Những điều cần biết về máy laser xóa xăm, xóa nám sử dụng trong Beauty Spa

Laser là tên viết tắt của Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - là sự khuếch đại ánh sáng bằng bức xạ cưỡng bức, khác hẳn các tia X, tia Gamma; không bị ion hóa nên không nguy hại cho sức khỏe. Là loại tia sáng mang năng lượng cao, khi tác động vào cơ thể sẽ có tác động tức thời, không gây di chứng.

Công nghệ hiện đại ngày nay có nhiều giải pháp điều trị cho da nám, tàn nhang, đồi mồi hoặc xóa xăm khác nhau như phẫu thuật, laser hay là dùng thuốc bôi,… Trong đó, điều trị bằng laser được coi là giải pháp nhẹ nhàng và hiệu quả cao với nguyên lý hoạt động là phá vỡ sự tập trung sắc tố melanin và loại bỏ các yếu tố dị vật sót lại trong da, sẽ đem lại hiệu quả bất ngờ.

• Điều trị mụn

• Xóa xăm - tàn nhang

• Xóa nám

• Triệt lông

• Căng da mặt - Trẻ hóa da…

Thiết bị mang đến hiệu quả điều trị cao nhất chỉ sau 1 lần sử dụng. Công nghệ an toàn cho cả khách hàng và người trị liệu: Mỗi liệu trình chăm sóc sẽ có các bước sóng khác nhau như:

• Bước sóng 1064nm tác động tới các sắc tố ở lớp sâu (trung bì, hạ bì), không gây tổn thương bề mặt da.

• Bước sóng 1320nm: Đây là bước sóng có thể giúp thu nhỏ lỗ chân lông, cắt bỏ poblackhead, làm săn da và làm trắng, giúp trẻ hóa da, loại bỏ nếp nhăn.

• Bước sóng 755nm: Là bước sóng bắt màu cực tốt mà 2 bước sóng 1064nm và 532nm không thể làm được. Do đó, với bước sóng này khách hàng có thể dùng để điều trị nám, xóa xăm màu và cải thiện sắc tố da.

• Bước sóng 532nm: dùng để xóa tàng nhang, xăm lông mày, xăm môi, sắc tố, telangietasia trong màu đỏ cạn, nâu, hồng... Sử dụng bước sóng 532nm dễ gây bóc mô, tổn thương mô, một số trường hợp có thể để lại sẹo.

Máy Yag Laser công nghệ Picosecond Tb-67 – công nghệ xóa xăm hiện đại hàng đầu hiện nay: Tại các spa, thẩm mỹ viện, máy máy xóa xăm yag laser công nghệ Picosecond TB-67 như một thiết bị hữu dụng giúp quá trình điều trị xăm, nám, tàn nhang diễn ra nhanh chóng, hiệu quả. Với máy yag laser công nghệ picosecond TB-67, có thể giúp loại bỏ các vùng bệnh lý sau: Tốc độ loại bỏ sắc tố nhanh hơn, tỷ lệ giảm sắc tố cao hơn, nguy cơ melanin…

Laser ND YAG Q-Switched Super II – Thiết bị điều trị nám, xóa xăm hiện đại nhất hiện nay: Máy Laser ND YAG Q-Switched Super II sử dụng tia Laser Q-switched ND Yag - công nghệ laser mới hiện nay, có khả năng phát xung liên tục với tính ổn định và hiệu suất cao. Chính vì thế đây là loại máy được ứng dụng điều trị các vấn đề về da khó trị nhất hiện nay là: nám, tàn nhang, đồi mồi, hình xăm. Máy gồm 2 bước sóng: 1064nm và 632nm