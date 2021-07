Bí quyết xây dựng nền tảng cho một làn da vừa khỏe vừa đẹp

Vậy cùng tìm hiểu xem việc bổ sung viên uống bổ trợ từ bên trong có tác dụng với làn da như thế nào và có thật sự mang lại hiệu quả như quảng cáo.

Xu hướng làm đẹp từ bên trong ngày càng thịnh hành

Muốn xây nhà bền chắc thì trước tiên phải có nền móng vững vàng. Tương tự, làn da cũng vậy. Để làn da khỏe đẹp, săn chắc, đàn hồi thì chỉ bôi thoa trên bề mặt là chưa đủ. “Nền móng” bên trong cũng cần được củng cố bằng những viên uống chứa nhiều hoạt chất có lợi cho da.

Viên uống làm đẹp da đang là xu hướng được nhiều chị em tin cậy để có làn da khỏe đẹp từ bên trong

Bởi vì các loại mỹ phẩm chăm sóc da dạng bôi thoa thông thường chỉ tác động đến lớp thượng bì (ngoài cùng của da), thời gian lâu dài mới có thể thẩm thấu sâu vào hạ bì. Do đó, làn da khó đạt hiệu quả như mong đợi, hoặc cần kiên trì trong thời gian dài. Lúc này, việc kết hợp sử dụng viên uống làm đẹp da sẽ là giải pháp tối ưu. Nhằm cải thiện cấu trúc da vững chắc và chăm sóc da toàn diện chứ không chỉ riêng vùng mặt.

Viên uống đẹp da được sản xuất dưới dạng viên, dễ sử dụng, dễ mang theo và có chứa nhiều thành phần tốt cho da. Do đó, rất nhiều nước đã và đang thịnh hành xu hướng “làm đẹp từ bên trong”. Tại Việt Nam, ngày càng có nhiều người kết hợp viên uống với mỹ phẩm chăm sóc da. Nhờ đó, làn da được chăm sóc toàn diện hơn, khỏe đẹp từ trong ra ngoài.

Sử dụng viên uống bổ trợ có tác dụng như thế nào với làn da?

Hằng ngày, làn da chúng ta phải đối mặt với rất nhiều tác nhân gây hại. Chẳng hạn như ánh nắng mặt trời, khói bụi, vi khuẩn. Bên cạnh đó, vấn đề tuổi tác cũng khiến làn da bị suy yếu, nhăn nheo, chảy xệ. Sự ra đời của các sản phẩm viên uống bổ trợ chính là giải pháp cứu cánh cho phái đẹp. Nhằm duy trì làn da trắng mịn, rạng ngời và kéo dài tuổi thanh xuân.

Viên uống bổ trợ là sản phẩm cung cấp dưỡng chất và các loại vitamin cho trong cơ thể người; vừa có tác dụng dinh dưỡng tăng sức đề kháng giảm nguy cơ bệnh tật và cho làn da khỏe đẹp từ bên trong.

Viên uống bổ trợ chăm sóc da khỏe đẹp bền vững từ bên trong

Thành phần chủ yếu có trong các sản phẩm viên uống bổ trợ thường là vitamin, nguyên tố vi lượng, chất béo, chất xơ, chất béo, các loại thực vật, a xít amin cùng các chất như enzyme, chất chuyển hóa... Những hoạt chất này sẽ ngăn cản được một số hóa chất có thể gây hại cho cơ thể con người bằng cách trung hòa gốc tự do và hạn chế được những tác dụng phụ.

Các thành phần có trong viên uống bổ trợ thường là chiết xuất dương xỉ, vitamin C...

Một số thành phần tiêu biểu đang có mặt trong hầu hết các sản phẩm viên uống bổ trợ với những công dụng chăm sóc sức khỏe, làm đẹp da hiệu quả. Cùng xem đó là những thành phần nào và tác dụng ra sao mà được các nhà khoa học, bác sĩ ứng dụng nhiều như vậy.

● Vitamin C: Thành phần thường xuyên có mặt trong các sản phẩm chăm sóc da. Hiện nay, cũng đã có nhiều loại viên uống bổ sung vitamin C. Vì vitamin C có khả năng chống oxy hóa tuyệt vời, bảo vệ da khỏe đẹp trước tia UV, ngăn chặn quá trình tổng hợp melanin. Đồng thời thúc đẩy da sản sinh collagen, làm sáng da, cũng như làm đầy sẹo lõm do mụn, tổn thương.

● Nguyên tố vi lượng kẽm: Bổ sung kẽm cũng rất cần thiết để có làn da khỏe đẹp, nhất là với những ai bị mụn. Khi được nạp vào cơ thể qua đường uống, kẽm có khả năng giảm mụn, chống viêm, sửa chữa ADN, hạn chế tình trạng sẹo thâm. Dùng viên uống chứa kẽm đều đặn còn giúp da khỏe khoắn, ít viêm nhiễm và trẻ trung hơn. Trong các loại viên uống trị mụn chứa kẽm thì Hush & Hush Skin Capsule Clear+ đang được nhiều chuyên gia da liễu đánh giá cao. Thành phần chính của viên uống này chứa kẽm (ZinC) - có khả năng giảm 60% tình trạng viêm và 23% mụn. Đồng thời kiểm soát dầu nhờn, kháng khuẩn, ngăn ngừa bít tắc lỗ chân lông.

Viên uống trị mụn Hush & Hush Skin Capsule Clear+ chiết xuất từ thành phần thuần chay từ thực vật sạch

● Chiết xuất rễ cây dương xỉ: Bên cạnh các loại viên uống chứa vitamin, kẽm, nhiều viên uống còn chiết xuất từ thực vật để tăng cường khả năng chống lão hóa cho da. Nổi bật trong số đó là chiết xuất rễ cây dương xỉ có trong viên uống Hush & Hush Time Capsule. Chiết xuất rễ cây dương xỉ giúp bảo vệ da khỏe khoắn, ngăn ngừa hiện tượng cháy nắng, bỏng rát khi tiếp xúc với nắng mặt trời. Trong bảng thành phần của viên uống Time Capsule còn chứa nhân sâm, collagen từ vảy cá, rau sam… Giúp cải thiện nám da, dưỡng trắng và ngừa lão hóa, chống các tác nhân gây hại trong môi trường.

Viên uống bổ trợ thật sự là giải pháp chăm sóc da và sức khỏe hoàn hảo từ bên trong. Do đó, các bạn muốn có làn da khỏe đẹp từ đừng chỉ quan tâm đến việc thoa bên ngoài. Hãy biết chăm sóc da khoa học kết hợp “trong uống ngoài thoa” để có làn da khỏe đẹp bền vững bất chấp tuổi tác.

Viên uống bổ trợ Hush & Hush - Lựa chọn của hàng triệu phái đẹp

Trên thị trường có bán rất nhiều viên uống làm đẹp da đến từ hàng ngàn thương hiệu khác nhau. Tuy nhiên, bạn chỉ nên mua những loại viên uống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Đảm bảo sản phẩm được sản xuất từ thương hiệu uy tín, đã thông qua quá trình kiểm định khắt khe về chất lượng. Đặc biệt là bảng thành phần lành tính, để tránh cơ thể gặp phải những tác dụng phụ không mong muốn.

Hiện nay, thương hiệu Hush & Hush đang là lựa chọn hàng đầu của phái đẹp khắp nơi trên thế giới. Người khai sinh ra thương hiệu Hush & Hush chính là bà Janna Robert. Bà cũng chính là người sáng lập ra thương hiệu dược mỹ phẩm Image Skincare nổi tiếng bậc nhất Hoa Kỳ.

Là một người phụ nữ yêu và luôn theo đuổi cái đẹp, bà hiểu rõ để có làn da khỏe đẹp, bền vững thì chúng phải được chăm sóc cả bên ngoài lẫn bên trong. Đó cũng là lý do bà cùng đội ngũ chuyên gia da liễu của mình nghiên cứu ra các sản phẩm viên uống bổ trợ.

Bộ sản phẩm Hush & Hush chăm sóc da khỏe đẹp toàn diện

Hiện thương hiệu Hush & Hush đã cho ra mắt 8 sản phẩm. Đáp ứng đầy đủ nhu cầu dưỡng trắng, trị nám, trị mụn, cấp ẩm, chống lão hóa… của phái đẹp. Đặc biệt, 162 thành phần có trong các sản phẩm của Hush & Hush đã qua kiểm tra chứng chỉ học, cam kết “sạch tự nhiên”.

Viên uống Hush & Hush được chiết xuất từ nguồn dưỡng chất thuần chay, có nguồn gốc hữu cơ sạch. Không chứa chất phụ gia, bảo quản, gelatin, chất tạo màu… Do đó, viên uống rất an toàn cho sức khỏe, làn da và không gây tác dụng phụ.

Tùy vào loại da và vấn đề bạn muốn cải thiện, các chuyên gia của Hush & Hush sẽ tư vấn cho bạn loại viên uống phù hợp. Hoặc kết hợp nhiều loại viên uống và các sản phẩm chăm sóc da khác để có liệu trình dưỡng da hoàn hảo. Các bạn nhớ theo dõi bài viết ở kỳ tiếp theo để biết làn da của mình phù hợp với những dòng sản phẩm viên uống bổ trợ nào mang lại hiệu quả tốt nhất.