Cấu tạo và công dụng tuyệt vời của phòng xông hơi khô Sauna

Phòng xông hơi khô do Mai Hân cung cấp đều đạt tiêu chuẩn chất lượng, sử dụng nguyên vật liệu cao cấp, đảm bảo độ bền đẹp, thời gian sử dụng lâu dài. Mai Hân Group sử dụng chất liệu gỗ được ưa chuộng bậc nhất hiện nay để xây dựng phòng xông hơi khô, đó là gỗ thông nhập khẩu từ New Zealand, Thụy Điển... Ưu điểm nổi bật của loại gỗ này là mùi hương dịu nhẹ, an toàn, tốt cho sức khỏe. Đặc tính dai, dẻo, chịu nhiệt tốt, có bản to, ít cong vênh, độ bền cao sử dụng trong thời gian dài.

Vậy, về phần cấu tạo chung phòng xông khô sauna gồm kết cấu như thế nào?

Vách và trần cách nhiệt

Các thanh gỗ thông sử dụng cho vách và trần 2 lớp đạt tiêu chuẩn 20-25 mm (độ dày) được lắp ghép thành một vách vững chắc. Tiêu chuẩn vách và trần phòng xông sauna có độ dày từ 80 - 100mm, bên trong có vật cách nhiệt. Trên mặt vách và trần được thiết kế các ô cửa trượt thông gió nhằm đối lưu không khí.

Sàn phòng xông và ghế băng dài

Sàn phòng xông và ghế phòng xông được lắp đặt từ các thanh gỗ thông đặc dày, kích thước 20 - 25mm. Thiết kế tạo sự thông thoáng và thoát nước bởi khoảng hở giữa các thanh gỗ. Ghế lắp ghép đơn giản và dễ dàng tháo, dỡ để vệ sinh với 2 tầng cho nhiều người cùng sử dụng.