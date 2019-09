Làm thế nào phục hồi làn da mỏng yếu vì dùng mỹ phẩm kém chất lượng?

1. Những nguyên nhân dẫn đến da mặt mỏng

Một trong những nguyên do khiến cho làn da của bạn trở nên mỏng yếu là vì dùng mỹ phẩm kém chất lượng. Tuy nhiên, bên cạnh lý do này thì vẫn còn hàng tá nguyên nhân nhỏ lẻ khác mà bạn cũng cần biết qua, có thể kể đến như sau: Do sử dụng kem trộn, do tác hại của các tia cực tím từ mặt trời, do da bị nổi mụn thường xuyên trong thời gian dài…

Chính vì vậy, ngay khi phát hiện làn da có những biểu hiện bất thường như ửng đỏ, sưng tấy, cảm giác châm chít trên da... Bạn phải ngưng ngay sản phẩm hiện đang dùng, và mau chóng tìm ra nguyên nhân để kịp thời khắc phục tình trạng này.

2. Cách phục hồi da mỏng yếu hiệu quả

Giữ gìn vệ sinh da mặt sạch sẽ

Trong thời gian hồi sinh làn da mỏng yếu, bạn nhất định không được “đánh rơi” các bước chăm sóc da cơ bản. Đặc biệt, bạn nên lưu tâm đến các loại sản phẩm đang dùng như sữa rửa mặt phải có thành phần dịu nhẹ, nói không với chất tẩy rửa quá mạnh hoặc chà xát mạnh khiến da thêm tổn thương và tình trạng càng thêm nặng hơn.

Dưỡng ẩm cho da

Kem dưỡng ẩm sẽ có tác dụng làm dịu vùng da ửng đỏ, bổ sung độ ẩm cần thiết cho da không khô ráp, bong tróc. Ngoài ra, bạn có thể dưỡng ẩm cho da bằng cách uống đủ 2,5 lít nước (tương đương 8 cốc nước), và chăm đắp mặt nạ từ 1 - 2 lần/tuần nhé.

Thoa kem chống nắng mỗi ngày

Bạn nên duy trì thói quen thoa kem chống nắng mỗi ngày trước khi ra ngoài 30 phút, để kem chống nắng kịp thời thẩm thấu vào bên trong da. Có tác dụng bảo vệ làn da của bạn dưới tác nhân gây hại của ánh nắng mặt trời, đặc biệt là khi làn da bạn đang trong tình trạng mỏng yếu vì dùng mỹ phẩm kém chất lượng.

Sử dụng kem mật ong Manuka 16+ Madeleine Ritchie

Vốn được xem là “cực phẩm” nhà Madeleine Ritchie, sản phẩm kem mật ong Manuka 16+ Madeleine Ritchie được rất nhiều người “săn đón” từ lúc trình làng đến nay. Không chỉ đơn thuần là sản phẩm chăm sóc da, đây còn là “vị cứu tinh” tuyệt vời giải quyết mọi vấn đề về da của bạn như da bị dị ứng.

Kem mật ong Manuka 16+ Madeleine Ritchie vị cứu tinh cho da khỏe mạnh từ bên trong

Sản phẩm kem mật ong Manuka 16+ Madeleine Ritchie được chiết xuất hoàn toàn 100% từ thiên nhiên như sáp ong (Beeswax), dầu quả bơ (Avocado Oil), tinh dầu hoa anh thảo (Evening Primrose Oil), nước khoáng và đặc biệt là mật ong Manuka - loại mật ong “đắt như vàng” quý hiếm trên thế giới và chỉ có tại New Zealand.

Ngoài ra, kem mật ong Manuka 16+ Madeleine Ritchie còn ghi “điểm cộng” với người dùng bởi có tính kháng khuẩn cao (UMF 16+) trong thành phần sản phẩm, góp phần đem lại hiệu quả cao cho quá trình điều trị.

Chính vì lẽ đó, mà sản phẩm đem lại cho làn da của bạn rất nhiều công dụng tuyệt vời, giúp kháng khuẩn, làm dịu sưng tấy, ửng đỏ, mẩn ngứa,bong tróc da do sau điều trị laser, da dị ứng, da nhiễm corticoid, vẩy nến, chàm da, vết công trùng cắn, da cháy nắng…

Đồng thời, cải thiện rõ rệt tình trạng chàm, viêm da, vẩy nến. Làm sạch và bổ sung độ ẩm cho làn da luôn căng mịn, tươi mới. Hơn nữa sản phẩm còn có tác dụng dưỡng ẩm chuyên sâu cho làn da khô và da nhạy cảm. Cuối cùng, là bổ sung dưỡng chất tăng sức đề kháng nhanh chóng làm lành các tổn thương.

Thật tuyệt vời khi bạn vừa tìm ra cách phục hồi làn da mỏng yếu vì sử dụng mỹ phẩm kém chất lượng. Và để tránh tình trạng mua phải hàng giả, hàng nhái bạn nên mua kem mật ong Manuka 16+ Madeleine Ritchie tại Mai Hân mỹ phẩm - Nhà phân phối mỹ phẩm có dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt hàng đầu Việt Nam.

Mong rằng với những thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn hôm nay sẽ giúp bạn phần nào yên tâm hơn nếu như có rơi vào trường hợp da mặt mỏng do sử dụng mỹ phẩm kém chất lượng. Bên cạnh đó, bạn cũng đừng quên chia sẻ bí kíp này cho “hội chị em” của mình để cùng làm đẹp an toàn nhé!