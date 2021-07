Reviews sản phẩm Image The Max Stem Cell Serum và địa chỉ mua uy tín

Thông thường, từ độ tuổi 25, lượng collagen, elastin dưới da ngày càng suy giảm, khiến da mất độ đàn hồi, chảy xệ và xuất hiện nếp nhăn. Lúc này, làn da cần được bổ sung các tinh chất cô đặc, để làm chậm quá trình lão hóa và trẻ hóa làn da. Hiện nay, Image The Max Stem Cell Serum là sản phẩm được nhiều người kỳ vọng. Bởi loại serum này nằm trong dòng sản phẩm chống lão hóa cao cấp của hãng dược mỹ phẩm Hoa Kỳ Image Skincare. Hãy cùng reviews chi tiết về Image The Max Stem Cell Serum có thật sự tốt không.

Vậy Image The Max Stem Cell Serum có tốt không?

7 công dụng “cực đỉnh” của Image The Max Stem Cell Serum

The Max Stem Cell Serum là một trong những sản phẩm bán chạy nhất của Image Skincare - Hãng dược mỹ phẩm nổi tiếng Hoa Kỳ. Được thành lập vào năm 2003, Image Skincare đã nhanh chóng có chỗ đứng trên thị trường. Đến nay, hãng đã cho ra mắt thị trường hơn 13 dòng sản phẩm. Nổi bật phải kể tới đó là dòng chống lão hóa The Max.

Mọi sản phẩm của hãng đều được nghiên cứu trong phòng hóa nghiệm bởi những chuyên gia da liễu hàng đầu châu Âu. Và The Max Stem Cell Serum cũng không ngoại lệ. Rất nhiều khách hàng đánh giá chỉ sau khoảng 4 tuần trải nghiệm, làn da của họ như được “hồi sinh”. Dưới đây là 7 công dụng chính mà serum The Max mang lại:

● Bổ sung các tế bào gốc có nguồn gốc từ thực vật, cùng nhiều hoạt chất chống lão hóa, cấp ẩm… Nhằm thúc đẩy làn da sản sinh thêm nhiều collagen, elastin. Do đó, bạn sẽ cảm nhận làn da sáng hồng, tươi trẻ và săn chắc hơn khi dùng The Max Stem Cell Serum đều đặn mỗi tối.

● Các dưỡng chất trong serum có khả năng thẩm thấu sâu vào lớp hạ bì. Nhằm phục hồi các tổn thương DNA, tái tạo tế bào da trở nên khỏe khoắn hơn.

● Cấp ẩm cho da luôn căng mịn, ẩm mượt, không bị khô tróc, sần sùi.

● Củng cố hàng rào bảo vệ da, giúp bề mặt da khỏe hơn, tránh các tác nhân có hại trong môi trường ảnh hưởng tiêu cực đến làn da.

● Chống oxy hóa, cải thiện các nếp nhăn li ti trên bề mặt da và làm chậm quá trình lão hóa. Duy trì làn da trẻ trung, tràn đầy sức sống.

● Hỗ trợ ức chế quá trình tổng hợp hắc sắc tố melanin, giữ làn da sáng màu, ngừa nám, tàn nhang.

● The Max Stem Cell Serum còn hỗ trợ kháng viêm và làm dịu làn da đang bị kích ứng, tổn thương sau điều trị thẩm mỹ bằng công nghệ cao.

Làn da tươi trẻ và rạng rỡ sau khoảng 4 tuần dùng serum The Max

Với những công dụng cực đỉnh trên, serum phục hồi, trẻ hóa da Image The Max Stem Cell Serum được nhiều chuyên gia tin dùng. Nhất là những ai có làn da dầu, da nhạy cảm. Hoặc da bị tổn thương bởi ánh nắng mặt trời, bị phỏng nắng, sau điều trị laser, peel da, lăn kim...

Xem chi tiết sản phẩm chính hãng tại đây: https://imagevietnam.vn/the-max/serum-tre-hoa-da-image-the-max-stem-cell-serum.html

Bảng thành phần “đắt giá” có trong Image The Max Stem Cell Serum

Bảng thành phần luôn là điều mà các tín đồ làm đẹp quan tâm khi có ý định mua bất kỳ sản phẩm nào. Đối với các sản phẩm của Image Skincare thì bạn có thể an tâm. Bởi đây là hãng dược mỹ phẩm nổi tiếng đi đầu về chất lượng. Sở dĩ, The Max Stem Cell Serum mang lại hiệu quả rõ rệt, nhanh chóng chỉ sau vài tuần đó là nhờ bảng thành phần bắt mắt. Điển hình phải kể tới những hoạt chất như:

● Argireline: Đây là hoạt chất chống lão hóa da có tiếng được rất nhiều người biết đến. Nó có khả năng ức chế các dây thần kinh khiến cơ mặt co lại, nhờ đó làm giảm nếp nhăn hiệu quả. Ngoài ra, Argireline còn thúc đẩy làn da sản xuất thêm collagen, tăng cường liên kết các tế bào mô dưới da. Từ đó làm chậm quá trình lão hóa và tăng độ đàn hồi cho da.

● Tế bào gốc từ trái táo: Trong quả táo có chứa nhiều Glycolic Acid, giúp điều trị các tổn thương trên bề mặt da. Đồng thời tái tạo tế bào mới khỏe khoắn, phục hồi hoặc thay thế những tế bào hư tổn, già cỗi. Nhờ đó, “sức khỏe” của làn da được tăng cường để chống lại các tác nhân gây hại trong môi trường.

Image đã thành công tối ưu công thức, chuất xuất các tế bào gốc có trong táo xanh để tăng khả năng chống lão hóa cho serum The Max

● Các chuỗi peptide: Chúng giữ vai trò củng cố collagen, giữ cho làn da tươi trẻ, căng mịn. Đồng thời phục hồi tổn thương từ bên trong để da khỏe và đẹp hơn.

● Image The Max Stem Cell Serum còn được chiết xuất từ các loài thực vật khác như rau má, trà xanh. Chúng có khả năng cấp ẩm, kháng viêm, làm dịu da và chống quá trình oxy hóa, giữ làn da tươi trẻ hơn.

Ngoài bảng thành phần chứa nhiều hoạt chất chống lão hóa đỉnh cao, serum The Max còn ghi điểm nhờ nói không với hương liệu, cồn, chất bảo quản, chất tẩy độc hại. Do đó, đây là sản phẩm rất lành tính và dịu nhẹ cho da. Ngay cả những ai có da nhạy cảm và hư tổn, lo ngại kích ứng tổn thương da cũng có thể an tâm hơn khi trải nghiệm.

Reviews về trải nghiệm khi dùng Image The Max Stem Cell Serum

Trên đây là công dụng và bảng thành phần chính của The Max Stem Cell Serum, vậy trải nghiệm của người dùng thì như thế nào? Dưới đây là một số ý kiến tổng hợp từ nhiều khách hàng đã và đang dùng serum The Max:

● Về bao bì, serum được thiết kế với tông màu xám chủ đạo. Vỏ ngoài tránh lớp thủy tinh cao cấp, cầm chắc tay. Image thiết kế dạng nắp ấn nhỏ giọt, nên khá tiện lợi khi dùng và đảm bảo các tinh chất sẽ được bảo quản tốt hơn.

Image The Max Stem Cell Serum gây ấn tượng với thiết kế sang trọng, bắt mắt

● Về dung tích, lọ fullsize là 30ml đựng trong lọ chắc chắn; loại minisize là 7.4ml có dạng tuýp. Bạn có thể mua loại mini dùng thử, hoặc để mang theo trong những chuyến du lịch, công tác ngắn ngày. Còn nếu có điều kiện và tiết kiệm về lâu dài thì mua fullsize nhé!

● Về kết cấu, tinh chất trong serum The Max khá mỏng nhẹ, dễ tán đều lên da và thẩm thấu nhanh sau một vài phút. Bạn sẽ không cảm thấy nặng mặt hay nhờn rít nên rất thoải mái khi dùng. Đó là do Image ứng dụng công nghệ Vectorize độc quyền. Do đó tăng cường khả năng thẩm thấu của dưỡng chất, tác động sâu vào lớp hạ bì da trong thời gian ngắn.

Kết cấu serum mỏng nhẹ nên nhanh chóng thẩm thấu và phát huy tác dụng

● Về mùi hương, serum có hương táo thoang thoảng nên khi apply lên da bạn sẽ thấy rất dễ chịu. Không bị gắt hoặc có mùi hương liệu như một số loại serum trên thị trường.

● Về cảm nhận, ngay khi dùng bạn sẽ thấy làn da căng bóng hơn và ẩm mượt hơn. Khi thoa lên da khá mát, những vùng da bị kích ứng (nếu có) sẽ dịu xuống, không còn đỏ rát khó chịu. Về lâu dài, sử dụng liên tục trong khoảng 4 tuần bạn sẽ thấy độ đàn hồi được cải thiện nhiều. Khi sờ vào da có độ săn hơn, bớt lỏng lẻo. Da đều màu và rạng rỡ hơn, không còn khô tróc. Riêng với các nếp nhăn, để hiệu quả rõ rệt bạn cần kiên trì 8 - 12 tuần.

Hướng dẫn sử dụng Image The Max Stem Cell Serum đúng cách

Việc dùng serum như thế nào để tăng hiệu quả trên da cũng rất quan trọng. Khi sử dụng, hãy chú ý các bước dưới đây nhé!

• Bước 1: Làm sạch da mặt bằng Làm sạch da mặt bằng sữa rửa mặt chuyên dụng, phù hợp với làn da của mình.

• Bước 2: Khi da còn ẩm thì nên thoa 2 - 3 giọt serum, tán đều trên da để tinh chất thẩm thấu tốt hơn.

• Bước 3: Kết hợp một số động tác massage mặt để đẩy dưỡng chất thấm sâu và làm da mặt căng phẳng hơn.

Ngoài ra, hãy lưu ý sản phẩm này chỉ phù hợp với người trên 20 tuổi. Khi có vết thương hở trên da bạn không nên dùng. Nếu bạn đang điều trị da liễu thì nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước.

Đặc biệt, để tăng cường khả năng chống lão hóa, bạn nên kết hợp dùng chung với các sản phẩm khác trong dòng The Max. Chẳng hạn như: Sữa rửa mặt The Max Stem Cell Facial Cleanser, serum Image Skincare The MAX Wrinkle Smoother và kem dưỡng The Max Stem Cell Creme.

Image The Max Stem Cell Serum mua ở đâu chính hãng? Giá bao nhiêu?

Hiện nay, giá của Image The Max Stem Cell Serum chính hãng niêm yết bán lẻ 492.000 đồng/1 tuýp 7.4ml và 3.685.000 đồng/1 lọ 30ml. Để tránh mua phải hàng nhái, hàng kém chất lượng, bạn nên tìm mua tại các đại lý phân phối Image Skincare chính thức. Image Skincare Việt Nam là nhà phân phối mỹ phẩm Image Skincare chính hãng hàng đầu hiện nay và đang được hầu hết chị em tin tưởng lựa chọn.

Image Skincare Việt Nam cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng 100% và đổi trả miễn phí khi sử dụng vị dị ứng hay kích ứng da. Bên cạnh đó, Image Việt Nam còn rất nhiều ưu đãi hấp dẫn.