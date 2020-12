Miếng dán trị sẹo Scar FX có thật sự mang lại hiệu quả không?

Sẹo lồi là gì và nguyên nhân hình thành

Sẹo lồi hình thành do sự tăng sinh quá mức các sợi collagen tại vị trí vết thương khiến phần da bị tổn thương lồi lên trên bề mặt. Kích thước sẹo lớn nhỏ phụ thuộc vào vị trí vết sẹo và cách chăm sóc da sẹo. Sẹo lồi gây mất thẩm mỹ làn da nghiêm trọng làm bạn thấy mất tự tin khi giao tiếp với người đối diện. Sẹo lồi không tự mất đi mà sẽ ngày càng phát triển to hơn nên không có biện pháp can thiệp kịp thời.

Đặc điểm các vết sẹo lồi trên da

Sẹo lồi trên da do rất nhiều nguyên nhân gây ra như: té xe, tai nạn, phẫu thuật, bỏng, mổ sau sinh… từ vùng da tổn thương ban đầu, sẹo sẽ phát triển dần dần và ngày càng to lên, cấu trúc sẹo ngày càng ổn định và trở nên cứng hơn. Sẹo lồi có thể xuất hiện ở mọi nơi trên cơ thể, nhất là ở những vị trí như gối, vai, trước ngực, đùi, mặt…

Bên cạnh đó còn có rất nhiều tác nhân có thể gây ảnh hưởng đến sự phát triển của sẹo như yếu tố duy truyền, cách chăm sóc và chế độ ăn uống thiếu khoa học.

Tuy sẹo lồi không ảnh hưởng đến sức khỏe người bị sẹo nhưng là nguyên nhân gây mất thẩm mỹ làn da, nhất là ở những vị trí dễ nhìn thấy. Chính vì thế mà miếng dán trị sẹo Scar FX điều trị sẹo được quan tâm rất nhiều trong thời gian gần đây bởi công dụng trị sẹo nhanh chóng nhưng an toàn cho người sử dụng.

Miếng dán trị sẹo lồi Scar FX là gì?

Khi nói về miếng dán trị sẹo Scar FX, chúng ta đều biết đây là 1 sản phẩm chuyên dùng để điều trị các vết sẹo lồi, sẹo phì đại trên da cực kỳ hiệu quả. Scar FX là một trong những sản phẩm nổi bật của thương hiệu đình đám Rejuvaskin (Mỹ).

Khi sử dụng sản phẩm sẽ hỗ trợ cải thiện tổn thương da. Miếng dán được đông đảo người bị sẹo tin dùng tại hơn 100 quốc gia trên thế giới trong đó có cả Việt Nam.

Miếng dán trị sẹo lồi Scar FX thực chất được làm từ silicone y tế, có độ mềm dẻo và trong suốt nên dễ dàng bám vào da. Thành phần silicone y tế là một trong những thành phần rất quan trọng trong việc hỗ trợ điều trị sẹo lồi. Ức chế quá trình tổng hợp collagen, ngăn ngừa sẹo lồi xuất hiện.

Bên cạnh đó silicone y tế còn thân thiện với làn da, giúp cách ly môi trường điều trị với bên ngoài. Có khả năng kháng viêm, kháng khuẩn tốt, cải thiện những tổn thương trên da, thúc đẩy da làm lành nhanh chóng.

Miếng dán điều trị sẹo Scar FX

Công dụng của miếng dán trị sẹo Scar FX?

Miếng dán trị sẹo Scar FX là dòng sản phẩm được chuyên gia khuyên dùng. Hiệu quả của sản phẩm đã được kiểm chứng lâm sàng. Người sử dụng hoàn toàn có thể an tâm sử dụng để loại bỏ sẹo.

● Công dụng chính là ức chế sự phát triển và hình thành của vết sẹo, ép xẹp sẹo lồi trên bề mặt da.

● Tuy nhiên, ngoài khả năng ức chế sẹo lồi hiệu quả, Scar FX còn hỗ trợ chống oxy hóa da, ngăn chặn sự lão hóa trên da sớm.

● Ngăn ngừa sự mất nước nơi vị trí vết sẹo, giúp vết sẹo luôn mềm mịn và dễ hấp thu dưỡng chất điều trị.

● Cung cấp dưỡng chất giúp nhanh chóng phục hồi và tái tạo lại tế bào da bị hư tổn.

● Sử dụng miếng dán giúp cách ly môi trường điều trị với tác động từ bên ngoài như bụi bẩn, vi khuẩn…

Miếng dán trị sẹo Scar FX có thực sự tốt không?

Để có thể trả lời chính xác cho câu hỏi miếng dán Scar FX có tốt không thì hãy cùng tìm hiểu về một số ưu và nhược điểm sau đây.

Ưu điểm nổi bật:

● Ưu điểm đầu tiên phải kể đến của miếng dán Scar FX chính là không xâm lấn nên không gây đau đớn khi sử dụng, phù hợp với mọi đối tượng người dùng.

● Bạn có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi mà không mất nhiều thời gian hay ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống của bệnh nhân.

● Hoạt chất tác động trực tiếp và liên tục trên vùng da bị sẹo giúp làm mờ sẹo nhanh chóng. Bên cạnh đó các dưỡng chất còn giúp ngăn cản bụi bẩn, vi khuẩn xâm nhập.

● Sử dụng miếng dán điều trị sẹo tiết kiệm chi phí hơn và có thể tái sử dụng nhiều lần.

● Có khả năng điều trị sẹo lồi hiệu quả sau 2 tháng sử dụng liên tục. Hiệu quả với tất cả các vết sẹo lồi lâu năm.

Miếng dán trị sẹo Scar FX mang lại hiệu quả cao nên được ưa chuộng rộng rãi

Nhược điểm:

● Tuy mang đến hiệu quả điều trị sẹo rất ưu việt nhưng Scar FX vẫn tồn tại một số khuyết điểm nhỏ như:

● Miếng dán trong suốt dễ để lộ vết sẹo.

● Miếng dán không có độ bám dính nhiều trên da nhằm không làm đau sẹo, nên để miếng dán bám cần sử dụng thêm băng keo y tế để cố định.

Miếng dán trị sẹo Scar FX giá bao nhiêu?

Miếng dán trị sẹo Scar FX chính hãng đang được bán ở Việt Nam với mức giá dao động khoảng 400.000 vnđ - 3.500.000 vnđ. Thông thường miếng dán có dạng hình chữ nhật với 3 kích thước khác nhau phù hợp với từng nhu cầu của người dùng.

● 400.000 vnđ cho miếng dán kích thước 5cmx10cm.

● 1.500.000 vnđ cho miếng dán 10cmx20cm.

● 3.500.000 vnđ cho miếng dán 25cmx30cm.

Bên cạnh đó còn có thêm một số mẫu miếng dán khác để hỗ trợ tốt nhất cho việc điều trị sẹo lồi tại các vị trí vùng ngực, do phẫu thuật để lại mà thông thường không thể sử dụng miếng dán hình chữ nhật.

● Miếng dán sẹo phẫu thuật ngực Scar FX Breast Piece giá bán 900.000 vnđ.

● Miếng dán ngực Scar FX 3 Breast Circle giá bán 750.000 vnđ.

Miếng dán ngực Scar FX 3 Breast Circle trong phẫu thuật quầng ngực

● Miếng dán Scar FX Breast Lollipop giá khoảng 950.000 vnđ.

● Miếng dán Scar FX Breast Anchor giá bán 1.300.000 vnđ.

Miếng dán Scar FX Breast Anchor trong phẫu thuật ngực

Do sản phẩm có giá thành khá cao nên cần lưu ý lựa chọn địa chỉ uy tín để mua sản phẩm chất lượng nhất. Tránh tình trạng mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng dẫn đến “tiền mất, tật mang” ngoài ý muốn.

Cách sử dụng miếng dán Scar FX sao cho hiệu quả?

Miếng dán sẹo Scar FX tuy mang lại hiệu quả điều trị sẹo lồi nhanh chóng và hiệu quả nhưng không phải ai sử dụng cũng có thể thu về kết quả như ý. Để miếng dán đạt hiệu quả điều trị tốt nhất, cần phải sử dụng Scar FX theo đúng liệu trình và đúng cách.

Đầu tiên, cần vệ sinh thật kỹ vùng da bị sẹo với nước ấm, lâu khô nhẹ nhàng tránh gây tổn thương sẹo.

Bóc hai lớp vỏ bọc ở hai mặt miếng dán Scar FX và dán nó kín vết sẹo, nên dán tràn ra vùng sẹo khoảng 0.5 cm.

Sử dụng từ 8-12 tiếng liên tục trên da một ngày. Miếng dán Scar FX có thể tái sử dụng nhiều lần nên sau khi sử dụng hãy vệ sinh sạch với sữa rửa mặt dịu nhẹ hoặc nước sạch và cho vào túi zip để bảo quản. Nếu miếng dán hết chất dính hãy cố định chúng bằng băng dán y tế.

Nên sử dụng miếng dán liên tục trong 2 tháng để hiệu quả điều trị sẹo rõ rệt nhất. Và thay miếng dán mới khi đã ngả màu ố đục.

Sử dụng miếng dán trị sẹo Scar FX tốt hơn hay dùng kem trị sẹo?

Kem trị sẹo là sản phẩm bôi ngoài da chứa nhiều thành phần hỗ trợ điều trị và làm mờ sẹo lồi được nhiều người tin dùng hiện nay. Kem có khả năng ức chế quá trình tăng sinh collagen tại vị trí sẹo rất hiệu quả. Bên cạnh đó còn cung cấp thêm độ ẩm và nhiều dưỡng chất cần thiết giúp sẹo hồi phục nhanh chóng.

Phương pháp điều trị sẹo bằng kem trị sẹo có rất nhiều điểm tương đồng với việc sử dụng miếng dán trị sẹo Scar FX nhưng thời gian ép xẹp sẹo sẽ lâu hơn Scar FX. Cả hai phương pháp để không gây ra xâm lấn trên da, chi phí khá thấp và bạn có thể sử dụng mọi lúc mà không mất quá nhiều thời gian.

Bên cạnh đó kem trị sẹo cũng giúp khắc phục 1 số hạn chế của miếng dán trị sẹo như:

● Kem có thể thoa lên các vị trí nhiều nếp gấp, không bằng phẳng, vị trí vận động co giãn nhiều mà miếng dán không thể sử dụng được.

● Khi đi ra ngoài bạn có thể sử dụng kem trị sẹo thay thế miếng dán vì tính thẩm mỹ.

● Để kết quả điều trị sẹo tối ưu nhất bạn nên kết hợp cả miếng dán trị sẹo và kem trị sẹo để hiệu quả được liên tục, rút ngắn thời gian điều trị.

Bạn nên sử dụng miếng dán trị sẹo vào buổi tối, lúc này hoạt động tái tạo da diễn ra mạnh mẽ nhất. Sử dụng miếng dán giúp ép xẹp sẹo lồi nhanh chóng hơn. Tuy nhiên chỉ có thể sử dụng miếng dán từ 8-12 tiếng 1 ngày.

Trong khoảng thời gian còn lại không dùng Scar FX bạn nên sử dụng kem trị sẹo để hỗ trợ quá trình điều trị diễn ra liên tục. Mang lại hiệu quả điều trị sẹo cao hơn, thời gian điều trị được thu ngắn lại.

Bộ đôi điều trị sẹo lồi hiệu quả của Rejuvaskin

Có thể sử dụng kết hợp miếng dán trị sẹo kết hợp với kem trị sẹo. Tuy nhiên không được sử dụng chồng lên nhau cùng 1 lúc tránh kích ứng, vết thương bội nhiễm… khiến tình trạng sẹo tệ hơn.

