Chỉ 5 bước chăm da “dễ ợt” mỗi ngày để xóa vết sẹo thâm do mụn

Do đó, bạn cần áp dụng 5 bước chăm da “dễ ợt” mỗi ngày để xóa vết sẹo thâm do mụn.

1. Sẹo thâm là gì?

Sẹo thâm là kết quả của quá trình tự làm lành của các tế bào da bị tổn thương do mụn, bệnh thủy đậu, vết thương, trầy xước. Sẹo thâm hình thành ở lớp thượng bì và gây xáo trộn sự cân bằng các thành tố da, khiến tăng sinh sắc tố melanin.

2. Nguyên nhân gây sẹo thâm

Tuy có rất nhiều nguyên nhân gây ra sẹo thâm chẳng hạn như do côn trùng cắn, do tai nạn, ngã hay do bỏng,..Nhưng trong đó, nguyên nhân phổ biến nhất mà nhiều người thường xuyên gặp phải vẫn là do mụn.

Cộng hưởng với những yếu tố tác động từ môi trường bên ngoài như ánh nắng mặt trời, cũng khiến làn da yếu ớt dễ bị thâm và sẫm màu.

3. “Bỏ túi” 5 bước chăm da “dễ ợt” mỗi ngày xóa sẹo thâm

Vệ sinh da mặt sạch sẽ

Đây sẽ là bước quan trọng nhất để ngăn chặn mụn trứng cá xuất hiện trên gương mặt của bạn. Bởi bước vệ sinh da mặt sạch sẽ làm giảm nguy cơ gây viêm da. Tuy nhiên, bạn cũng cần vệ sinh đúng cách để chăm sóc tốt cho làn da.

Khi bị mụn, bạn chỉ nên sử dụng các loại sản phẩm có tính dịu nhẹ, không làm khô da hay gây kích ứng da. Lưu ý là bạn phải rửa tay thật sạch trước khi vệ sinh da mặt, và hạn chế chà xát mạnh tránh khiến da bị tổn thương. Cuối cùng là nên để mặt tự khô hoặc thấm bằng bông sạch sau khi rửa mặt.

Tẩy tế bào chết cho da

Bạn cần duy trì thói quen tẩy tế bào chết đều đặn 1 – 2 lần/tuần, để loại bỏ lớp da chết tích tụ trên bề mặt da giúp da sáng hơn. Đồng thời, dễ dàng hấp thụ các dưỡng chất có trong các sản phẩm chăm sóc cho da đạt kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, nếu đang bị mụn viêm, mụn mủ thì bạn nên bỏ qua bước này.

Điều trị mụn đúng cách và triệt để

Ngoài tẩy tế bào chết, bạn cũng nên sử dụng các sản phẩm trị mụn thoa ngoài da, kết hợp với viên uống trị mụn, để nhanh chóng loại bỏ các nốt mụn hiện diện trên gương mặt. Đồng thời, hạn chế thói quen nặn hoặc sờ tay lên nốt mụn.