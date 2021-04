Review từ A-Z máy xông hơi Harvia đang được spa, hộ gia đình yêu chuộng bậc nhất

Hãy cùng tìm hiểu review chân thực và khách quan từ A-Z về máy xông hơi Harvia trong bài viết dưới đây. Từ đó, chủ spa; hộ gia đình có thể đưa ra quyết định đúng đắn nên hay không nên lắp đặt máy xông hơi Harvia.

Thương hiệu máy xông hơi nổi tiếng trên toàn thế giới

Ra đời từ năm 1950, thương hiệu máy xông hơi cao cấp đến từ đất nước Phần Lan ngày càng được người dùng trên toàn thế giới tin tưởng sử dụng. Bởi máy xông hơi Harvia không chỉ có mẫu mã sang trọng mà còn đảm bảo sự tiện nghi, an toàn cho người sử dụng.

Minh chứng rõ ràng nhất là thương hiệu máy xông hơi Harvia đã có mặt ở hơn 80 quốc gia trên toàn thế giới. Đặc biệt hơn, máy xông hơi Harvia thường được lắp đặt tại những không gian đẳng cấp như tòa nhà lớn, căn biệt thự, khách sạn, resort, spa hay chung cư cao cấp…

Thương hiệu máy xông hơi Harvia được cả thế giới tin dùng

Động cơ hoạt động ổn định tạo sự thoải mái cho người dùng

Máy xông hơi Harvia được trang bị động cơ và linh kiện hiện đại bậc nhất hiện nay. Do đó, máy chạy rất êm và không gây ra tiếng ồn; người dùng cảm thấy thoải mái và không bị làm phiền khi đang thư giãn.

Két nước của máy xông hơi Harvia có cấu chức năng tản nhiệt nên đảm bảo nhiệt độ thân máy duy trì ở mức ổn định. Công suất hoạt động của máy xông hơi Harvia có thể kéo dài liên tục trong nhiều giờ liền mà không gặp bất cứ vấn đề nào về hư hỏng, chập cháy.

Máy xông hơi Harvia còn được thiết kế đặc biệt với van xả cặn, đầu phun hơi, bơm tinh dầu… nên rất tiện lợi khi sử dụng. Theo đó, nhiệt độ hơi nước hay độ ẩm mà máy xông hơi Harvia tạo ra cũng phù hợp với làn da con người đảm bảo nhận được hiệu quả xông hơi tối ưu. Thật sự, máy xông hơi Harvia được nghiên cứu và thiết kế tối tân, hiện đại để mang lại những trải nghiệm tuyệt vời nhất cho người dùng mỗi khi xông hơi.

Máy xông hơi Harvia hoạt động ổn định, chạy êm ái và hoàn toàn không gây tiếng ồn

Mẫu mã đa dạng và tiết kiệm điện năng

Máy xông hơi Harvia là một trong những thương hiệu đáp ứng được mọi nhu cầu của người dùng. Vì vậy, Harvia nghiên cứu và cho ra thị trường cả máy xông hơi khô và máy xông hơi ướt đa dạng về công suất như 4.5KW, 6 KW, 8 KW, 9 KW... Các bạn có thể lắp đặt máy xông hơi khô Harvia hay máy xông hơi ướt Harvia ở bất cứ không gian nào từ hộ gia đình có diện tích khiêm tốn, spa cao cấp với không gian thoải mái hay resort, hotel… đạt chuẩn 5 sao quốc tế.

Nổi bật, Harvia không chỉ cung cấp đa dạng các loại máy mà còn rất chú trọng về thiết kế, kiểu dáng sao cho đạt yếu tố thẩm mỹ cao nhất. Do đó, lắp đặt máy xông hơi tại bất cứ không gian nào cũng góp phần tô điểm thêm sang trọng, thể hiện được địa vị của gia chủ hay chủ đầu tư.

Chú trọng đến mẫu mã là yếu tố bên ngoài nhưng Harvia cũng không quên cải tiến động cơ bên trong. Đó chính là khả năng làm nóng cực nhanh của động cơ máy xông hơi Harvia nên tiết kiệm đáng kể chi phí tiêu thụ điện năng.

Trong đó, máy xông hơi khô Harvia thì có 2 loại là Steel Top và Harvia Sound M Black đang được spa, resort, hotel, hộ gia đình… trên toàn thế giới yêu chuộng. Cấu tạo của máy xông hơi khô Harvia gồm 3 bộ phận:

● Chất liệu vỏ máy được làm bằng inox hay thép không gỉ nên đảm bảo độ bền cao và an toàn khi sử dụng.

● Thanh điện trở là bộ phận không thể thiếu vì nó giúp đun nóng đá và tạo hơi nóng cho phòng xông hơi.

● Việc điều chỉnh nhiệt độ của phòng xông sao cho phù hợp tạo sự thoải mái cho người dùng thì không thể thiếu bảng điều khiển.

Máy xông hơi khô Haria đa dạng về công suất phù hợp với nhiều không gian lắp đặt

Còn với máy xông hơi ướt Harvia nổi bật với 2 dòng sản phẩm là Harvia HGX và Harvia HGP. Trong dòng máy HGX lại bao gồm các model là HGX2, HGX45, HGX60, HGX90, HGX11 và HGX15. Đặc biệt, model HGX11L có thiết kế thêm 3 nấc công suất nên rất phù hợp với các Spa/ cơ sở làm đẹp vừa và nhỏ hay cho hộ gia đình. Với máy xông hơi ướt Harvia HGP có 2 loại model là HGP22 và HGP30.

Cấu tạo chung của máy xông hơi ướt Harvia gồm có các bộ phận như:

● Vỏ máy làm bằng chất liệu inox/ thép nên hoàn toàn không có hiện tượng hoen gỉ dù thường xuyên tiếp xúc trong môi trường ẩm ướt.

● Thanh điện trở mayso giúp đun sôi.

● Khoang chứa nước để cung cấp nước khi tạo hơi cho phòng xông.

● Bảng điện khiển cùng bộ vi mạch gắn trực tiếp với nhau.

● Xả nước từ khoang chứa nên cần phải có bộ phận van xả cạn.

● Nước đun sôi cần được cung cấp cho phòng xông hơi ướt và chỉ có thể là qua đường ra ống hơi.

● Nguồn nước được cung cấp vào khoang chứa nước thì cần đường nước cấp.

Cấu tạo của máy xông hơi ướt Harvia thông minh

Đảm bảo sự an toàn cho người dùng

Thiết kế của máy xông hơi Harvia có dạng hình khối và bên ngoài có phủ một lớp sơn tĩnh điện màu trắng. Phần vỏ máy được làm bằng thép không gỉ nên có khả năng chống va đập rất tốt đảm bảo hạn chế được hư hỏng trong quá trình sử dụng. Hiện tượng hoen gỉ bên ngoài do dính nước hay sử dụng lâu ngày bị oxy hóa sẽ không bao giờ xảy ra.

Nếu không may có hiện tượng va đập thì vỏ có thể bị bóp méo nhưng các linh kiện, động cơ bên trong vẫn được bảo vệ an toàn. Vỏ máy xông hơi Hariva làm bằng thép không gỉ với nguyên lý hoạt động của động cơ ổn định nên đảm bảo an toàn cho người dùng.

Sử dụng máy xông hơi Harvia đảm bảo an toàn cho người dùng

Lắp đặt và sử dụng tiện lợi hơn bao giờ hết

Máy xông hơi Harvia thiết kế ở kích thước vừa phải nên không chiếm quá nhiều diện tích trong phòng xông hơi. Còn hệ thống đường ống kết nối ở những vị trí rất tiện lợi nên rất dễ dàng khi lắp đắt hay sử dụng. Nếu trong quá trình sử dụng có sửa chữa hay bảo hành cũng tháo lắp rất đơn giản.

Máy xông hơi Harvia khô hay ướt, model nào đều có bảng điều khiển đi kèm với các chế độ sử dụng bật, tắt dễ dàng cùng nhiều chế độ khác nhau đáp ứng nhu cầu của từng người.

Với những thông tin đầy đủ và chính xác ở trên, các bạn đã hiểu rõ hơn về thương hiệu máy xông hơi Harvia rồi đúng không nào. Chủ spa cũng đã hiểu lý do vì sao Harvia lại nhận được sư tin tưởng của các chủ đầu tư trên toàn thế giới. Vậy là các bạn có thể đưa ra quyết định nên hay không nên lựa chọn máy xông hơi Harvia cho phòng xông hơi rồi đúng không nào. Tuy nhiên, các bạn vẫn có một trở ngại lớn là không biết đơn vị nào phân phối máy xông hơi Harvia chính hãng và uy tín hàng đầu hiện nay.

Đơn vị nào cung cấp máy xông hơi Harvia chất lượng mà giá tốt nhất?

Chủ spa, các nhà đầu tư đang phải đứng trước hàng trăm sự lựa chọn nhà cung cấp máy xông hơi Harvia mà không biết nên tin tưởng vào đơn vị nào. Hãy cẩn trọng tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra quyết định tránh “tiền mất tật mang”. Một gợi ý cho chủ spa là Mai Hân Group - Nhà phân phối máy xông hơi Harvia chính hãng, uy tín và giá tốt bậc nhất hiện nay tại thị trường Việt Nam.

Tại sao phải lựa chọn Mai Hân Group? Bởi Mai Hân Group hội tụ đầy đủ các yếu tố nhất định làm hài lòng các chủ spa, resort, hotel hay hộ gia đình.

Nhà phân phối máy xông hơi Harvia phía Nam Việt Nam

Mai Hân Group được nhà sản xuất Harvia tại Phần Lan tin tưởng và được uỷ quyền là nhà phân phối ở phía Nam Việt Nam. Vì vậy, chủ spa hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm máy xông hơi Harvia được phân phối bởi Mai Hân Group. Không chỉ đảm bảo hàng chính hãng nhập nguyên kiện từ Phần Lan với đầy đủ giấy chứng nhận mà giá máy xông hơi Harvia cũng là tốt bậc nhất hiện nay.

Giấy chứng nhận Mai Hân Group là nhà phân phối Harviva

Chính sách bảo hành chu đáo

Mai Hân Group luôn luôn chú trọng quan tâm đến chất lượng phục vụ khách hàng trước, trong mà cả sau khi mua máy xông hơi Harvia. Theo đó, Mai Hân Group có chính sách bảo hành dài lâu lên tới 12 tháng cùng chế độ bảo trì chu đáo. Đặc biệt, Mai Hân Group có miễn phí lắp đặt.

Cung cấp giải pháp toàn diện

Mai Hân Group cung cấp trọn bộ giải pháp toàn diện từ tư vấn setup, thiết kế, thi công phòng xông và cung cấp máy xông và phụ kiện đi kèm… Vì vậy, tìm đến Mai Hân Group các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng, tiến độ hay dịch vụ. Chắc chắn, spa hay gia đình của bạn sẽ sở hữu phòng xông hơi Harvia đạt chuẩn quốc tế và mang lại cho khách hàng những trải nghiệm thú vị nhất khi xông hơi.

Đã lắp đặt máy xông hơi Harvia cho nhiều spa, hộ gia đình

Đội ngũ nhân viên Mai Hân Group tự hào đã thi công và lắp đặt nhiều máy xông hơi Harvia cho nhiều spa, khách sạn, resort, hộ gia đình trên khắp cả nước. Tiêu biểu phải kể đến dự án phòng xông hơi ướt với máy xông hơi ướt Harvia ở đảo Yên Vũ - Vinpearl Hải Phòng, phòng xông hơi Harvia khách sạn Grand Hotel Saigon, Phòng xông Harvia nhà anh Tần - Bình Định, phòng xông Harvia tại biệt thự của ông chủ CÁT TIÊN SA Nguyễn Quang Minh…

Mai Hân Group lắp đặt máy xông hơi Harvia tại khách sạn Grand Hotel Saigon

Mai Hân Group xứng đáng là địa chỉ cung cấp máy xông hơi Harvia hay bất cứ thiết bị nào liên quan đến ngành spa uy tín hàng đầu hiện nay đúng không nào. Lựa chọn Mai Hân Group hoàn toàn chính xác. Nếu có bất cứ thắc mắc nào, bạn có thể liên hệ để chuyên viên tư vấn setup Mai Hân spa tư vấn miễn phí 24/24.