Hiểu đúng về tiêm botox và tác dụng của botox trong việc làm đẹp

Tiêm botox là gì?

Botox là tên một hãng sản xuất ra Botulinum toxin ứng dụng trong điều trị thẩm mỹ. Tiêm botox thường được sử dụng hơn do cách nói ngắn gọn và thói quen. Nhưng lưu ý rằng tiêm botox có bản chất là tiêm độc tố Botulinum toxin đã qua tinh chế.

Quy trình tiêm botox được thực hiện rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần sử dụng một cây kim tiêm để tiêm sản phẩm Botulinum toxin vào trong cơ. Vì vậy, phương pháp này ít gây xâm lấn đến khách hàng. Ngoài ra, phương pháp này khá hiệu quả và được ứng dụng trong điều trị da và thẩm mỹ.

Các biểu cảm thông thường của gương mặt tạo ra thông qua hoạt động co các cơ ở mặt. Khi cơ ở một vùng nào đó co quá mức sẽ hình thành nên nếp nhăn động, là các nếp nhăn chỉ xuất hiện khi biểu cảm. Nếp nhăn tĩnh là nếp nhăn luôn xuất hiện, bất kể khi biểu cảm gương mặt hay không.

Botulinum toxin là một loại vi khuẩn có chức năng gây ức chế sự phóng thích các chất dẫn truyền thần kinh gây co cơ. Vì thế, nếu tiêm một lượng độc tố này vào trong cơ sẽ khiến cho các cơ này không thể co được. Nhờ vậy mà ta sẽ làm yếu các cơ hoạt động quá mức, từ đó loại bỏ nếp nhăn.

Ứng dụng tiêm botox trong thẩm mỹ

Trong thẩm mỹ Botox có rất nhiều tác dụng thần kì để làm đẹp nhưng nhìn chung sẽ thuộc 4 loại chính sau đây:

Xóa nếp nhăn

Các nếp nhăn ở trán, đuôi mắt, giữa hai chân mày dễ xuất hiện do biểu cảm cười, cau mày hay nhăn trán. Những nếp nhăn động và nếp nhăn tĩnh nông có hiệu quả đối với phương pháp tiêm botox. Còn những nếp nhăn tĩnh sâu sẽ được xử lý bằng một số phương pháp khác.

Thon gọn gương mặt

Có nhiều phương pháp giúp làm thon gọn gương mặt tùy thuộc vào nguyên nhân. Nếu gương mặt to do cấu trúc xương sẽ làm gọn xương hàm bằng phẫu thuật. Khi gương mặt to do cơ thì tiêm botox sẽ giúp làm teo nhỏ cơ vùng hàm, nhờ đó gương mặt trông thon gọn hơn. Ngoài ra, trường hợp nhai không đồng đều làm cơ nhai phì đại một bên khiến cho gương mặt bất đối xứng. Lúc này, tiêm botox sẽ giúp làm teo nhỏ cơ nhai bị phì đại, trả lại gương mặt đối xứng hơn.

Trẻ hóa toàn diện

Dùng Botulinum toxin tiêm vi điểm đều trên mặt có thể giúp giảm các nếp nhăn động và nếp nhăn tĩnh nông. Ngoài ra, phương pháp này còn giúp giảm kích thước lỗ chân lông và tạo hiệu ứng nâng khuôn mặt lên. Vì vậy, đây có thể coi là một phương pháp trẻ hóa toàn diện.

Điều trị tăng tiết mồ hôi

Tăng tiết mồ hôi gây nhiều phiền toái trong sinh hoạt và làm việc hàng ngày. Botox được chứng minh là đem lại hiệu quả tương đối cao giúp cải thiện tình trạng. Tuy nhiên, tiêm vào lòng bàn tay hay vùng nách sẽ gây cảm giác đau. Vì vậy, vô cảm kỹ vùng tiêm giúp người bệnh dễ chấp nhận.

Tiêm botox tồn tại được bao lâu?

Botox là phương pháp thẩm mỹ được ưa chuộng vì tính hiệu quả, an toàn và dễ thực hiện. Hiệu quả làm yếu cơ và biến mất nếp nhăn thường xảy ra trong vòng 3 - 7 ngày sau khi tiêm.

Tuy nhiên, đây không phải là biện pháp điều trị vĩnh viễn. Các phân tử Botulinum toxin được tiêm vào sẽ phân hủy từ từ. Sau đó, các chất dẫn truyền thần kinh được phóng thích trở lại và gây co cơ. Khoảng thời gian tồn tại của phân tử Botulinum toxin trong khoảng 3 - 6 tháng tùy loại. Điều này có nghĩa là bạn có thể cần phải tiêm nhắc lại để duy trì kết quả lâu dài.

Những ưu điểm của tiêm botox?

Chúng ta hãy cùng điểm qua những ưu điểm của phương pháp này, để hiểu vì sao đây là phương pháp làm đẹp được ứng dụng nhiều nhất trên thế giới năm 2020 nhé:

• Kết quả thấy ngay tức thì sau tiêm, đạt được nét đẹp tự nhiên mà người xung quanh rất khó hoặc không thể nhận ra.

• Sưng rất ít

• Không cần nghỉ dưỡng.

• Kỹ thuật nhẹ nhàng.

Tùy theo từng vùng điều trị, cách chăm sóc vùng thẩm mỹ và thói quen sinh hoạt mà chất botox ở mỗi người sẽ có thời hạn khác nhau. Thời hạn trung bình thường từ 6 – 12 tháng. Tuy nhiên, nếu bạn chăm sóc vùng thẩm mỹ tốt và sinh hoạt điều độ có thể kéo dài chất tiêm thêm 3 tháng. Sau thời gian này, chất làm đầy sinh học sẽ tự đào thải theo cơ chế tự nhiên của cơ thể và vùng thẩm mỹ trở lại ban đầu.

● Phương pháp này phù hợp cho cả nam và nữ trên 18 tuổi

● Dành cho những bạn tự ti về khuyết điểm trên cơ thể .

● Những bạn muốn làm đẹp nhưng sợ đau, không muốn đụng chạm dao kéo

Tiêm Botox có an toàn không?

Một nỗi e ngại lớn nhất của khách hàng đối với tiêm Botox chính là liệu phương pháp này có an toàn không? Khi tiêm vào mặt có bị căng cứng, khó vận động cơ mặt hay không?

Tuy nhiên, tiêm Botox được các chuyên gia đầu ngành thẩm mỹ đánh giá là giải pháp giúp xóa nhăn, căng da, thon gọn hàm – mặt hiệu quả và an toàn. Để có được kết quả hoàn hảo sau khi tiêm Botox, tránh tình trạng đơ cứng, phù nề, mất cảm khách hàng cần chọn cơ sở thẩm mỹ uy tín, chất liệu tiêm rõ ràng nguồn góc xuất sứ và được bác sĩ tư vấn dựa vào tình trạng của bản thân mà đưa ra liều lượng Botox cần tiêm thích hợp.

Chỉ tiêm botox được tiến hành bởi các bác sĩ da liễu có chuyên môn để đảm bảo được thực hiện một cách chính xác và tránh các tác dụng phụ không đáng có. Liệu pháp botox có thể nguy hiểm nếu không được thực hiện đúng cách. Trước khi tiến hành thủ thuật bác sĩ có thể tư vấn, đánh giá nhằm lựa chọn liệu trình phù hợp.

Những lưu ý khi tiêm Botox dành cho khách hàng

Trước khi làm thủ thuật

Hầu hết các trường hợp không cảm thấy khó chịu nhiều trong quá trình thực hiện. Bạn có thể sẽ được tiến hành làm tê vùng da tại chỗ trước khi tiến hành, đặc biệt nếu lòng bàn tay hoặc lòng bàn chân đang được điều trị đổ mồ hôi quá nhiều.

Trong quá trình thực hiện

Một cây kim được sử dụng để tiêm một lượng nhỏ botulinum vào da hoặc cơ. Số lượng mũi tiêm phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó có mức độ của khu vực được điều trị.

Sau khi làm thủ thuật

Không chà xát hoặc xoa bóp các khu vực điều trị trong 24 giờ nhằm tránh việc chất độc lây lan sang các khu vực khác. Bạn có thể trở lại sinh hoạt bình thường ngay sau khi làm thủ thuật.

Kết quả sau khi tiêm

Tiêm botox thường bắt đầu có tác dụng từ một đến ba ngày sau khi thực hiện. Tùy thuộc vào vấn đề đang được điều trị, hiệu quả có thể kéo dài ba tháng hoặc lâu hơn. Để duy trì tác dụng, bạn sẽ cần thực hiện thêm thủ thuật này đồng thời được các bác sĩ theo dõi thường xuyên.

Hy vọng với một số thông tin ở trên, chị em có thể hiểu rõ hơn về phương pháp làm đẹp tiêm Botox. Chú ý là chỉ lựa chọn tiêm tại các cơ sở uy tín, bác sĩ có chuyên môn cao.