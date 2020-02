Những yếu tố làm nên một không gian Spa đẹp và chuyên nghiệp

Do đó nhiều trung tâm spa/làm đẹp đã ra đời, sự cạnh tranh cũng trở nên gây gắt. Vậy làm thế nào để có được một spa chuyên nghiệp, thu hút đông đảo các tầng lớp? Mai Hân xin giới thiệu một số gợi ý sau, hi vọng sẽ giúp được các chủ spa có được những thành công nhất định.

Không gian Spa vô cùng thoáng đãng tạo sự thư giãn gần gũi

Spa không thể được xem là hoàn hảo nếu bị gói gọn trong không gian chật hẹp. Theo Hiệp hội Spa thế giới, yêu cầu về không gian cơ bản là mỗi phòng chăm sóc da đơn (1 giường) phải rộng 6-8 m2. Phòng cơ bản 3-4 giường rộng 12-32 m2. Tất cả các giường chăm sóc đều độc lập và kín đáo, có thể ngăn bởi rèm hoặc tường mỏng cách âm.

Không gian thoáng đãng cùng cách bày trí đẹp mắt

Spa cần được thiết kế càng gần gũi với thiên nhiên càng tốt. Ngoài ra, màu sắc của Spa cũng cần là những màu có khả năng làm dịu thần kinh như màu kem, nâu đất, hồng phấn, xanh lá… Không bao giờ ở một không gian Spa hoàn hảo lại xuất hiện những gam màu nóng hoặc mang tính kích thích như da cam, vàng chói...

Nội thất Spa được bày trí một cách hợp lý, bày trí rõ ràng

Mùi hương

Là một trong những tiêu chí được chú trọng nhất trong Spa, để tác động vào khứu giác, lay động cảm quan. Tinh dầu vẫn là sự lựa chọn số một bởi mùi hương nguyên chất, gần gũi thiên nhiên, lưu lâu và có khả năng thẩm thấu vào cơ thể. Ngoài ra, hương hoa cỏ tự nhiên thanh đạm dùng trang trí trong phòng cũng được chấp nhận. Không có bất cứ ai muốn "làm khách" ở một Spa sử dụng mùi xịt phòng hóa chất.

Nhạc sử dụng trong Spa cao cấp phải đảm bảo yếu tố dịu nhẹ, bình yên, thư giãn và “thoát xác”. Tốt hơn hết là sử dụng nhạc hòa tấu không lời, nhạc có nhiều tiếng của thiên nhiên như tiếng suối, sáo, chim hót. Có một số đĩa nhạc được nhiều salon lựa chọn như Doping in dearm, Sleep, Nuture in life, Music on the sould… … Không được sử dụng nhạc có lời rõ tiếng trong Spa vì nó sẽ kích thích khách "nghe" chứ không thư giãn được.

Sản phẩm

Các sản phẩm dùng tại spa hầu hết đều có nguồn gốc từ thiên nhiên và phải được đựng trong những bộ khay bằng thủy tinh hoặc nhựa cao cấp. Liều lượng theo quy định, khách hàng không bao giờ phải phàn nàn vì bị thừa hoặc thiếu, quá nhiều hay quá ít sản phẩm. Sản phẩm Spa cũng phải luôn được bảo quản ở nhiệt độ lý tưởng nhất.

Dịch vụ

Spa cao cấp thường có nhiều gói dịch vụ đa dạng cho khách chọn, ví dụ như chăm sóc mặt, đầu vai cổ, body toàn thân, chân..Một gói trị liệu spa cơ bản bao gồm massage, xông hơi, sục jacuzzi, trị liệu sâu hoặc thiền tùy theo mong muốn của khách hàng. Tùy nhóm đối tượng khách hàng mà số lượng dịch vụ của spa có thể dài hay ngắn, phong phú hay tập trung một số dịch vụ chính.

Màu sắc hài hòa với các tiện ích thư giãn

Thông tin khách hàng

Spa đạt chuẩn bắt buộc phải luôn có bảng thông tin của khách, trong đó hiểu rõ về các bệnh (nếu có) khách đang sử dụng dịch vụ, điều trị, sở thích cá nhân, thói quen… của khách. Điều này giúp chuyên viên thẩm mỹ tiện theo dõi quá trình trị liệu của khách, chăm sóc tốt nhất cho khách. Đây là nhóm thông tin bảo mật, nên Spa cũng tuyệt đối không được tiết lộ cho bất kỳ một đối tác nào.

Đội ngũ nhân viên

Nhân viên massage, thẩm mỹ của các Spa cao cấp phải được đào tạo chuyên sâu về ngành thẩm mỹ và trên hết phải hiểu rất kỹ sản phẩm sử dụng cho khách. Ngoài ra, thái độ ân cần, sự tận tụy, tình yêu nghề và khả năng "chăm sóc khách bằng trái tim chứ không chỉ bằng cái đầu và đôi tay".

Trên đây là một số gợi ý giúp bạn có thể hoàn thiện hơn cho những dự án spa sắp tới của mình. Nếu cần tư vấn hoặc có những thắc mắc liên quan đến lĩnh vực spa, bạn có thể liên hệ với chuyên viên tư vấn Setup Spa Mai Hân để được tư vấn và hướng dẫn trực tiếp nhé!