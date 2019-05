Lý giải nguyên nhân tại sao Harvia được xem là dòng máy rất đắt hiện nay

Trước tiên, như đã giới thiệu ở rất nhiều bài viết trước: Harvia là thương hiệu máy xông hơi nổi tiếng của Phần Lan, được công nhận là dòng máy xông hơi cao cấp được thiết kế hiện đại cộng với công nghệ xông hơi tiên tiến. Không chỉ là nhà sản xuất thiết bị xông hơi lâu đời tại Phần Lan, thương hiệu Harvia còn có thị trường xuất khẩu đến hơn 65 quốc gia trên khắp thế giới.

Sản phẩm phù hợp lắp đặt tại spa, thẩm mỹ viện, khách sạn, resort... hoặc trong hộ gia đình, chung cư... mang đến sự hiệu quả trong việc chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Lý do tại sao Harvia được xem là dòng sản phẩm thể hiện đẳng cấp của người sử dụng: Phải chăng mức giá của Harvia là mức giá đắc nhất hiện nay trên thị trường?

Dòng Harvia ướt với đa dạng công suất

Những ưu điểm chung của dòng máy xông hơi Harvia

Với máy xông khô

• Thiết kế tinh tế, linh kiện chất lượng cao, hoạt động ổn định, công nghệ xông hơi hiện đại… cùng bảng điều khiển điện tử hiển thị số hiện đại, dễ sử dụng. Khách hàng có thể chọn 1 trong 2 bảng điều khiển đi kèm (bảng cơ và bảng điện tử).

• Thiết bị điều chỉnh thời gian thực hiện việc thiết lập thời gian hoạt động của máy, đảm bảo hoạt động phòng xông hơi đạt hiệu quả tốt nhất.

• Bộ ổn định nhiệt sẽ quy định nhiệt độ thích hợp, giữ nhiệt độ trong phòng xông luôn ở mức mong muốn.

• Kết cấu máy vững chắc, bền đẹp, được làm từ thép không gỉ, giúp máy bền hơn với mọi điều kiện thời tiết, đồng thời bảo đảm an toàn cho người sử dụng. Máy xông hơi khô Harvia đảm bảo lượng nhiệt tỏa đều khắp trong phòng xông.

Với máy xông ướt

• Cấu tạo đặc biệt đảm bảo độ bền cao và an toàn khi sử dụng: Máy xông hơi ướt Harvia với bộ phận làm nóng bên trong bằng thép không gỉ, hoạt động với công suất tốt, vỏ ngoài được mạ kẽm và sơn bằng một lớp sơn tĩnh điện giúp đảm bảo an toàn khi sử dụng trong điều kiện môi trường ẩm ướt.

Cấu tạo bên trong máy xông ướt Harvia • Thiết kế máy có công suất cao: Phù hợp lắp đặt cho các phòng xông hơi tại spa cao cấp/ resort/ khu nghỉ dưỡng. • Thiết kế máy có công suất cao: Phù hợp lắp đặt cho các phòng xông hơi tại spa cao cấp/ resort/ khu nghỉ dưỡng.

• Van xả cặn tự động: Giúp người dùng tiện lợi hơn, đồng thời dễ dàng cho quá trình vệ sinh máy.

• Máy tích hợp bộ phận bơm tinh dầu thơm: giúp chi tinh dầu hòa quyện trong nước, theo hơi nước bay vào phòng xông tạo cảm giác thư thái, thoải mái cho người xông.

Dù là dòng máy xông khô hay ướt, Harvia luôn được xem là dòng sản phẩm chất lượng, đặt sự an toàn của con người lên trên hết. Do đó, giá thành của dòng máy xông hơi Harvia cũng khá là đắt đỏ, so với các thương hiệu máy xông hơi được sản xuất và lắp ráp trong nước, thì giá của những dòng máy này có mức giá thành giao động trong khoảng từ hơn 40 triệu đồng đến hơn 100 triệu đồng tùy từng dải công suất của máy. Giá của dòng máy này tuy đắt nhưng đi đôi với chất lượng của sản phẩm. Sử dụng thương hiệu Harvia, bạn hoàn toàn an tâm về công dụng, độ bền cũng như tuổi thọ của máy. Hơn thế, như một sản phẩm tượng trưng cho phong cách thượng lưu, vị thế của khách hàng cũng được nâng lên một tầm cao mới.

Mai Hân Group - Đơn vị phân phối độc quyền máy xông hơi Harvia khu vực phía Nam Việt Nam dưới sự chứng nhận của Đại sứ quán Phần Lan, luôn tự hào bởi đây là dòng sản phẩm được lựa chọn nhiều nhất từ các chủ spa/resort lẫn khách sạn 5 sao trong cả nước. Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn về sản phẩm, vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới!