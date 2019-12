Cùng Rejuvaskin Việt Nam:“Hết sẹo, da khỏe” lung linh đón Tết 2020

Sẹo là câu chuyện muôn thuở mà bất cứ ai cũng từng gặp một lần trong đời. Chúng đem lại nhiều phiền toái, khiến bạn ngứa ngáy, khó chịu thậm chí gây mất thẩm mỹ về lâu dài.

Hiện Rejuvaskin Việt Nam là nhà nhập khẩu & phân phối các sản phẩm mờ sẹo, chăm sóc da được nhiều người biết đến và các bác sĩ khuyên dùng.

1. Các sản phẩm thuộc dòng làm mờ sẹo của Rejuvaskin

Thương hiệu Rejuvaskin gồm có các sản phẩm mờ sẹo sau: Kem Scar Esthetique, Gel Rejuvasil và Miếng dán Scar Fx. Mỗi sản phẩm đều có công dụng, dung tích/kích thước khác nhau tùy thuộc vào tình trạng sẹo của bạn.

Kem làm mờ sẹo thâm - sẹo rỗ - sẹo lõm Scar Esthetique

Scar Esthetique chuyên làm mờ các vết sẹo thâm do mụn, sẹo do côn trùng cắn, lấp đầy sẹo rỗ, sẹo lõm, sẹo do thủy đậu,... bất kể tuổi sẹo.

Với thành phần chiết xuất từ thiên nhiên: Coenzyme Q-10, Pycnogenol, Glucosamin dẫn xuất Vitamin A, Vitamin C,... Chất kem của Scar Esthetique có màu vàng nhạt, mùi hương nhẹ nhàng khi thoa lên vùng da bị sẹo, kem thẩm thấu nhanh.

Kem làm mờ sẹo Scar Esthetique

Gel làm mờ sẹo lồi - sẹo phì đại Rejuvasil

Gel Rejuvasil giúp ngăn ngừa hình thành sẹo trên vết thương mới và làm xẹp sẹo lồi, sẹo phì đại, sẹo phẫu thuật, sẹo mổ sau sinh, sẹo bỏng….

Ứng dụng công nghệ xóa sẹo không xâm lấn bằng silicone nổi tiếng trong y khoa suốt hơn 30 năm qua, gel làm mờ sẹo Rejuvasil chứa 97% silicone y tế cao cấp giúp tạo 1 lớp màng giữ ẩm ngăn ngừa hình thành sẹo và cách ly môi trường điều trị giúp làm xẹp sẹo lồi, sẹo phì đại.

Gel làm mờ sẹo RejuvasilGel làm mờ sẹo Rejuvasil

Miếng dán làm mờ sẹo lồi - sẹo phì đại Scar Fx

Scar Fx chuyên làm mờ sẹo lồi, sẹo phì đại, sẹo phẫu thuật, ngăn ngừa sự dãn ra và phát triển của sẹo. Giữ vết sẹo không bị mất nước, và kiềm chế tăng sinh collagen tăng hiệu quả lành sẹo.

Miếng dán sẹo Scar Fx đặc biệt tiết kiệm vì có thể tái sử dụng nhiều lần trong suốt thời gian làm mờ sẹo. Để đạt hiệu quả cao bạn có thể kết hợp sử dụng với Gel làm mờ sẹo lồi/phì đại Rejuvasil vào ban ngày.

Miếng dán sẹo Scar Fx có nhiều kích cỡ và hình dạng khác nhau phù hợp với các vết sẹo hay các vết phẫu thuật ở ngực, tay, chân, cổ, bụng, lưng.

Miếng dán làm mờ sẹo Scar Fx

Ngoài ra, miếng dán làm mờ sẹo Scar Fx còn có loại dành cho sẹo phẫu thuật ngực với 4 hình dạng khác nhau: Scar FX Breast Piece, Scar FX 3″ Breast Circle, Scar FX Breast Lollipop và Scar FX Breast Anchor.

2. Mua sản phẩm mờ sẹo chính hãng của Rejuvaskin ở đâu?

Rejuvaskin Việt Nam là đại diện được ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam nhập khẩu và phân phối các sản phẩm làm mờ sẹo thương hiệu Rejuvaskin (Scar Heal).

Bạn có thể tìm mua các sản phẩm thuộc dòng làm mờ sẹo của Rejuvaskin trực tiếp tại website https://rejuvaskin.com.vn/, hoặc gọi hotline 028.730.88817 để được chuyên viên tư vấn và hỗ trợ ngay cho bạn.

Ngoài ra, khi mua hàng tại Rejuvaskin Việt Nam bạn có cơ hội nhận được nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi hấp dẫn trong những tháng cuối năm. Và Rejuvaskin Việt Nam là đại diện chính thức của Rejuvaskin Hoa Kỳ tại thị trường Việt Nam, nên chắc chắn một điều là các sản phẩm Rejuvaskin khi mua tại đây là hàng chính hãng 100%.

Bạn còn chần chừ gì nữa mà không nhanh chóng loại bỏ sẹo ra khỏi cuộc đời cùng Rejuvaskin ngay hôm nay!

3. Chương trình "Đổi giả - Lấy thật" tại Rejuvaskin Việt Nam

Hiện nay, tình trạng hàng giả, hàng nhái sản phẩm mờ sẹo Rejuvaskin tại Việt Nam đang ngày càng nhiều. Vì vậy, để hỗ trợ các khách hàng mua nhầm hàng giả Rejuvaskin dẫn đến tiền mất tật mang, sẹo vẫn còn, Rejuvaskin Việt Nam mang đến chương trình trợ giá 50% cho khách hàng như sau:

- Thời gian: 17/12 - 31/12/2019

- Đối tượng áp dụng: Khách hàng mua nhầm hàng giả Rejuvasil 10ml và Scar Esthetique 10ml với các dấu hiệu nhận biết hàng giả sau:

+ Mặt sau tuýp kem KHÔNG có in dập nổi số lô sản xuất

+ Chất kem trắng toát, mùi thơm nồng

- Thể lệ:

+ Cách 1: Khách hàng mang tuýp KEM GIẢ đến địa chỉ 166 Nguyễn Văn Thương, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM để được chuyên viên tư vấn đổi sản phẩm KEM THẬT

+ Cách 2: Đối với những khách hàng ở tỉnh, bạn có thể gửi tuýp KEM GIẢ đến địa chỉ 166 Nguyễn Văn Thương, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM (khách chịu phí ship).

Chuyên viên sẽ kiểm tra tuýp kem giả, sau đó sẽ liên hệ với bạn để xác nhận thông tin và gửi sản phẩm Rejuvaskin chính hãng đến bạn (freeship)

- Trợ giá sản phẩm: Rejuvaskin Việt Nam sẽ hỗ trợ giảm 50% trên giá niêm yết:

+ Rejuvasil 10ml giá 225.000đ (giá niêm yết 450.000đ)

+ Scar Esthetique 10ml giá 200.000đ (giá niêm yết 400.000đ)