Để lắp đặt phòng xông hơi tại nhà, bạn cần có đủ tiêu chuẩn gì?

Tuy nhiên, để lắp đặt phòng, máy xông hơi tại nhà thì cần những điều kiện gì? Cùng Mai Hân Group tìm hiểu một vài điều kiện cần và đủ để lắp đặt phòng xông hơi tại nhà bạn nhé!

Muốn lắp đặt phòng xông hơi tại nhà thì chí ít chúng ta phải có một khoảng trống với kích thước là 100cm x 100cm x 190cm. Kích thước này đủ để lắp đặt một phòng xông hơi ướt dành cho 2 người hoạc là phòng sauna dành cho 1 người.

Nếu không gian nhỏ hơn thì sẽ gây nhiều bất tiện cho người dùng trong quá trình thực hiện liệu pháp xông hơi. Còn một cách khác là bạn có thể lắp đặt phòng xông hơi ở ngoài trời, tuy nhiên bạn phải đảm bảo mái che đầy đủ nếu không muốn nguy hiểm trong quá trình xông hơi.

Tại khu vực lắp đặt phòng xông hơi, chúng ta cần trang bị trước một đường cấp nước. Đường nước vào phải đảm bảo sạch, không có rác bẩn vì điều này sẽ làm giảm tuổi thọ của các thiết bị xông hơi.

Các thiết bị xông hơi hầu hết đều sử dụng điện nguồn là 220V và kích thước là từ 3mm đến 7mm. Khuyến khích là nên thiết kế một cầu dao riêng cho đường điện của máy xông hơi.

Hệ thống dây điện nguồn và điện bảng điều khiển cần bố trí gọn gàng để không gây nguy hiểm trong quá trình xông hơi.

• Một số điều kiện khác nếu muốn lắp đặt phòng xông hơi tại nhà:

• Nơi lắp đặt phòng xông hơi phải là nơi thông thoáng.

• Tránh xa các nơi có chứa những chất dễ gây cháy, nổ.

• Nếu là phòng xông hơi khô, bạn nên chuẩn bị xô, gáo gỗ,…

• Nên chuẩn bị thêm các loại thảo dược, tinh dầu để quá trình xông hơi thêm phần hiệu quả.

Ngay từ những ngày đầu thành lập (năm 2006), Mai Hân Group là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp setup, thiết kế, thi công, xây dựng spa tại Việt Nam. Gần 12 năm phát triển và trưởng thành, Mai Hân Group đã thực sự lớn mạnh và khẳng định vị thế không thể so sánh trong làng thiết kế, thi công và cung cấp thiết bị , vật tư xây dựng spa đẳng cấp quốc tế hàng đầu tại Việt Nam.

Thiết kế đẹp mắt tiện dụng cho người sử dụng

Lắp đặt phòng xông hơi tại Mai Hân, quý khách hàng sẽ được sử dụng nguyên vật liệu cao cấp, đảm bảo độ bền đẹp, thời gian sử dụng lâu dài. Mai Hân Group sử dụng chất liệu gỗ được ưa chuộng nhất hiện nay để xây dựng phòng xông hơi khô, đó là gỗ thông nhập khẩu từ New Zealand, Thụy Điển... Ưu điểm nổi bật của loại gỗ này là mùi hương dịu nhẹ, an toàn, tốt cho sức khỏe. Đặc tính dai, dẻo, chịu nhiệt tốt, có bản to, ít cong vênh, độ bền cao sử dụng trong thời gian dài.