Hành trình 8 năm đi tìm vẻ đẹp hoàn hảo

“8 năm trời tìm lại dáng mũi hoàn hảo nhưng mình vẫn không thể sáng suốt nhận ra điểm sai của mình ở đâu. Khi mình sửa bị hư thì mọi người có để ý, dòm ngó, chê bai. Còn khi mình sửa có chút thành công thì lại bảo mình nghiện phẫu thuật thẩm mỹ". Đó là chia sẻ của N.K.C sau hành trình 8 năm tìm lại dáng mũi bình thường như bao người khác, trong cô vẫn còn khắc sâu những lời đàm tiếu, dị nghị và những áp lực mà mình phải chịu đựng trong suốt quãng thời gian bước chân vào con đường dao kéo.

Trước đây, C. sở hữu một dáng mũi khá thô, thậm chí là hơi “dị” bởi mũi cô hoàn toàn không có sống, thế nhưng đầu mũi tại quá to và dày thịt đồng thời xương mũi lại to, bè. Thế là, C. bắt đầu dấn thân vào con đường làm đẹp, C. đi khắp nơi nhưng vì còn là sinh viên mà dáng mũi của C. thuộc vào hàng “hiếm gặp” nên một ca nâng mũi mà C. nhận được tư vấn thường rơi vào khoảng 50 - 70 triệu đồng và rồi C. cũng đánh liều tìm đến những cơ sở làm đẹp nhỏ hơn với mức chi phí “hợp lý” hơn. C. được tư vấn là làm dáng mũi siêu cấu trúc và đảm bảo sẽ đẹp ngay, lột xác hoàn toàn chỉ sau một lần phẫu thuật, C. vô cùng sung sướng và cô nghĩ mình thật sự may mắn vì tìm được nơi làm đẹp với mức chi phí “hợp lý” như thế.

Niềm vui chưa được bao lâu, thì sau 1 tuần kể từ khi phẫu thuật thẩm mỹ, thì mũi của C. có hiện tượng tụ dịch và đau nhức vùng mũi. C. liên lạc ngay với cơ sở làm đẹp cho mình nhiều lần nhưng đều nhận được thông báo là do cơ địa, nếu muốn lấy sụn ra thì sẽ phải tốn thêm chi phí. Thế là C. bấm bụng vay nợ từ bạn bè, người thân để cứu lấy dáng mũi của mình. Thế nhưng những lần sau đó, cũng vì ham rẻ mà C. luôn gặp phải các vấn đề khi nâng mũi như mũi đặt lệch sống, kỹ thuật bác sĩ kém nên đặt sống bị lộ, bóng đỏ đầu mũi. Những lúc như thế C. nghĩ hay cứ để vậy luôn, mệt mỏi quá rồi nhưng những lời bàn tán, ánh mắt dò xét về việc phẫu thuật hỏng khiến C. không thể mặc kệ khiếm khuyết của mình như vậy được và quyết định đánh liều một lần cuối cùng.

Lần này C. đã tìm hiểu thật kỹ và đi tư vấn rất nhiều nơi nhưng vẫn chưa có nơi nào dám chấp nhận điều kiện của cô, đó chính là phải bảo hành dáng mũi vĩnh viễn. Nhưng trời không phụ người có lòng, cuối cùng C. đã tìm đến thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Tiến Huy - Giám đốc TMV SaiGon Venus, nơi duy nhất dám cam kết với cô bảo hành dáng mũi vĩnh viễn. Chính vì lời hứa này, mà C. càng có thêm lòng tin là dáng mũi của mình sẽ được cứu. Bác sĩ Huy sẽ thay đổi dáng mũi của C. với phương pháp Lần này C. đã tìm hiểu thật kỹ và đi tư vấn rất nhiều nơi nhưng vẫn chưa có nơi nào dám chấp nhận điều kiện của cô, đó chính là phải bảo hành dáng mũi vĩnh viễn. Nhưng trời không phụ người có lòng, cuối cùng C. đã tìm đến thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Tiến Huy - Giám đốc TMV SaiGon Venus, nơi duy nhất dám cam kết với cô bảo hành dáng mũi vĩnh viễn. Chính vì lời hứa này, mà C. càng có thêm lòng tin là dáng mũi của mình sẽ được cứu. Bác sĩ Huy sẽ thay đổi dáng mũi của C. với phương pháp nâng mũi cấu trúc Fascia với kỹ thuật sử dụng cân sinh học tự thân có thể loại bỏ hoàn toàn biến chứng và giúp dáng mũi không còn lộ sống hay bóng đỏ cũng như không còn bị trường hợp đào thải chất liệu. Ngoài ra, đây cũng là kỹ thuật rất phù hợp với những ai có dáng mũi phức tạp, đã qua chỉnh sửa nhiều lần. Cho nên chỉ sau 1 tháng thực hiện phương pháp nâng mũi cấu trúc Fascia thì giờ đây C. hoàn toàn có thể tự tin giao tiếp mà không còn phải lo sợ bất kỳ ai soi xét dáng mũi mới của mình.

Làm đẹp không phải là xấu, thế nhưng phải tìm được địa chỉ làm đẹp uy tín cũng như bác sĩ có tay nghề giỏi thì mới mang lại hiệu quả như ý. Đừng để phẫu thuật thẩm mỹ trở thành gánh nặng trong cuộc sống mà hãy biến đó thành phương tiện giúp bản thân thành công và tự tin hơn. Làm đẹp không phải là xấu, thế nhưng phải tìm được địa chỉ làm đẹp uy tín cũng như bác sĩ có tay nghề giỏi thì mới mang lại hiệu quả như ý. Đừng để phẫu thuật thẩm mỹ trở thành gánh nặng trong cuộc sống mà hãy biến đó thành phương tiện giúp bản thân thành công và tự tin hơn.