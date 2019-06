Phương pháp nào lấp đầy sẹo rỗ hiệu quả mà tốn ít chi phí nhất?

Với sự phát triển không ngừng của ngành làm đẹp hiện nay, bạn không cần phải lo lắng quá nhiều về những vết sẹo trên da của mình. Bởi đã có rất nhiều phương pháp trị sẹo hiệu quả cho bạn lựa chọn. Tuy nhiên, lựa chọn phương pháp thì cũng còn tùy thuộc vào khả năng kinh tế của bạn.

Đầu tiên, chúng ta phải kể đến phương pháp trị sẹo bằng công nghệ cao. Đây là một trong những phương pháp có thể nói là đang “thịnh hành” nhất và xuất hiện hầu hết ở các spa, thẩm mỹ viện hiện nay.

Tại đây, bạn sẽ được trị sẹo bằng cách dùng các công nghệ lăn kim, laser, công nghệ Thermage RF4D... tác động trực tiếp đến bề mặt da, để điều trị sẹo hiệu quả và nhanh chóng hơn. Nhưng ngặt nỗi, các biện pháp điều trị sẹo này lại có mức chi phí khá cao, không phải ai cũng có điều kiện áp dụng.

Phương pháp trị sẹo từ nguyên liệu thiên nhiên cũng được đông đảo mọi người áp dụng. Với các công thức trị sẹo hoàn toàn được chế biến từ thiên nhiên, lành tính như hành tây, nha đam, rau má, vitamin E...

Trị sẹo rỗ bằng phương pháp thiên nhiên chi phí khá rẻ và an toàn nhưng hiệu quả không cao.

Đặc biệt, chi phí lấp đầy sẹo rỗ bằng kem trị sẹo phù hợp với túi tiền của mọi người, dao động từ 400.000 VNĐ - 1.300.000 VNĐ. Vậy các bạn còn chờ đợi gì nữa mà không tìm ngay một loại kem trị sẹo rỗ phù hợp.

Xứng danh là “siêu anh hùng” đình đám đến từ Mỹ, kem trị sẹo Scar Esthetique xứng đáng được bạn lựa chọn, để lấp đầy vết sẹo rỗ của mình. Là dòng sản phẩm trị sẹo, dưỡng da thuộc tập Scar Heal Inc; chuyên chữa trị các vết sẹo thâm do mụn, san phẳng sẹo rỗ, sẹo lõm, sẹo côn trùng cắn, thủy đậu, vết thâm do trầy xước... bất kể tuổi sẹo.