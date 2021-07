Hé lộ xu hướng làm đẹp ‘đình đám’ mới từ Saigon Venus

Nâng mũi cấu trúc Fascia - Xu hướng nâng mũi 2021

Điển hình trong phẫu thuật nâng mũi là việc sử dụng chất liệu sụn nhân tạo cao cấp trong phẫu thuật thẩm mỹ khắc phục những mặt hạn chế trước đây, mang lại vẻ đẹp hoàn mỹ cho mọi người. Mở ra là xu hướng làm đẹp mới nhất năm 2021 - Làm đẹp chất lượng, đẹp tự nhiên và càng ngày càng đẹp ra chỉ qua một lần phẫu thuật.

Không biến chứng là yếu tố then chốt trong phẫu thuật thẩm mỹ, tuy nhiên do trước đây chất liệu sử dụng trong các ca phẫu thuật làm đẹp chủ yếu là sụn tự thân nên qua thời gian dài đã bộc lộ những mặt hạn chế nhất định, gây ra những phiền toái cho người sử dụng như: vẻ đẹp ban đầu bị biến dạng, nhìn vào thiếu tính thẩm mỹ, tệ hơn còn phải trải qua một tiểu phẫu lấy chất liệu độn ra, gây đau đớn, không đảm bảo an toàn cho người làm đẹp.

Những điều không thể bỏ qua của Fascia

Để khắc phục những nhược điểm đó các nhà khoa học trên thế giới qua nhiều năm nghiên cứu đã tìm ra một giải pháp tuyệt vời “cứu cánh” cho những mặt hạn chế trên. Họ đã giảm thiểu tối đa sử dụng chất liệu tự thân trong các ca phẫu thuật mà thay vào đó là chất liệu nhân tạo cao cấp Fascia. Chất liệu nhân tạo cao cấp này từ lâu đã được ứng dụng thành công trong các ca phẫu thuật khác

Ưu điểm của việc sử dụng chất liệu độn nhân tạo cao cấp

● Sử dụng chất liệu độn nhân tạo cao cấp trong phẫu thuật thẩm mỹ giúp loại bỏ những nhược điểm thường hay gặp ở chất liệu tự thân.

● Do không phải trải qua bất kỳ phẫu thuật nào để lấy sụn tự thân nên không phải chịu đau đớn, không phải tốn một khoảng thời gian chăm sóc vùng mới tiểu phẫu lấy sụn, tránh tình trạng để lại sẹo, biến dạng vùng lấy sụn.

● Chất liệu nhân tạo có độ bền cao, mềm dẻo dễ uốn tạo hình nên hầu như không biến chứng.

● Hơn thế, làm đẹp với chất liệu nhân tạo cao cấp sẽ đem đến cho khách hàng một nét đẹp mỹ mãn, vĩnh viễn chỉ qua một lần phẫu thuật duy nhất mang lại nét đẹp hoàn hảo lâu bền, càng ngày càng đẹp ra, rất tự nhiên giống như nét đẹp “trời sinh” vậy.

Ngoài ra, bằng phương pháp sử dụng chất liệu nhân tạo cao cấp người làm đẹp không còn phải lo lắng về những biến dạng sau phẫu thuật, tránh tình trạng bảo hành phẫu thuật để rồi phải sửa đi sửa lại nhiều lần, tốn thời gian và tiền bạc mà kết quả sau nhiều lần chỉnh sửa lại không được như ý như lúc ban đầu.

Chính vì vậy mà việc sử dụng chất liệu nhân tạo sinh học đã tạo nên sự thành công trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ. Với tính tương thích cao và có thành phần cấu tạo giống các tế bào cơ thể người nên từ cái gọi là “ngoại lai” tức là đưa từ bên ngoài vào sẽ dần được thay thế, trao đổi tế bào để thành cái gọi là “nội sinh” đẹp bền với thời gian. Chưa bao giờ nét đẹp của con người qua phẫu thuật lại hoàn mỹ đến như vậy, một nét đẹp tự nhiên lâu bền, càng ngày càng đẹp chỉ qua một lần phẫu thuật, phương pháp này dự đoán sẽ “bùng cháy” trong năm 2021.

Địa chỉ nâng mũi Fascia tự nhiên uy tín

Tin vui cho các tín đồ cần tái phẫu thuật mũi, gần đây ThS-BS Nguyễn Tiến Huy đã không ngừng cải tiến về kỹ năng kỹ thuật sáng tạo ra công nghệ nâng mũi cấu trúc tác động vào cấu trúc nền sụn mũi để kéo dãn nâng cao và kéo dài đầu mũi tối đa theo độ da và mô dưới da cho phép nhưng không làm bầm dập mô nhiều, kết hợp thêm công nghệ rút ngắn tối đa thì sưng viêm sinh lý sau phẫu thuật nên đa phần những khách hàng nâng mũi tại SaiGon Venus đều rất mau đẹp, rất nhiều trường hợp ngay sau làm mà mũi không hề bị sưng bầm, đẹp ngay sau phẫu thuật và kỳ diệu hơn là những ngày sau đó vẫn không bị sưng bầm gì hơn nữa.

Quy trình thẩm mỹ và dịch vụ

Ngoài những yếu tố cần thiết để có được một ca thẩm mỹ thành công, một thẩm mỹ viện còn xây dựng một quy trình làm đẹp tiết kiệm thời gian và chi phí cho tất cả các khách hàng. Không rườm rà, không “vẽ” khách, tránh tình trạng “làm tiền” khách hàng, đội giá chi phí lên cao.

Làm đẹp là nhu cầu chính đáng của mỗi người. Một trong những nhiệm vụ cao quý của ngành y là đáp ứng nhu cầu đó. Nhưng SaiGon Venus tự tin là nơi phẫu thuật thẩm mỹ đúng với quy định, ThS-BS Nguyễn Tiến Huy cam kết những gì mình nói ra và đưa đến với khách hàng đều là đúng pháp luật và đó cũng chính là lời hứa mà bác sĩ Huy dành cho các khách hàng của mình.

♦ Là đơn vị làm đẹp được Bộ Y tế và các cơ quan ban ngành cấp đầy đủ giấy phép, giấy chứng nhận.

♦ Không gian sang trọng, được chú trọng và đầu tư kỹ lưỡng, mang đến sự chuyên nghiệp và lịch sự nhất cho khách hàng trải nghiệm.

♦ Công nghệ làm đẹp tân tiến, hiện đại bậc nhất, được nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài.

♦ Đội ngũ y bác sĩ, chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm, đã làm đẹp thành công cho hàng triệu khách hàng.

♦ Đội ngũ nhân viên, tư vấn viên nhiệt tình, được đào tạo bài bản luôn sẵn sàng phục vụ quý khách hàng một cách tốt nhất.