Giường đá muối Himalaya có thể sử dụng cho mẹ sau sinh được hay không?

Theo quan niệm trước đây, khi sinh, sản phụ bị mất một lượng máu khá nhiều. Do vậy, cơ thể của sản phụ sẽ yếu và lạnh hơn so với bình thường. Mặt khác, khi mang thai, tim, mạch máu, cơ, phổi... của sản phụ phải tăng cường hoạt động để nuôi thai nhi. Sau sinh, các trạng thái này bị "cắt" đột ngột làm cơ thể của người mẹ có sự dao động và thân nhiệt hạ xuống. Một thói quen và tập quán tồn tại từ xưa đến nay ở một số vùng là phụ nữ sau khi sinh nằm trên giường, dưới là một chậu than để sưởi, đặc biệt là chị em ở vùng sâu, vùng xa, sinh con vào mùa lạnh.

Sản phẩm giường đá muối Himalaya ra đời với mong muốn thay thế quan niệm dùng than sưởi ấm vô cùng nguy hiểm xưa kia. Bởi đá muối Himalaya ra đời cách đây hơn 200 triệu năm, tồn tại dạng tinh thể, những tinh thể này vô cùng tinh khiết và không chứa bất kỳ thành phần gây ô nhiễm nào. Đặc biệt trong đá muối có chứa đến hơn 80 loại vitamin, khoáng chất khác nhau cần thiết cho cơ thể con người. Thêm vào đó, ẩn sâu trong đá muối là một nguồn năng lượng dồi dào do hấp thụ được tinh hoa của trời đất.

Giường thư giãn đá muối Himalaya là một thiết bị chăm sóc sức khỏe còn khá mới ở Việt Nam, song những người đã từng sử dụng sẽ rất ấn tượng bởi những hiệu quả tức thời và lâu dài mà giường thư giãn đá muối Himalaya mang lại.

Về cấu tạo, giường thư giãn đá muối Himalaya có khung sườn bằng gỗ thẩm mỹ và chắc chắn. Bề mặt giường được bọc nhung chất lượng cao. Giường thư giãn đá muối Himalaya đặc biệt hơn bởi sự sắp đặt thông minh và sáng tạo cùng những viên đá muối Himalaya nguyên khối và hệ thống gồm những bóng đèn dây tóc bố trí ở những vị trí có sự tính toán kỹ lưỡng cùng tác dụng làm nóng đá muối.

Về lâu dài, giường đá muối còn là tác nhân hỗ trợ điều trị các bệnh xương khớp, bệnh tim mạch và làm sạch không khí rất hiệu quả. Bên cạnh đó, giường còn có tác dụng vô cùng to lớn trong việc giữ ấm cơ thể và giảm cân bởi những tinh thể muối nóng làm đốt cháy lượng mỡ thừa, đào thải, loại bỏ độc tố và lượng nước dư thừa trong cơ thể, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, ngăn cản quá trình tích tụ mỡ, giúp giảm cân, giảm mỡ bụng hiệu quả, làm vùng da ở bụng thêm săn chắc, gọn gàng.

Mẹ sau sinh nằm giường đá muối Himalaya sẽ cảm nhận được hơi ấm và các vùng bụng trở nên săn chắc, tạo sự khỏe khoắn và yêu đời.

Lưu ý thời gian sử dụng giường đá muối cho mẹ sau sinh

– Đối với các mẹ sinh thường, có thể nằm giường đá muối sau 1 tuần kể từ khi sinh em bé.

– Đối với các mẹ sinh mổ thì tốt nhất nên đợi sau 30 ngày mới được sử dụng giường đá muối.

Đối với các mẹ đã sinh 1 hay 2 năm nằm vẫn mang đến hiệu quả. Thậm chí người bình thường muốn giảm cân cũng có thể áp dụng phương pháp này. Tuy nhiên cần phải kiên trì thực hiện trong thời gian dài mới có được hiệu quả như mong muốn.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng kèm thêm hộp đá muối masage chân Love Stone để hỗ trợ quá trình phục hồi sức khỏe của bản thân.

