Bật mí cách chọn màu môi quyến rũ cho bờ môi thâm

Giải pháp nào cho bờ môi thâm khi tô son? Cách lựa chọn màu son thế nào để đem lại một hiệu quả tô son môi đẹp nhất? Hãy cùng khám phá chúng trong chuyên mục làm đẹp hôm nay nhé!

Môi thâm bị tác động giữa rất nhiều yếu tố, phải kể đến đó là do di truyền, do màu da (thường những cô gái sở hữu màu môi thâm tự nhiên đều có màu da ngâm), do môi trường ngoài, do bạn không biết chăm dưỡng đôi môi mình tốt...

Những gợi ý về màu son môi dưới đây sẽ giúp các cô nàng da ngăm môi thâm có thể lựa chọn và giúp bản thân mình thật nổi bật, xinh đẹp, không kém phần quyến rũ.

1. Màu son đỏ cam dành cho làn da ngăm đen

Đây là một màu sắc nổi bật dành cho các cô nàng yêu thích sự năng động và trẻ trung. Màu đỏ cam sẽ giúp cân bằng sắc thái da và giúp khuôn mặt trở nên đều màu đẹp mịn tự nhiên hơn.

Với son môi này, bạn nên sử dụng kem che khuyết điểm để che đi viền môi thâm cũng như giúp đôi môi bạn trông căng mịn quyến rũ hơn. Kết hợp cùng khuynh hướng trang điểm tone màu đồng để tôn lên trọn vẹn làn da tây của bạn cũng như giúp bạn trông hiện đại, khỏe khoắn hơn.

2. Màu đỏ rượu vang

Màu son đỏ rượu vang cực kỳ sang chảnh Nhìn sơ qua, chúng ta có cảm giác như đây là gam màu tím. Tuy nhiên, trong giới chuyên môn mỹ phẩm, đây là một trong những gam màu đẹp và phù hợp nhất dành cho các cô nàng môi thâm và da bánh mật. Nhìn sơ qua, chúng ta có cảm giác như đây là gam màu tím. Tuy nhiên, trong giới chuyên môn mỹ phẩm, đây là một trong những gam màu đẹp và phù hợp nhất dành cho các cô nàng môi thâm và da bánh mật.

Đặc biệt hơn, chúng sẽ cực đẹp nếu bạn tô theo kiểu trọn vẹn đôi môi, chúng đem lại nét sang trọng và ấn tượng cho chủ nhân. Màu son đỏ rượu này cực kì lạ mắt dành cho các bạn nữ ưu thích sự đổi mới, mới lạ và không kém phần cá tính đâu nhé.

3. Son màu nâu đồng (cam đất)

Không chỉ đối với những cô nàng da ngăm môi thâm mà tone màu này đến nay vẫn dậy sóng và làm mưa làm gió trên cộng đồng những cô gái yêu thích son môi. Tone cam đất thật sự là một sự cứu tinh hoàn hảo cho các bạn khi chúng tạo nên sự cân bằng tuyệt đối cho làn da.

Màu son cam đất cho bờ môi thâm quyến rũ khó cưỡng Đối với làn môi thâm, bạn nên sử dụng kem che khuyết điểm cũng như thường xuyên tẩy da chết cũng như son dưỡng để giúp đôi môi hồng hào hơn nhé! Đối với làn môi thâm, bạn nên sử dụng kem che khuyết điểm cũng như thường xuyên tẩy da chết cũng như son dưỡng để giúp đôi môi hồng hào hơn nhé!

Với 3 màu son đặc trưng ở trên, bạn đã chọn được loại son nào cho mình chưa. Nếu còn băn khoăn hay chưa chọn được màu son phù hợp thì có thể để lại thông tin hay gọi ngay hotline 19002059 để được chuyên viên tư vấn miễn phí chi tiết hơn. Họ sẽ giúp bạn tìm được màu son ứng ý tô điểm cho bờ môi thâm trở nên quyến rũ, sexy khó cưỡng.

Chúc bạn tìm được cho mình một màu son ưng ý.