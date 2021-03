Nâng mũi hay tiêm filler, lựa chọn thế nào cho phù hợp?

1. Nâng mũi là gì?

Nâng mũi thực ra là một hình thức phẫu thuật tác động trực tiếp trên mũi với mục đích thay đổi hình dáng, cấu trúc mũi, cánh mũi của bạn. Nâng mũi có thể được thực hiện với mục đích cải thiện các vấn đề liên quan đến hô hấp ở mũi hoặc cải thiện hình dạng mũi xấu do dị tật bẩm sinh để lại. Nâng mũi có thể được chia làm 3 hình thức cơ bản đó là phẫu thuật mũi hở như nâng mũi cấu trúc,... phẫu thuật mũi kín như nâng mũi bọc sụn thông thường, nâng mũi tự nhiên, nâng mũi tự nhiên bọc sụn,... và phẫu thuật chỉnh đầu mũi: Cắt da đầu mũi, ghép khuyết, cuộn cánh mũi,... Tóm lại nâng mũi là phương pháp định hình căn chỉnh lại cấu trúc xương mũi sao cho phù hợp với từng khuôn mặt, và chọn lựa phương pháp nâng mũi phù hợp với tài nguyên mũi, tình hình sức khỏe, hiện trạng và điều kiện của mỗi khách hàng. Và mức độ can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ là ít hay nhiều còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố mà khi tư vấn cho khách hàng, bác sĩ chuyên môn phẫu thuật thẩm mỹ sẽ phân tích và chọn lựa phương án phù hợp nhất.

2. Tiêm filler là gì?

Chất làm đầy (filler) thường là một hợp chất được cấu tạo từ Axit Hyaluronic, giống như một chất tự nhiên tồn tại trong cơ thể. Chính vì thế chất làm đầy này thường được sử dụng trong lĩnh vực thẩm mỹ bằng cách dùng kim chuyên biệt tiêm vào da một lượng rất nhỏ. Ngay lập tức chúng sẽ tạo thành một khối mô dày nằm dưới những nếp nhăn giúp xóa vết chân chim ở đuôi và khóe mắt, làm đầy má, nâng cơ mặt giúp làn da căng bóng, mịn màng và tươi trẻ. Chúng cũng được dùng để độn cằm, tạo đường cong, làm thẳng sống mũi mà không cần phẫu thuật.

Tiêm chất làm đầy (filler) là một trong các thủ thuật thẩm mỹ phổ biến nhất ở Mỹ hiện nay, chỉ sau tiêm botox, theo thống kê của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ của Mỹ.

Về cơ bản, hợp chất này có cấu trúc tương thích với cấu tạo trong cơ thể cho nên gần như không xảy ra các phản ứng đào thải, kích ứng khi đưa filler và cơ thể. Bên cạnh đó, giá thành tiêm filler khá rẻ nên nhiều chị/em sẽ phân vân và không biết nên tiêm filler với suy nghĩ “Tiêm filler chán thì đổi hay nên chơi lớn nâng mũi hẳn luôn”. Về cơ bản, hợp chất này có cấu trúc tương thích với cấu tạo trong cơ thể cho nên gần như không xảy ra các phản ứng đào thải, kích ứng khi đưa filler và cơ thể. Bên cạnh đó, giá thành tiêm filler khá rẻ nên nhiều chị/em sẽ phân vân và không biết nên tiêm filler với suy nghĩ “Tiêm filler chán thì đổi hay nên chơi lớn nâng mũi hẳn luôn”.

Và nếu nâng mũi truyền thống phải tác động, xâm lấn trực tiếp tới da vùng thân sống và sụn trên đầu mũi, chưa kể đến các khuyết điểm mũi ở phần cánh thì tiêm filler chỉ tác động tại một phần rất nhỏ, không làm thay đổi cấu trúc cơ bản của mũi mà chỉ bơm một lượng filler (chất làm đầy) để cải thiện tình hình cấu tạo của mũi, nhất là phần sống mũi. Đối với tiêm filler chỉ phù hợp với những khách hàng vốn dĩ cơ bản đã có cấu trúc hài hòa, đầu mũi, cánh mũi không quá to bè, hếch và form dáng mũi tương đối cao và đẹp sẵn. Còn đối với những khách hàng, với tài nguyên mũi quá ít và nhiều khuyết điểm bẩm sinh của phụ nữ châu Á như đầu mũi to, thấp, ngắn, mũi hếch, mũi gồ hay xương bè thì đối với phương pháp tiêm filler sẽ không thay đổi gì nhiều. Mà bắt buộc phải sử dụng đến sự can thiệp của phẫu thuật nâng mũi bằng những phương pháp nâng mũi hiện đại.

Vậy nên can thiệp nâng mũi hay tiêm filler?

Vậy chọn lựa giữa nâng mũi hay tiêm filler quan trọng vẫn nằm ở mong muốn chủ quan của khách hàng bởi không có bất cứ hình thức thẩm mỹ nào có thể hoàn hảo được hoàn toàn 100%. Tuy nhiên nếu khách hàng mong muốn thay đổi diện mạo và có dáng mũi đẹp bền vững, an toàn. Thì tiêm filler không phải là lựa chọn và phương án đúng đắn. Bởi vì tiêm filler sẽ có rất nhiều khuyết điểm và rủi ro có thể xảy ra. Nếu như khách hàng chọn lựa một bệnh viện, trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ kém chất lượng, bác sĩ không có chuyên môn và kỹ thuật tiêm, khách hàng lại không trang bị kiến thức cho bản thân trước khi sử dụng dịch vụ thẩm mỹ thì đó lại là điều đáng lo ngại.

Các phương pháp nâng mũi hiện đại đã và đang phái đẹp yêu chuộng phẫu thuật thẩm mỹ tin dùng là phương pháp nào?

Cấu tạo mũi phụ nữ châu Á, đặc biệt là phụ nữ Việt Nam thường có trụ mũi yếu và da mũi mỏng, khiến cho dáng mũi thấp, to bè. Để khắc phục được các vấn đề này thì việc nâng mũi luôn là lựa chọn hàng đầu của phụ nữ châu Á. Nhưng do tài nguyên quá ít nên sau khi nâng mũi phụ nữ châu Á thường không đạt được kết quả như mong muốn hoặc vẻ đẹp của mũi sau khi nâng thường không giữ được lâu.

Sau nhiều năm nghiên cứu và tiến hành trực tiếp thực hiện nhiều phương pháp nâng mũi khác nhau, ThS-BS Nguyễn Tiến Huy đã phát hiện ra các nguyên nhân gây ra các biến chứng sau khi nâng mũi là do trụ mũi yếu, da mũi mỏng. Vì vậy, việc củng cố trụ mũi và da mũi là yếu tố quan trọng quyết định độ bền, sau khi nâng mũi.

Xu hướng nâng mũi phương pháp nâng mũi cấu trúc FASCIA - phương án nâng mũi độc quyền hàng đầu tại thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus, phương pháp sử dụng cân cơ thái dương tự thân để tăng độ dày và khỏe cho vùng da mũi, củng cố và dựng trụ đầu mũi giúp trụ mũi chắc hơn.

Phương pháp nâng mũi cấu trúc sụn sườn Fascia - Độc quyền tại Thẩm mỹ viện sài Gòn Venus. Sự kết hợp hoàn hảo giữa sụn sườn dựng trụ mũi cao, chắc khỏe, cân cơ thái dương tự thân củng cố độ dày, khỏe cho da mũi, phương pháp này sử dụng sụn sườn để làm trụ mũi, và sử dụng lớp cân thái dương để bọc thân sóng mũi và trụ mũi, Làm da mũi dày tăng đàn hồi và bao bọc bảo vệ mô sụn đưa vào.

Sụn cân cơ thái dương là lớp tế bào mỏng màu trắng, rất dai bọc ở quanh các lớp cơ dưới da ở khu vực thái dương. Sụn cân cơ thái dương thường được lựa chọn vì sụn cân ở đây dày, dễ lấy, vùng lấy cận dưới tóc nên có thể dễ dàng giấu sẹo. Nâng mũi sụn sườn Fascia phù hợp với những bạn có da đầu mũi quá mỏng không thể nâng đỡ sụn sau nâng. Nâng mũi sụn sườn Fascia là phương pháp nâng mũi độc quyền của thẩm mỹ viện Saigon Venus. Nâng mũi sụn sườn Fascia giải pháp tối ưu cho dáng mũi đẹp bền vững với thời gian. Sụn cân cơ thái dương là lớp tế bào mỏng màu trắng, rất dai bọc ở quanh các lớp cơ dưới da ở khu vực thái dương. Sụn cân cơ thái dương thường được lựa chọn vì sụn cân ở đây dày, dễ lấy, vùng lấy cận dưới tóc nên có thể dễ dàng giấu sẹo. Nâng mũi sụn sườn Fascia phù hợp với những bạn có da đầu mũi quá mỏng không thể nâng đỡ sụn sau nâng. Nâng mũi sụn sườn Fascia là phương pháp nâng mũi độc quyền của thẩm mỹ viện Saigon Venus. Nâng mũi sụn sườn Fascia giải pháp tối ưu cho dáng mũi đẹp bền vững với thời gian.

Bên cạnh những phương pháp nâng mũi cao cấp cả về chi phí lẫn dáng mũi. Thẩm mỹ viện có những phương pháp nâng mũi thông dụng trên thị trường: Nâng mũi sụn sườn, Nâng mũi bọc Megaderm, Nâng mũi tự nhiên,... Phong phú, đa dạng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách trọn vẹn nhất có thể. Bên cạnh những phương pháp nâng mũi cao cấp cả về chi phí lẫn dáng mũi. Thẩm mỹ viện có những phương pháp nâng mũi thông dụng trên thị trường: Nâng mũi sụn sườn, Nâng mũi bọc Megaderm, Nâng mũi tự nhiên,... Phong phú, đa dạng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách trọn vẹn nhất có thể.