Dễ dàng đánh bay sẹo rỗ do mụn gây ra cho làn da láng mịn nhanh nhất

1. Sẹo rỗ là gì?

Sẹo rỗ do mụn thường có hình chữ V sâu dưới 2mm. Khác với sẹo thâm cũng do mụn gây ra, những vết sẹo rỗ là những vết lõm sâu hơn bề mặt da với nhiều kích thước và hình dạng khác nhau, khó hồi phục hơn.

Sẹo rỗ thường xuất hiện nhiều nhất ở vùng má, cằm. Cơ chế hình thành sẹo rỗ là sự thiếu hụt Collagen khi da bị tổn thương.

2. Tại sao mụn lại hình thành sẹo rỗ?

Mụn trứng cá và mụn viêm là một trong những nguyên nhân hàng đầu hình thành sẹo rỗ. Khoảng 95% người bị mụn trứng cá có nguy cơ mắc sẹo rỗ.

Mụn trứng cá và nặn mụn trứng cá sai cách để lại sẹo rỗ cho làn da

Mụn hình thành ở sâu bên trong lỗ chân lông. Mụn khiến lớp mô dưới da chịu những tổn thương và cấu trúc da bị đứt gãy, tế bào da không sản sinh collagen và elastin.

Da bị tổn thương, cơ thể truyền tín hiệu bổ sung Collagen hoặc Elastin để làm lành vết thương. Tuy nhiên những phần da bị mụn thiếu hụt và không cung cấp đủ Collagen dẫn đến hình thành sẹo.

Nặn mụn không đúng cách, vệ sinh da mặt bị mụn không khoa học khiến cho mặt càng dễ bị sẹo rỗ. Gãi mụn khiến cho vết thương càng tổn thương. Điều trị mụn trứng cá, mụn viêm không kịp thời khiến mụn ngày càng tổn thương nặng.

Ngoài mụn, sẹo rỗ hình thành còn do những nguyên nhân khác như thuỷ đậu do da bị tổn thương, để lại những vết lõm trên bề mặt. Sẹo rỗ do bị u nang hoặc các nốt sần trên da.

3. Những phương pháp điều trị sẹo rỗ

Sẹo rỗ có thể điều trị bằng phương pháp tự nhiên. Một số nguyên liệu quen thuộc để điều trị sẹo rỗ như mật ong, nha đam, hành tây, dầu dừa, oliu, hành tím, lòng đỏ trứng gà...Tuy nhiên những phương pháp tự nhiên chỉ dừng lại ở việc thay đổi màu sắc của sẹo mà không lấp đầy vết sẹo rỗ.

Các phương pháp áp dụng công nghệ cao phổ biến điều trị sẹo rỗ như ghép da, chiếu tia laser, cắt đáy sẹo, Axit retinoic và lăn kim.

Những phương pháp bằng công nghệ cao được áp dụng nhiều để điều trị sẹo rỗ. Tuy nhiên mọi người thường lo ngại về hiệu quả điều trị trong khi phải trả chi phí khá cao. Điều trị sẹo bằng phương pháp công nghệ cao thường tốn khá nhiều chi phí. Không những thế, việc điều trị cần tuân thủ những nguyên tắc kiêng khem khắt khe trong một quãng thời gian dài.

Sử dụng kem trị sẹo được nhiều người tin tưởng hơn, vì vừa mang lại hiệu quả trị sẹo vừa tiết kiệm túi tiền.

4. San phẳng sẹo rỗ cho làn da láng mịn bằng kem xóa mờ sẹo Scar Esthetique sau 4 - 8 tuần sử dụng

Bạn đã biết đến kem xóa mờ sẹo Scar Esthetique - “vị cứu tinh” cho làn da sần sùi do sẹo rỗ chưa?

Kem xóa mờ sẹo Scar Esthetique thấu hiểu rõ nguyên nhân hình thành sẹo rỗ để từ đó chỉ ra giải pháp xóa mờ, san phẳng sẹo. Scar Esthetique đến từ thương hiệu Rejuvaskin của Mỹ. Tại Việt Nam, Scar Heal là đại lý chính thức của thương hiệu Rejuvaskin Việt Nam – Chuyên cung cấp các dòng sản phẩm xóa mờ sẹo và chăm sóc da

Thành phần trong Scar Esthetique đều được chiết xuất từ tinh chất thiên nhiên Coenzyme Q-10, Pycnogenol, Glucosamin dẫn xuất Vitamin A, Vitamin C …Đảm bảo an toàn và không gây kích ứng cho da.

Kem xóa mờ sẹo rỗ Scar Esthetique|Rejuvaskin hiệu quả sau 4 - 8 tuần sử dụng

5. Một số lưu ý tránh hình thành sẹo rỗ khi có mụn

Khi bị mụn không nên nặn mụn nhất là nặn mụn bằng tay sẽ khiến mụn càng tổn thương

Chăm sóc vệ sinh da mụn đúng chuẩn và khoa học để tránh sự xâm nhập của vi khuẩn

Ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Chế độ sinh hoạt khoa học góp phần hạn chế việc hình thành sẹo rỗ. Sự thay đổi tiết tố trong cơ thể ảnh hưởng lớn để sự hình thành sẹo, tác động đến lượng collagen.

Điều trị mụn trứng cá, mụn viêm sớm nhất dưới sự chỉ dẫn của bác sĩ da liễu, tránh sử dụng những loại sản phẩm trị mụn kém chất lượng.

Sử dụng các loại mỹ phẩm chăm sóc da không chứa dầu và không gây kích ứng

Sẹo rỗ khiến bạn thực sự “đau khổ”, gây mất tự tin trong công việc và cuộc sống. Mong muốn loại bỏ nhanh chóng những sẹo rỗ xấu xí, rũ bỏ những muộn phiền bấy lâu nay. Kem trị sẹo Scar Esthetique là phương pháp xóa mờ sẹo rỗ nhanh chóng, tiết kiệm giúp bạn lấy lại làn da mịn màng và tươi tắn.