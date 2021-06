Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ mũi nên làm gì?

Chăm sóc mũi sau khi phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi

Nâng mũi là phương pháp làm đẹp được rất nhiều người yêu thích vì hiệu quả thay đổi nhan sắc cực kỳ cao. Chính vì điều này mà nâng mũi đang là xu hướng cực kỳ hot trong những năm trở lại đây. Thế nhưng vì chưa hiểu rõ nên nhiều người vẫn còn lo ngại nâng mũi sẽ đau, hoặc sau khi nâng mũi sẽ rất khó chăm sóc để giữ được dáng mũi lâu bền.

Và ít người biết được rằng, để sở hữu một chiếc mũi đẹp không chỉ phụ thuộc vào tay nghề phẫu thuật thẩm mỹ mũi và kinh nghiệm của bác sĩ phẫu thuật, mà còn dựa vào cách chăm sóc của bạn sau phẫu thuật. Khuôn mặt sẽ trở nên hài hòa, đẹp hơn khi bạn sở hữu chiếc mũi cao thanh tú, cân đối. Vì vậy, còn chần chừ gì nữa mà không bỏ túi ngay những bí quyết bên dưới.

- Hạn chế nằm nghiêng qua trái hoặc qua phải trong 1 tuần đầu sau khi phẫu thuật thẩm mỹ mũi

- Hạn chế vận động mạnh tránh làm ảnh hưởng đến dáng mũi tự nhiên

- Không được tác động mạnh vào mũi trong khoảng 1-2 tuần đầu tiên sau phẫu thuật thẩm mỹ mũi

- Tránh nước đụng vào vết thương sau khi phẫu thuật thẩm mỹ mũi

- Thường xuyên lau vết thương và sát trùng vết thương mỗi ngày

Nên kiêng ăn gì sau nâng mũi tự nhiên

Không chỉ quan tâm đến sau khi nâng mũi nên ăn gì để có kết quả tốt nhất sau khi nâng mũi, bạn cũng phải lưu ý những thức ăn nên kiêng để tránh những biến chứng không đáng có.

• Thức ăn cứng: vì khó nhai, khó tiêu hóa. Người vừa phẫu thuật nâng mũi nếu gặp tình trạng khó tiêu sẽ thấy mệt mỏi và làm ảnh hưởng đến vết thương. Vì vậy, lời khuyên sau nâng mũi nên ăn những thức ăn lỏng dễ hấp thụ, có lợi cho tiêu hóa.

• Thức ăn gây sẹo lồi, gây thâm vết thương: Rau muống, thịt gà, trứng và thịt bò là những thức ăn nên tránh xa sau Nâng mũi. Khi bạn ăn những thực phẩm này sẽ khiến cho vùng da phẫu thuật sẽ có màu trắng hơn xung quanh, làm cho da không đều màu, mất thẩm mỹ. Riêng thịt bò nó sẽ khiến cho vết thương bị tối màu lại, dễ gây sẹo lồi, sẹo thâm.

• Thực phẩm gây dị ứng, khiến vết thương lâu lành: hải sản và nếp. Nếp có tính nóng sẽ làm vết thương bị sưng, đọng mủ. Hải sản sẽ khiến vết thương bị ngứa ngáy. Ngoài ra, cần lưu ý đến các thực phẩm như: nhộng tằm, cá biển và các loại hạt.

Những triệu chứng sau nâng mũi

Hầu hết sau nâng mũi sẽ xuất hiện những triệu chứng sau trong vòng 1 tuần trở lại. lúc này bạn mới có những câu hỏi như là “sau khi nâng mũi nên ăn gì?” Nếu những triệu chứng bạn gặp phải ở các trường hợp dưới đây thì hết sức bình thường, nên bạn không cần phải quá lo lắng:

• Sống mũi và quầng mắt dưới bị bầm tím: nguyên nhân là do trong quá trình phẫu thuật bác sĩ đã đưa sụn vào bằng cách rạch 1 đường giữa 2 lỗ mũi. Hoặc do can thiệp vào các phần khác như vách ngăn, đầu mũi, cánh mũi…

• Cảm giác mũi đau nhức, nặng nề: trước khi phẫu thuật, bạn sẽ được tiêm một lượng thuốc tê vừa đủ nhưng khi thuốc tê bắt đầu tan cảm giác đau và nặng bắt đầu xuất hiện khiến chúng ta khó chịu.

• Đầu và sống mũi sưng to: Đây là điểm chung của tất cả các bộ phận sau khi phẫu thuật, không chỉ riêng mũi. Một khi đã có can thiệp dao kéo, cơ thể sẽ bị sưng đôi chút, đây là biểu hiện hoàn toàn bình thường. Sau khoảng 15 ngày, mũi sẽ thon gọn và theo dáng đúng như lúc bác sĩ đã căn chỉnh trong lúc phẫu thuật.

• Mũi tiết dịch: chỉ cần dùng giấy sạch thấm hết dịch hoặc có thể đến cơ sở thẩm mỹ để các bác sĩ hút sạch phần dịch mũi đó.

• Khó thở, nghẹt mũi: lý do là miếng bông để thấm dịch tạo nên. Sau phẫu thuật từ 4 -5 tiếng đầu nên thở bằng miệng là tốt nhất.

Và khi gặp những triệu chứng này thì quý khách hàng không nên hoang mang vì bất kì ai khi nâng mũi cũng đều sẽ gặp một trong số các trường hợp trên, chỉ cần làm theo chỉ dẫn của bác sĩ và ăn uống đúng cách thì dáng mũi sẽ nhanh chóng hồi phục và vào form nhanh chóng.

