiệu được ưa chuộng có sản phẩm BHA nổi tiếng được yêu thích hiện nay như: Paula`s Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant, AHA/BHA Exfoliating Cleanser Murad, BHA Obagi Clenziderm MD Pore Therapy, BHA The Ordinary.

Hiểu một cách đơn giản nhất, AHA/BHA là thành phần tẩy tế bào chết hóa học: AHA phù hợp với làn da khô, hỗn hợp thiên khô; BHA thích hợp với làn da dầu, hỗn hợp thiên dầu. Sau khi tác động trên da, chúng sẽ giúp các dưỡng chất thẩm thấu tốt hơn. Đặc biệt, BHA còn được giới thiệu đến những người mắc bệnh về rosacea để giảm tình trạng mẩn đỏ trên da.

Mặc dù những loại mỹ phẩm tẩy tế bào chết hóa học chứa AHA, BHA đang được sử dụng rộng rãi và mang lại hiệu quả cao về mặc thẩm mỹ. Tuy nhiên, người có làn da khô, nhạy cảm nên sử dụng AHA và BHA có nồng độ thấp để làm dịu da. Sau khi da quen dần, chúng ta có thể tăng nồng độ cao hơn.

Bên cạnh hai loại tẩy tế bào chết cho da, Retinol cũng góp phần quan trọng trong quá trình chăm sóc da và ngừa lão hóa.

Bạn có thể sử dụng sản phẩm retinol của thương hiệu khác được giới skincare ưa thích như: Obagi 360 Retinol 0.5%, Paula`s Choice Clinical 1% Retinol Treatment, Image MD Restoring Youth Repair Creme (1%).

Trong trường hợp da của bạn đã quen với việc sử dụng acid thường xuyên trên bề mặt da, giúp da sạch mụn, sáng mịn trong cùng routine giúp đẩy nhanh tiến độ điều trị cho da sáng mịn.

Phương pháp kết hợp luân phiên AHA và BHA cùng lúc: Với phương pháp này bạn nên cho da nghỉ để đẩy các vết bẩn, bã nhờn và lớp sừng lên bề mặt da trước khi tiếp tục bước tiếp theo.

=> Thực hiện theo các bước: Tẩy trang - Sữa rửa mặt - Toner - AHA/BHA - Serum - Kem dưỡng.

- Trong quá trình thực hiện, bạn không nên bỏ qua bước cấp ẩm bằng serum, vì trong quá trình tẩy tế bào chết có thể khiến da bị khô và bong tróc. Phục hồi và cấp ẩm kịp thời tránh khỏi những tổn thương trên da.

- Thời gian sử dụng xen kẽ cách ngày ví dụ: ngày chẵn dùng AHA, ngày lẻ dùng BHA. Hoặc áp dụng luân phiên tuần để tránh kích ứng như: 1 tuần dùng BHA, 1 tuần dùng AHA luân phiên nhau.

Nếu da bạn thuộc chưa sử dụng các loại tẩy tế bào chết hóa học bao giờ, hoặc mới sử dụng nên cân nhắc dùng phương pháp này vì chúng có thể làm ảnh hưởng đến da như đau rát.

Đối với các làn da yếu và mới bắt đầu sử dụng, bạn nên điều chỉnh liều lượng AHA/BHA và retinol xen kẽ nhau từ 2-3 ngày/ tuần, tránh việc sử dụng cùng lúc tẩy tế bào chết với retinol. Điều này sẽ bảo vệ làn da yếu và nhạy cảm của bạn đấy!

Chúng ta có thể sử dụng bất kỳ loại mỹ phẩm nào, tuy nhiên, trước khi dùng thường xuyên với tần suất mỗi ngày trong tuần thì bắt buộc phải hiểu rõ các quy tắc dưỡng da để đạt hiệu quả tối ưu nhất.

Quy tắc 1- Lỏng trước, đặc sau:

Quy tắc này được áp dụng hầu hết 90% trình tự dưỡng da hằng ngày. Ngay cả những bạn chưa từng skincare cũng có thể sử dụng. Đơn giản bởi các sản phẩm dày đặc như kem nếu dùng trước thì các sản phẩm lỏng, mỏng như serum chẳng hạn không thể thẩm thấu tốt vào da ngay sau đó.

Quy tắc 2 - Tuân thủ thứ tự skincare cơ bản:

Để loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn, bã nhờn và cân bằng độ pH cho da thì 3 bước đầu tiên trong quy trình skincare là không thể thiếu. Với những bạn sử dụng treatment thì nên tham khảo thêm các bước còn lại dưới đây:

Bước 1: Tẩy trang

Bước 2: Sữa rửa mặt

Bước 3: Toner không cồn

Bước 4: AHA (sử dụng xong đợi 20 - 30 phút cho thẩm thấu) hoặc BHA (đợi 10 -15 phút cho thẩm thấu) hoặc retinol.

Bước 5: Serum

Bước 6: Kem dưỡng ẩm

Bước 7: Kem chống nắng (ban đêm bỏ qua bước này)

Lưu ý: Quy trình sử dụng AHA/BHA và retinol nên được thực hiện vào buổi tối, bảo vệ da khỏi tia UV. Sáng hôm sau bạn nên sử dụng thêm kem chống nắng để bảo vệ da khỏi thâm sạm.

Bên cạnh những lợi ích tích cực mang lại, bạn nên hiểu được làn da mình thuộc loại nào và có khỏe hay không trước khi sử dụng, tránh tình trạng kích ứng và dị ứng da. Một số lưu ý dưới đây sẽ giúp bạn giảm nguy cơ này:

- Nếu bạn mới bắt đầu sử dụng, nên chọn các sản phẩm có nồng độ thấp 0,5% sau đó tăng dần lên 1%, 2%.

- Tần suất sử dụng của AHA/ BHA là 2-3 lần mỗi tuần.

- Không nên sử dụng retinol vào buổi sáng, vì chúng dễ bị oxy hóa dưới ánh sáng và làm mất đi hiệu quả lên da. AHA cũng thiên về buổi tối, còn BHA có thể dùng buổi sáng và tối tùy nhu cầu của bạn.

- Không nên sử dụng liên tiếp AHA/ BHA, retinol. Hãy đợi các hoạt chất thẩm thấu vào da và cho da nghỉ từ 10 - 30 phút tùy loại tẩy tế bào chết hóa học mà bạn sử dụng.

- Nên thử ra mu bàn tay trước để kiểm tra độ kích ứng trước khi sử dụng.

Kết hợp BHA và Niacinamide

Đây là combo cực kỳ thích hợp với những làn da dầu mụn, lỗ chân lông to. Hai hoạt chất này hoạt động hỗ trợ qua lại với nhau: BHA giúp loại bỏ tế bào chết, thúc đẩy tái tạo da trong khi đó Niacinamide giúp da khôi phục cấu trúc làn da, tránh bị tổn thương.

Kết hợp AHA và vitamin C

Khi kết hợp AHA với vitamin C giúp da được mịn màng, trắng sáng, giảm thâm nám và đều đều tone màu da. Công dụng chính của AHA là loại bỏ tế bào chết, bên cạnh đó chúng kích thích sản xuất collagen, vitamin C với thành phần chống oxy hóa và dưỡng da trắng sáng. Đối với những làn da khỏe mạnh, bạn có thể sử dụng vitamin C 20% giúp cải thiện da trắng lên nhanh chóng.