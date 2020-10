Bật mí cách làm tan mỡ mí mắt trên hiệu quả ngay tại nhà

Mỡ mí mắt trên là gì?

Trong quá trình lão hóa trên gương mặt, đôi mắt là nơi chịu nhiều ảnh hưởng nhất và dễ nhìn thấy nhất. Trong hốc mắt tập trung một lượng mỡ để đệm cho nhãn cầu và có vách ngăn để mỡ không bị đẩy ra ngoài nên khi lão hóa các bọng mỡ mắt sẽ bị đùn ra ngoài nhìn rất mất thẩm mỹ.

Khi quá trình lão hóa xuất hiện, các dây chằng càng yếu đi, collagen và elastin cũng không còn nhiều nữa thì tình trạng mỡ bị đùn ra càng nhiều hơn làm hình thành nên các bọng mỡ mắt lớn hoặc nhỏ tùy theo mức độ lão hóa của mỗi người.

Những nguyên nhân dẫn đến mỡ mí mắt trên

- Do lão hóa: Đôi mắt là “cửa sổ tâm hồn”, cũng là nơi tố cáo tuổi tác của chị em nhiều nhất, khi càng nhiều tuổi, vùng da mắt se càng chùng nhão, lớp mỡ trên mí mắt càng to dần lên và sụp xuống, nếu không may xuất hiện thêm quầng thâm thì sẽ khiến chị em bị già hơn tuổi thật rất nhiều.

- Do di truyền: Theo nghiên cứu, không ít những người trẻ cũng gặp tình trạng mỡ mí mắt trên xuất hiện khá nhiều, hiện tượng này hầu hết đều do di truyền, “kế thừa” lại từ ông bà hoặc ba mẹ.

- Bên cạnh 2 nguyên nhân trên thì mỡ mí mắt còn xuất hiện do quá trình sinh hoạt không đều độ, mất cân đối, stress kéo dài, mất ngủ liên tục...

Cách làm giảm mỡ mí mắt trên

Dù mỡ mí mắt trên xuất hiện vì bất kỳ nguyên nhân nào thì việc xử lý chúng là điều cần thiết để giúp chị em có thể xóa bỏ tự ti và tự tin hơn, cùng xem có những cách nào làm giảm mỡ mí mắt trên nhé!

1. Cách làm giảm mỡ mí mắt trên bằng nha đam

Nha đam là nguyên liệu không quá xa lạ với chị em, không chỉ là loại thực phẩm có nhiều công dụng, nha đam còn được sử dụng như một nguyên liệu thần thánh giúp loại bỏ mỡ mí mắt trên vô cùng hiệu quả. Nha đam là nguyên liệu không quá xa lạ với chị em, không chỉ là loại thực phẩm có nhiều công dụng, nha đam còn được sử dụng như một nguyên liệu thần thánh giúp loại bỏ mỡ mí mắt trên vô cùng hiệu quả.

Cách thực hiện: Trước khi đi ngủ, sử dụng nha đam đã rửa sạch và loại bỏ lớp gel nhờn để đắp 15 phút lên vùng mí mắt trên có nhiều mỡ thừa. Thực hiện đều đặn ít nhất 3 lần/tuần.

2. Cách làm giảm mỡ mí mắt trên bằng khoai tây

Khoai tây là thực phẩm chứa các enym cần thiết cho việc điều trị quầng thâm, bọng mỡ mí mắt trên. Vì vậy, bên cạnh việc sử dụng khoai tây làm thực phẩm bổ sung dinh dưỡng hằng ngày, đây còn đc xem là “bảo bối” trong việc chăm sóc sắc đẹp cho chị em. Khoai tây là thực phẩm chứa các enym cần thiết cho việc điều trị quầng thâm, bọng mỡ mí mắt trên. Vì vậy, bên cạnh việc sử dụng khoai tây làm thực phẩm bổ sung dinh dưỡng hằng ngày, đây còn đc xem là “bảo bối” trong việc chăm sóc sắc đẹp cho chị em.

Cách thực hiện: Cắt khoai tây thành lát mỏng sau đó để trong ngăn mát tủ lạnh 5-10 phút rồi đắp khoai tây lên vùng mắt 10-15 phút, sau đó rửa sạch vùng mắt lại với nước. Phương pháp sẽ phát huy tác dụng tối đa nếu được thực hiện vào buổi sáng sớm sau khi thức dậy.

3. Cách làm giảm mỡ mí mắt trên bằng lấy mỡ mí mắt trên

Nếu như sau khi thực hiện các phương pháp trên mà vẫn không mang lại kết quả như ý muốn thì bạn cũng đừng quá lo lắng, vì đặc điểm của các phương pháp dân gian này là thường đem lại hiệu quả thẩm mỹ không cao và bạn phải kiên trì thực hiện liên tục trong khoảng thời gian khá dài.

Lấy mỡ mí mắt trên là một phương pháp thẩm mỹ đang được chị em yêu thích vì mang lại kết quả nhanh chóng và xử lý mỡ thừa, da chùng nhão triệt để. Đây chỉ là một tiểu phẫu nhỏ được thực hiện ở mi trên của đôi mắt bằng một đường mổ nhỏ. Lấy mỡ mí mắt trên là một phương pháp thẩm mỹ đang được chị em yêu thích vì mang lại kết quả nhanh chóng và xử lý mỡ thừa, da chùng nhão triệt để. Đây chỉ là một tiểu phẫu nhỏ được thực hiện ở mi trên của đôi mắt bằng một đường mổ nhỏ.

Sau khi đánh dấu cẩn thận, bác sĩ sẽ rạch một đường nhỏ và thực hiện kỹ thuật bóc mỡ mí mắt trên, sau đó cắt mỡ mí mắt trên đi, đồng thời thắt chặt cơ nâng mi trên và loại bỏ da thừa vùng mí mắt trên cùng lúc. Tiếp theo bác sĩ sẽ may lại vết mổ bằng chỉ thẩm mỹ siêu nhỏ nên hoàn toàn không để lại sẹo xấu sau khi phẫu thuật.

Mặc dù chỉ là một tiểu phẫu nhỏ, nhưng để có thể đạt kết quả như mong muốn bạn cần được thực hiện phẫu thuật bởi chính tay bác sĩ thẩm mỹ có nhiều kinh nghiệm bóc mỡ mí mắt trên và cơ sở thẩm mỹ uy tín đã thực hiện cắt mỡ mí mắt trên thành công cho nhiều người.

Nếu tìm được phương pháp phù hợp, mỡ mí mắt trên sẽ dễ dàng được loại bỏ và trả lại cho chị em đôi mắt của tuổi thanh xuân, tươi trẻ và tràn đầy sức sống.