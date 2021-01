Kem chống nắng Image Skincare Prevention+ có thật sự tốt?

Vậy cùng tìm hiểu chi tiết về dòng sản phẩm kem chống nắng Image Skincare có thật sự tốt.

Khám phá công dụng của kem chống nắng đối với làn da

Như chúng ta đã biết công dụng chính của kem chống nắng là bảo vệ làn da trước tác động của ánh mặt trời. Tuy nhiên, với công nghệ hiện đại ngày nay kem chống nắng được tích hợp nhiều công dụng hơn thế. Bên cạnh việc bảo vệ da khỏi tia UV, giờ đây chống nắng còn được xem là một sản phẩm giúp chăm sóc, nuôi dưỡng, trang điểm làn da vô cùng hiệu quả.

Công dụng chính của kem chống nắng:

● Chống nắng bảo vệ làn da với chỉ số SPF 15+, 30+, 45+, 50+…. Phù hợp với từng loại da từng điều kiện thời tiết khác nhau.

● Ngăn ngừa nám sạm, đốm nâu: Ánh nắng mặt trời là tác nhân gây nên nám sạm, đốm nâu. Do đó, sử dụng kem chống nắng mỗi ngày sẽ ngăn chặn được nám xuất hiện.

● Chống lão hóa da: Chứa nhiều dưỡng chất giúp cung cấp độ ẩm, chất dinh dưỡng để ngăn ngừa nếp nhăn, chống thâm sạm, đồi mồi trên da.

● Ngăn ngừa ung thư da: Tia tử ngoại không chỉ là nguyên nhân gây nên lão hóa mà còn là “hung thủ” dẫn đến ung thư da. Kem chống nắng giúp che chắn da trước tác động của tia tử ngoại. Loại bỏ nguy cơ gây ung thư da hiệu quả.

● Thay thế lớp trang điểm: Kem chống nắng có khả năng giúp nâng tone da, làm da trắng mịn tự nhiên. Không cần trang điểm cầu kỳ làn da vẫn trắng sáng, rạng rỡ chỉ trong 1 bước chống nắng.

Đôi nét về kem chống nắng Image Skincare Prevention+

Kem chống nắng Image là dòng sản phẩm thuộc thương hiệu Image Skincare đến từ Mỹ. Tất cả các dòng sản phẩm của Image Skincare điều được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia hóa dược và các bác sĩ chuyên khoa hàng đầu trong ngành da liễu và trong hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại, đặt chuẩn FDA.

Kem chống nắng Image Skincare Prevention+.

Hiện nay, các dòng sản phẩm của Image Skincare đã có mặt tại hơn 52 quốc gia trên thế giới. Đặc biệt là kem chống nắng của Image đã và đang được rất nhiều người yêu thích trong thời gian gần đây, bởi khả năng bảo vệ da tối ưu và an toàn tuyệt đối khi sử dụng.

Hãng có 3 dòng chống nắng phù hợp với từng loại da khác nhau để người dùng có thể chọn lựa:

● Image Prevention+ Daily Hydrating Moisturizer SPF 30+ kem chống nắng dành cho da khô.

● Image Prevention+ Daily Matte Moisturizer SPF 32+ kem chống nắng cho da dầu, da mụn, da điều trị sau laser.

● Image Prevention+ Daily Ultimate Protection Moisturizer SPF 50+ kem chống nắng dành cho da hỗn hợp và da thường.

Kem chống nắng Image Skincare Prevention+ có thật sự tốt không?

Chống nắng Image Skincare Prevention+ là sản phẩm chống nắng kết hợp của chống nắng vật lý và chống nắng hóa học với khả năng chống nắng phổ rộng. Vì vậy, kem chống nắng Image Skincare có thể bảo vệ da khỏi tác hại của cả tia UVA, UVB.

Không chỉ dừng lại ở công dụng bảo vệ da khỏi tác hại của tia cực tím ngăn ngừa nám sạm, đốm nâu, tàn nhang. Kem chống nắng Image Skincare chứa nhiều dưỡng chất giúp sữa chữa DNA ngăn ngừa lão hóa cho làn da luôn tươi sáng, trẻ trung.

Hiệu quả của kem chống nắng Image Skincare đã được các chuyên gia da liễu đánh giá rất cao về chất lượng và độ an toàn. Kết cấu kem mềm mịn giúp dễ thẩm thấu vào da và hoàn toàn khô thoáng, không bóng dầu, không bết dính. Kem còn có tính năng như kem lót, có thể kết hợp với trang điểm giúp da mịn màng và căng mịn hơn.

Điều đặc biệt, thành phần được chiết xuất từ thiên nhiên

Kem chống nắng Image Prevention+ Daily Matte Moisturizer SPF 32+ dành cho da dầu

Đối với làn da dầu thì kem chống nắng Image Skincare Prevention+ Daily Matte Moisturizer SPF32+ là sản phẩm vô cùng lý tưởng. Chất kem lỏng nên rất dễ thẩm thấu, có mùi thơm nhẹ khá dễ dịu. Khi sử dụng trên da rất dễ dàng tán.

Công thức chống nắng có màng lọc UV và chứa nhiều thành phần chống oxy hóa và kháng viêm khác. Nên có khả năng chống lão hóa và ngăn ngừa nổi mụn hiệu quả.

Thành phần chính:

● Chứa 9% Zinc oxide, đây là hoạt chất chống nắng mạnh thường xuất hiện trong các loại chống nắng vật lý, lành tính với da và hiệu quả chống nắng cao.

● 7.5% Octinoxate, là hoạt chất trong sản phẩm chống nắng hóa học.

● Bên cạch đó còn bổ sung thêm nhiều chất chống oxy hóa như: vitamin C, BV-OSC (vitamin C), Photosomes, Thiothanie, trà xanh… Giúp bảo vệ da khỏi các gốc tự do gây hại da.

● Còn các thành phần kháng viêm sẽ giúp da phục hồi do tổn thương từ tia tử ngoại.

Kem chống nắng dành cho da khô của Image Skincare

Ưu và nhược điểm nổi bật:

Ưu điểm:

Thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên nên lành tính. Lên tone rất nhẹ giúp da trắng mịn tự nhiên, không lộ vệt trắng, không nhờn. Cấp ẩm nhẹ nhàng cho da nên rất thích hợp với các bạn hay ngồi điều hòa hoặc môi trường lạnh.

Chất kem mịn và mỏng rất dễ tán đều trên làn da.

Mùi thơm thư giãn và dịu ngọt.

Nhược điểm:

Chỉ dành cho các bạn da quá dầu, thường xuyên phải đi ngoài trời nắng sẽ thấy hơi bóng sau khi dùng.

Đánh giá chung về sản phẩm:

● Image Prevention+ Daily Matte Moisturizer SPF32+ sử dụng trên da rất êm, không vón cục và thấm rất nhanh chỉ sau 3 phút.

● Giúp kiểm soát nhờn, dưỡng ẩm, cân bằng độ pH rất tốt.

● Chống nắng phổ rộng với SPF32+ giúp ngăn ngừa da hư tổn, sạm nám hiệu quả.

● Đây là bí quyết thần thánh giúp bạn bảo vệ làn đâu trước mọi tác động tiêu cực từ tia cực tím và môi trường bên ngoài.

Xem chi tiết sản phẩm chính hãng: https://www.maihan.vn/image-skincare/kem-chong-nang-image-prevention-daily-matte-moisturizer-spf-32.html

Kem chống nắng Image Prevention+ Daily Hydrating Moisturizer SPF 30+ dành cho da khô

Bên cạnh dòng chống nắng dành cho da dầu thì Image Skincare còn có dòng chống nắng dành cho làn da khô và da khô mất nước. Từ khi ra mắt Image Prevention+ Daily Hydrating Moisturizer SPF 30+ nhanh chóng lọt top kem chống nắng cho da khô được yêu thích nhất trên thị trường mỹ phẩm.

Vừa bổ sung vitamin và nhiều hoạt chất giúp chống nắng bảo vệ da, ngừa sạm nám, hư tổn, giúp da trẻ khỏe tự nhiên.

Image Prevention+ Daily Hydrating Moisturizer SPF 30+ cho làn da khô

Thành phần chính:

● Chứa 18% zinc oxide, đây là hoạt chất chống nắng mạnh xuất hiện trong các loại chống nắng vật lý, lành tính với da và hiệu quả chống nắng cao. Không chỉ phải bảo vệ da trước ánh nắng zinc oxide còn mang đến khả năng kháng khuẩn tốt ngăn ngừa tình trạng nổi mụn và viêm trên da.

● Phức hợp bảo vệ DNA là sự pha trộn thành phần nuôi dưỡng, dưỡng ẩm và làm dịu (Vitamin c, bv-osc (vitamin c), photosomes, thiet hanie, trà xanh…) dưỡng ẩm và chống ô xy hóa mạnh mẽ. Giúp bảo vệ, nuôi dưỡng làn da sáng mịn và ngăn ngừa lão hóa xuất hiện trên da, chống lại các tổn thương gốc tự do.

Ưu và nhược điểm nổi bật:

Ưu điểm:

Hỗ trợ dưỡng ẩm làm mềm da và cân bằng độ pH hiệu quả. Khả năng chống nắng bảo vệ da, ngừa hư tổn vượt trội. Không chỉ vậy Image Prevention+ Daily Hydrating Moisturizer còn hỗ trợ ngăn chặn oxy hóa, hỗ trợ giảm dấu hiệu quả, cải thiện làn da khô.

Chất kem siêu thấm trên da không gây nhờn dính và bí lỗ chân lông. Mùi thơm rất dễ chịu và thư giãn.

Nhược điểm:

Sản phẩm chỉ dành riêng cho làn da khô và da khô mất nước cần dưỡng ẩm để phục hồi. Sản phẩm hơi bóng khi sử dụng trên da bởi thành phần nuôi dưỡng cao.

Đánh giá chung về sản phẩm:

Đây là sản phẩm dành cho làn da khô có thể nói là phù hợp nhất mà bạn nên chọn lựa. Giúp bạn cải thiện sự khó chịu và khô ráp trên da ngay lập tức, cấp ẩm làm mềm mịn da. Bên cạnh đó, kem chống nắng Image Skincare còn giúp nuôi dưỡng sâu làn da bị hư tổn nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu.

Sản phẩm là sự kết hợp ưu việt của công nghệ chống nắng hiện đại, kẽm Oxide và thành phần hỗ trợ cung cấp khả năng chống nắng phổ rộng, hình thành màng chắn bảo vệ da tối ưu, hỗ trợ làn da hư tổn, sạm nám, dấu hiệu tuổi tác do tác động của ánh nắng mặt trời.

Xem chi tiết sản phẩm chính hãng tại đây: https://www.maihan.vn/image-skincare/kem-chong-nang-cho-da-kho-image-skincare-prevention-daily-hydrating-moisturizer-spf-30.html

Kem chống nắng cho da hỗn hợp Image Prevention+ Daily Ultimate Protection Moisturizer SPF 50+

Kem chống nắng Image Prevention+ Daily Ultimate Protection Moisturizer SPF 50+ là sản phẩm giúp bảo vệ làn da tối ưu trước tác hại của tia UV. Ngoài ra, trong thành phần còn có bổ sung các chất chống oxy hóa và dưỡng ẩm, giúp làn da luôn mềm mại, sáng khỏe.

Đây là sản phẩm được bác sĩ da liễu tại Việt Nam khuyên dùng trong phác đồ điều trị nám có xâm lấn như laser, lăn kim, phi kim, áp lạnh… để giảm tác động của tia UV, ngăn nám quay lại.

Kem chống nắng cho da hỗn hợp của Image Skincare

Thành phần chính:

● Zinc Oxide 9% là thành phần quen thuộc trong kem chống nắng vật lý. Với khả năng chống nắng cực đỉnh mà không gây kích ứng da, không gây mụn. Đồng thời, Zinc Oxide còn có ngăn ngừa lão hóa, thúc đẩy tổng hợp collagen và hình thành mô liên kết.

● Octinoxate 7.5% (ethylhexyl methoxycinnamate): Hoạt chất phân tán các tia UVB, được sử dụng rộng rãi trong kem chống nắng hóa học. Nồng độ Octinoxate không vượt quá 7.5% được xem là an toàn khi dùng trên da.

● Octisalate 5% (Ethylhexyl Salicylate): Chất chống nắng hóa học hòa tan trong dầu giúp hấp thụ bức xạ UVB. Là dạng hoạt không ổn định, tuy nhiên khi kết hợp với Zinc Oxide và Octinoxate sẽ giúp ổn định lại hoạt chất bên trong.

● Bên cạnh đó còn chứa các hoạt chất tổ hợp bảo vệ DNA: Photosomes (chiết xuất sinh vật phù du), Roxisomes… giúp bảo vệ tránh các tác hại của tế bào gốc tự do.

● Các tế bào gốc có nguồn gốc từ thực vật: Vitamin C, hạt nho, Thiotaine, Resvertrol, BV-OSC… chống ô xy hóa mạnh, có khả năng tái tạo và hình thành các sợi collagen, giúp da săn chắc và hạn chế nếp nhăn. Vitamin C bảo vệ làn da khỏi những tác hại gây ra bởi gốc tự do cũng như các hoá chất độc hại, môi trường.

Ưu và nhược điểm nổi bật:

Ưu điểm:

Hỗ trợ dưỡng ẩm cho da để cân bằng độ pH cho da. Khả năng chống nắng bảo vệ da, ngừa hư tổn vượt trội với chỉ số SPF 50+. Không chỉ vậy Image Prevention+ Daily Ultimate Protection Moisturizer SPF 50+ còn hỗ trợ ngăn chặn ô xy hóa, hỗ trợ giảm dầu nhờn bên cánh mũi, cải thiện làn da khô, ngăn ngừa mụn cám, mụn đầu đen hình thành.

Chất kem mỏng và nhẹ nên siêu thấm trên da không gây nhờn dính và bí lỗ chân lông. Mùi thơm rất dễ chịu tạo cảm giác thư giãn khi sử dụng.

Chất kem mềm thấm sâu nuôi dưỡng da trắng mịn mỗi ngày

Đây là sản phẩm lý tưởng cho các môn thể thao ngoài trời nhưng vẫn đủ nhẹ nhàng cho làn da sau phẫu thuật.

Nhược điểm:

Sản phẩm chỉ dành riêng cho làn da hỗn hợp cần dưỡng ẩm và kiềm lượng dầu thừa để cải thiện làn da thông thoáng, mịn màng. Tuy nhiên, khả năng kiềm dầu không được gọi là nổi bật.

Nhận xét chung về sản phẩm:

Kem chống nắng Image Skincare Prevention+ dành cho làn da hỗn hợp là một sản phẩm được ưa chuộng nhất trên thị trường làm đẹp hiện nay với khả năng ưu việt, vừa giúp làn da tránh khỏi tác động của các tia cực tím vừa nuôi dưỡng làn da mịn màng, săn chắc.

Là sản phẩm duy nhất chứa đến 3 thành phần siêu chống nắng Zinc Oxide, Octinoxate, Octisalate. Do đó, bạn có thể tự tin hoạt động ngoài trời hay tiếp xúc với nước như đi bơi, tắm biển… mà không cần phải lo lắng da sẽ bị bắt nắng quá nhiều.

Sản phẩm được đánh giá về khả năng chống nắng và nuôi dưỡng làn da 9/10.

Cách sử dụng kem chống nắng Image Skincare hiệu quả

Nên sử dụng kem chống nắng ngay sau khi thực hiện các bước dưỡng da và trước khi trang điểm để bảo vệ tốt nhất cho da khỏi tác động của tia UV.

Hướng dẫn sử dụng kem chống nắng Image đúng cách

● Vệ sinh sạch vùng mặt và cổ, sau đó lau khô bằng khăn mềm.

● Lấy một lượng kem chống nắng vừa đủ ra tay. Thoa đều lên mặt, vừa thoa vừa massage nhẹ nhàng, sau đó vỗ nhẹ để các dưỡng chất thấm đều vào sâu bên trong da.

● Để kem chống nắng phát huy được tối đa khả năng bảo vệ nên thoa kem trước khi ra nắng khoảng 15-30 phút.

● Thoa kem lại sau mỗi 2 giờ hoặc sau khi rửa mặt hay ra mồ hôi nhiều để bảo vệ da tốt hơn.

Lưu ý: Hãy nhớ tẩy trang thật sạch trước khi đi ngủ để loại bỏ hoàn toàn kem ra khỏi da ngăn ngừa viêm, mụn…

Để trả lời cho thắc mắc kem chống nắng Image Prevention+ có tốt không? Chắc chắn, giờ đây bạn đọc đã có câu trả lời sau những thông tin chi tiết được cung cấp qua bài chia sẻ trên. Còn chần chừ gì nữa mà không “tậu” 1 sản phẩm phù hợp với tình trạng da của bạn ngay hôm nay để chăm sóc và bảo vệ làn da tốt hơn mỗi ngày.

Chị em dù “mê mẩn” kem chống nắng Image Skincare đến cỡ nào thì vẫn phải bình tĩnh lựa chọn đúng đơn vị phân phối chính thức. Đừng vì ham rẻ mà mua phải hàng kém chất lượng chỉ làm hư da thôi nhé!