Các lưu ý giữ sạch da mặt để sở hữu làn da không tuổi

Làm sạch da với sữa rửa mặt phù hợp

Tùy tình trạng da mà bạn chọn cho mình loại sữa rửa mặt phù hợp. Đừng mua theo mong muốn mà hãy sử dụng đúng nhu cầu. Việc chọn sản phẩm đúng với da là yếu tố quan trọng giúp làm sạch da hiệu quả mà không bị kích ứng. Gợi ý hay cho bạn là nên chọn sữa rửa mặt dạng kem cho da khô, dạng sữa có thành phần tự nhiên cho da thường và da hỗn hợp, dạng gel ít bọt cho da nhạy cảm. Tuyệt đối, hạn chế sử dụng sữa rửa mặt có hạt scrub cho da mụn sẽ dễ làm kích ứng và tổn thương da. Mỗi lần bạn chỉ cần dùng một lượng sữa rửa mặt bằng hạt đậu đen là đủ cho toàn bộ gương mặt rồi.

Làm sạch da mặt bằng nước ấm

Nước ấm làm nở lỗ chân lông, lâu ngày sẽ làm chỗ chân lông to hơn - nơi “ẩn mình” của bụi bẩn và lượng dầu tiết ra nhiều hơn. Điều này không tốt cho da chút nào vì lỗ chân lông to chính là nguyên nhân trực tiếp gây ra viêm nhiễm và dễ phát sinh mụn. Do đó, hạn chế làm sạch da mặt bằng nước ấm, nên rửa mặt hằng ngày bằng nước lạnh bình thường để lỗ chân lông được se khít, da mềm mịn.

Sử dụng máy/dụng cụ rửa mặt khi làm sạch da mặt

Các chị có điều kiện, có thể trang bị cho mình một chiếc máy rửa mặt để hỗ trợ việc làm sạch da là rất tốt. Nhưng bạn nên chọn loại máy rửa mặt uy tín và chuyên nghiệp nếu không muốn tự hủy hoại làn da tự nhiên. Máy rửa mặt giúp làm sạch sâu cho da, nhưng nếu máy có đầu chổi hoặc đầu nhựa quá cứng có thể gây ra tổn thương tế bào da mà mắt thường không nhìn thấy, về sau da sẽ mỏng hơn, và dễ bị dị ứng.

Tẩy trang khi trang điểm khi làm sạch da mặt

Tẩy trang là điều hầu hết các blogger beauty nổi tiếng trên thế giới luôn đề cập trong bài viết chia sẻ về skincare. Việc tẩy trang giúp da được làm sạch sâu, đảm bảo lớp trang điểm và bụi bẩn môi trường không còn sót lại trên da, giúp cho việc rửa mặt diễn ra tốt hơn và làm sạch da hơn. Thói quen không tẩy trang sẽ làm da sạm đi, xuất hiện nhiều nếp nhăn và thúc đẩy quá trình lão hóa da. Vì vậy, dù mệt mỏi, dù không có thời gian, bạn cũng đừng quên tẩy trang sạch sẽ khi trang điểm hoặc trước khi đi ngủ đấy.

Không được bỏ qua việc tẩy tế bào chết khi làm sạch da

Tẩy tế bào chết cũng là một trong những bước làm sạch da nên bạn không được bỏ qua nếu muốn có làn da sạch mịn và tươi sáng. Quá trình tái tạo da sau khoảng 21 ngày, các tế bào già yếu được thay thế bằng các tế bào khỏe mạnh và mịn màng. Vì thế, việc tẩy tế bào chết giúp cho quá trình tái sinh làn da diễn ra nhanh và tốt hơn, loại bỏ hiệu quả bụi bẩn nằm sâu lỗ chân lông giúp bạn có làn mới đẹp hoàn hảo. Chỉ nên tẩy tế bào chết 1-2 lần/tuần để da không bị bào mòn.

Trên đây là những lưu ý mà chúng tôi khuyên bạn nên tuân thủ. Nếu có thắc mắc nào liên quan đến làm đẹp và thẩm mỹ hay liên hệ ngay với chúng tôi.