Những dáng cằm thích hợp để thực hiện độn cằm V-Line

Phương pháp độn cằm như thế nào?

Độn cằm V-Line là hình thức thẩm mỹ mà trong đó bác sĩ dùng vật liệu nhân tạo implant để cố định xương vùng cằm hỗ trợ cằm dài và đưa ra ngoài để tạo khuôn mặt cân đối. Do sử dụng sụn nhân tạo của Hàn Quốc nên còn gọi là độn cằm V-Line Hàn Quốc. Đối với khuôn mặt Á Đông, cằm thường ngắn và lẹm vào trong khiến cho mặt hơi tròn, bầu kém thanh thoát thì thẩm mỹ độn cằm V-Line là một giải pháp hoàn hảo để khắc phục nhược điểm này.

Những dáng cằm có thể thực hiện độn cằm V-Line

Cằm bị lẹm: nói nôm na là cằm thụt vào bên trong và mất đi sự cân đối của khung xương mặt khiến họ luôn tự ti về nhan sắc. Độn cằm lẹm chính là cách tốt nhất cho một khuôn mặt cân đối thon gọn.

Cằm ngắn: là dáng cằm bị thụt vào trong, điều này khiến cho đỉnh mũi, môi, cằm không nằm trên một đường thẳng, dù là cằm ngắn ở mức độ nặng hay nhẹ thì đều được đánh giá là dáng cằm xấu, mất cân đối. Phẫu thuật độn cằm V-Line Hàn Quốc sẽ giúp bạn có được dáng cằm đầy đặn khắc phục khuyết điểm cằm ngắn cực kỳ hiệu quả.

Cằm bị lệch: là dáng cằm khi sinh ra hay do tác động mạnh nào đó khiến cằm bị méo lệch đi so với trước. Trong một trường hợp khác cằm bị hư lệch đi sau khi độn cằm thì là do thực hiện không đúng kỹ thuật tại các trung tâm kém chất lượng. Để khắc phục được cằm lệch do nhiều nguyên nhân thì chỉ có phương pháp độn cằm bị lệch tại cơ sở thẩm mỹ uy tín mới có thể thực hiện hiệu quả.

Gương mặt tròn: có thể nói là đầy đặn phúc hậu, nhưng với một số gương mặt quá tròn trịa bầu bĩnh thì lại làm mất đi vẻ thẩm mỹ cũng như khiến khuôn mặt trở nên to lớn thô kệch không phù hợp với thân hình. Lúc này phương pháp độn cằm cho mặt tròn hoàn toàn phù hợp với bạn.

Nếu dáng cằm của bạn nằm trong những trường hợp trên thì độn cằm V-Line sẽ khắc phục hiệu quả. Nhưng do tình trạng cằm mỗi người khác nhau hay có những người đã làm độn cằm rồi muốn được sửa lại thì bác sĩ cần phải khám trực tiếp tổng hợp khuôn mặt và sức khỏe của bạn hiện tại mới có thể biết được có dáng cằm của bạn có thể làm độn cằm V-Line được hay không. Chính vì thế các bạn hãy đến trực tiếp trung tâm thẩm mỹ để được khám trước khi làm độn cằm các bạn nhé!