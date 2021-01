Giải pháp loại bỏ biến chứng trong nâng mũi cấu trúc

Xưa nay ta cứ nghĩ mũi ngắn thì đặt sụn vào đẩy đầu mũi dài ra, điều này hoàn toàn sai lầm. Sụn nhân tạo có tính chất bào mòn da khi đặt sụn nhân tạo vào cả sóng và đầu mũi thì qua thời gian phần sụn sẽ tụt xuống, giá đỡ cho sụn nhân tạo lúc này là lớp da đầu mũi mỏng manh nên sẽ dễ dàng dẫn đến hiện tượng mỏng, lộ sóng, bóng đỏ, thủng da đầu mũi. Mấu chốt duy nhất để có thể kéo dài đầu mũi ngắn một cách an toàn là sử dụng sụn vách ngăn.

Đồng thời Fascia được lấy bọc vào phần đầu mũi, sống mũi, trụ mũi sẽ làm gia cố phần da mũi tránh tiếp xúc trực tiếp từ chất liệu độn và phần da thật, từ đó không còn tình trạng lộ sống, bóng đỏ. Cấu tạo mũi phụ nữ châu Á, đặc biệt là phụ nữ Việt Nam thường có trụ mũi yếu và da mũi mỏng, khiến cho dáng mũi thấp, to bè. Để khắc phục được các vấn đề này thì việc nâng mũi luôn là lựa chọn hàng đầu của phụ nữ châu Á. Nhưng do tài nguyên quá ít nên sau khi nâng mũi phụ nữ châu Á thường không đạt được kết quả như mong muốn hoặc vẻ đẹp của mũi sau khi nâng thường không giữ được lâu.

Sau nhiều năm nghiên cứu và tiến hành trực tiếp thực hiện nhiều phương pháp nâng mũi khác nhau, thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Tiến Huy đã phát hiện ra các nguyên nhân gây ra các biến chứng sau khi nâng mũi là do trụ mũi yếu, da mũi mỏng. Vì vậy, việc củng cố trụ mũi và da mũi là yếu tố quan trọng quyết định độ bền, an toàn sau khi nâng mũi.

Nhiều người thường nghĩ chỉ cần dùng sụn tự thân làm mũi là tốt, nhưng quên mất rằng: sụn tai cũng là sụn tự thân nhưng lại có tính chất co rút, chỉ phù hợp cho phần đầu mũi giúp bao bọc bảo vệ đầu mũi, nếu dùng cho cả phần sóng mũi qua thời gian sụn co rút lại gây nhăn nhúm, biến dạng dáng mũi như nhiều người thường gặp.

Nâng mũi bọc sụn là phương pháp nâng mũi được ra đời đầu tiên trên thế giới, lúc đó kỹ thuật nâng mũi vẫn còn vô cùng thô sơ chưa tính đến chuyện sẽ gây ra nhiều biến chứng. Và thường các biến chứng do nâng mũi bọc sụn chỉ diễn ra sau từ 1-2 năm nên nhiều khách hàng khi mới nâng rất ưng ý mà không hề để ý đến hậu quả sẽ vô cùng phức tạp.

Chính vì ưu điểm của phương pháp này là giá rẻ đồng thời thời gian hồi phục cũng cực kỳ nhanh nên cho đến hiện nay vẫn có rất nhiều người sử dụng phương pháp nâng mũi bọc bằng sụn tai này. Phương pháp này đã được khuyến cáo sẽ gây co rút đầu mũi, lâu dần sẽ gây viêm nhiễm và hoại tử thế nhưng vẫn có rất nhiều cơ sở thẩm mỹ chui bất chấp sức khỏe của khách hàng để thực hiện phương pháp làm đẹp này.

Hãy so sánh phương pháp nâng mũi bọc sụn thông thường so với phương pháp Nâng Mũi Cấu Trúc Fascia bạn sẽ thấy sự khác biệt, không những nằm ở giá cả mà cả chất lượng cũng khác biệt rõ ràng. Đối với phương pháp nâng mũi cấu trúc Fascia bạn sẽ được sử dụng cân cơ thái dương tự thân bọc toàn bộ thân sống mũi đồng thời bọc cả đầu mũi và trụ mũi. Điều này giúp dáng mũi có thể duy trì độ bền vì đã loại bỏ được biến chứng về co rút sụn. Bên cạnh đó phương pháp này còn giúp kéo dài đầu mũi và dựng trụ một cách tự nhiên, không hề tổn hại đến vách ngăn mũi vốn có của khách hàng.