Nâng cơ trẻ hóa HIFU - công nghệ thần thánh giúp nâng cơ, xóa nhăn

Đối tượng nên thực hiện nâng cơ trẻ hóa HIFU

Với công nghệ nâng cơ trẻ hóa da tiên tiến, HIFU ra đời đã tạo ra bước tiến nhảy vọt về hiệu quả điều trị làm đẹp không xâm lấn và cam kết hiệu quả cao. Đây cũng là kỹ thuật được chứng nhận là công nghệ trẻ hóa da có tác dụng tương đương phẫu thuật căng da. Vậy những đối tượng nào nên thực hiện nâng cơ trẻ hóa da HIFU:

• Khách hàng nam nữ trên 30 tuổi

• Da bị lão hóa tự nhiên

• Xuất hiện các đường nhăn quanh mắt, má, trên trán

• Hình thành các nếp nhăn sâu giữa mũi và miệng

• Đường nét khuôn mặt bị trùng xuống

• Da cổ nhăn nheo, chảy xệ

• Làn da thiếu sức sống, mất đi vẻ hồng hào

• Người có cơ da chùng nhão bẩm sinh.

Nguyên lý hoạt động của công nghệ nâng cơ trẻ hóa HIFU

Công nghệ HIFU có nhiều ưu điểm so với phương pháp khác. Sử dụng Sóng siêu âm hội tụ cường độ cao với tần số 3.2 MHZ tác động hàng ngàn điểm nhỏ riêng biệt ở lớp biểu bì cơ dưới da sâu đến 3.0 - 4.5mm sau khi đi sâu vào tận cùng lớp hạ bì sẽ phát tán năng lượng, làm săn gọn mô cơ nhẹ nhàng.

Với nhiệt độ 60 - 700C làm lớp cơ dưới da nóng lên, khiến vùng da lỏng lẻo sẽ được săn chắc, căng mọng, nọng cằm và vết nhăn được xóa nhanh chóng, giúp chặn lại quá trình hình thành nếp nhăn, lấy lại độ đàn hồi cho da, làm săn chắc, nâng cơ, tạo đường nét gương mặt V-Line sắc sảo, cho khuôn mặt bạn thon gọn, tươi trẻ và mịn màng hơn.

Không những thế bề mặt da bên ngoài còn lấy lại độ săn chắc, đàn hồi mà không hề bị bỏng rát hay tấy đỏ, do năng lượng của HIFU không trực tiếp tác động lên lớp biểu bì. Mật độ các elastin, collagen dưới da tăng sinh nhờ năng lượng HIFU liên tục lan tỏa sang lớp trung bì giúp duy trì được sự khỏe mạnh, căng mịn trong thời gian dài, không bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời gian.

Những ưu điểm vượt trội của công nghệ nâng cơ trẻ hóa HIFU

Đạt đến độ sâu tốt nhất giúp xóa nhăn – căng da: Sóng siêu âm hội tụ năng lượng cao của công nghệ HIFU có khả năng xuyên qua bề mặt da xuống độ sâu 3.0 - 4.5mm, độ sâu này là nơi tập trung sản sinh nhiều nhất collagen và elastin. Đạt đến nhiệt độ tốt nhất 60 - 700C. Đây là mức nhiệt khiến collagen được tái tạo và sinh mới tốt nhất. Chỉ có công nghệ HIFU đạt được mức nhiệt ổn định này. Trước đó công nghệ Laser sinh nhiệt quá cao, lên tới 1000C dễ gây bỏng rát, khô da mặt. Công nghệ Thermage lại chỉ đạt nhiệt độ thông thường là 40 - 500C không thể làm trẻ hóa hệ thống cơ và da mặt.

Các vấn đề về lão hóa da So với phẫu thuật thẩm mỹ, HIFU đã được chứng nhận là công nghệ trẻ hóa da có tác dụng tương đương phẫu thuật thẩm mỹ mà lại không hề phải động dao kéo, không đau, không nóng, không mất thời gian nghỉ dưỡng. So với căng da mặt bằng chỉ phải cần đến thủ thuật luồn chỉ vào trong da, trong khi đó HIFU là công nghệ cao không cần tới bất cứ thủ thuật nào. So với phẫu thuật thẩm mỹ, HIFU đã được chứng nhận là công nghệ trẻ hóa da có tác dụng tương đương phẫu thuật thẩm mỹ mà lại không hề phải động dao kéo, không đau, không nóng, không mất thời gian nghỉ dưỡng. So với căng da mặt bằng chỉ phải cần đến thủ thuật luồn chỉ vào trong da, trong khi đó HIFU là công nghệ cao không cần tới bất cứ thủ thuật nào.

