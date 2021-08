Giường massage facial giá cạnh tranh và chất lượng hàng đầu thị trường

Mua giường massage facial ở đâu chất lượng và giá tốt trên thị trường? Hiện nay, Mai Hân Group đang được biết đến là nhà phân phối các thiết bị spa uy tín, chất lượng và giá cạnh tranh hàng đầu thị trường. Với hơn 15 năm hoạt động trong nghề, Mai Hân đã và đang được nhiều chủ spa tín nhiệm. Đặc biệt, Mai Hân được bình chọn là thương hiệu được khách hàng tín nhiệm trong suốt 5 năm liền (2014 - 2019). Khi mua giường massage facial tại Mai Hân, khách hàng sẽ được đảm bảo chất lượng tương xứng. Mai Hân không chỉ cung cấp giường massage theo mẫu có sẵn, mà còn thiết kế giường theo yêu cầu của chủ spa. Với đội ngũ thiết kế tài năng, nhiều năm kinh nghiệm, am hiểu kỹ thuật, Mai Hân cam kết mang đến những mẫu giường đẹp mắt và tối ưu công năng sử dụng. Đặc biệt, Mai Hân cũng chính là nhà sản xuất, nên có khả năng đáp ứng những đơn hàng lớn. Vì Mai Hân cung cấp trực tiếp, không qua trung gian nên báo giá giường massage facial cũng ưu đãi hơn so với mặt bằng chung trên thị trường. Bên cạnh đó, vì là nhà sản xuất nên Mai Hân Group có thể kiểm soát chất lượng từng mẫu giường massage mà mình cung cấp, giường được làm từ chất liệu gỗ thịt, nguyên khối, đảm bảo độ bền, chịu lực tốt, chống mối mọt. Cũng như giúp không gian spa trở nên sang trọng, đẳng cấp hơn. Mai Hân cung cấp đa dạng mẫu giường massage tùy theo nhu cầu của khách hàng Giường massage facial do Mai Hân sản xuất còn được ghép mộng chắc chắn. Do đó có chất lượng vượt trội hơn hẳn các loại giường ghép bằng đinh trên thị trường. Do đó, kỹ thuật viên có thể an tâm thực hiện thao tác massage cho khách hàng mà không cần lo lắng giường sẽ phát ra những tiếng kêu ồn ào, khó chịu. Không chỉ đảm bảo cung cấp giường massage chất lượng giá rẻ, Mai Hân còn có chế độ bảo hành lâu dài, lên đến 12 tháng. Ngoài ra, Mai Hân còn cung cấp dịch vụ giao hàng, lắp đặt tận nơi và hướng dẫn cách sử dụng bài bản. Bên cạnh giường massage facial, Mai Hân còn cung cấp đa dạng các loại giường khác cần thiết cho spa như: giường đa năng, giường massage body, giường massage đá muối. Cùng với các phụ kiện cần thiết như gối, khăn, drap, máy hấp khăn, máy chăm sóc da… Do đó, lựa chọn Mai Hân Group, chủ spa sẽ được cung ứng trọn gói, từ đó tiết kiệm chi phí khi kinh doanh spa. Để được tư vấn chi tiết hơn, hãy liên hệ Mai Hân theo thông tin bên dưới. THÔNG TIN LIÊN HỆ Mai Hân Group - Đơn vị tại Việt Nam cung cấp giải pháp toàn diện cho ngành spa Địa chỉ: 166 Nguyễn Văn Thương (D1), P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM Hotline: 028.73058567 - 028.71075999 Website: maihanspa.com