Sự khác nhau giữa sẹo rỗ, sẹo lõm và cách điều trị hiệu quả

Trị sẹo luôn là câu chuyện không hồi kết, chúng để lại những ảnh hưởng về lâu dài không chỉ trên gương mặt, mà còn ở các vị trí khác trên cơ thể. Chính vì vậy, ngay khi vết thương vừa khô, đóng vảy và bắt đầu quá trình lên da non bạn hãy sử dụng ngay kem điều trị sẹo lên da để có kết quả tốt nhất.

Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu xem sẹo rỗ sẹo lõm có sự khác nhau như thế nào. Và mau chóng tìm ra cách điều trị nhé.

1. Sự khác nhau giữa sẹo rỗ, sẹo lõm

Sẹo rỗ hình thành là do sự tổn thương sâu sắc của viêm nang lông, lan rộng tới trung bì tạo thành mủ hoại tử. Chính sự hoại tử của khối mô sâu làm cho khuôn mặt có những vết sẹo nhỏ, hõm sâu nằm rải rác ở trán, vùng má tạo nên tình trạng rỗ.

Ngoài ra, sẹo rỗ còn có thể do yếu tố di truyền hoặc do mụn đầu đen mọc quá nhiều khiến da dày hơn và thô ráp hơn.

Khác với sẹo rỗ, sẹo lõm xuất hiện do nhiều nguyên nhân phức tạp hơn. Sẹo lõm có thể do mụn trứng cá (xuất hiện khi dậy thì), thủy đậu, hay dị ứng thuốc. Khi điều trị sẹo lõm do thủy đậu hoặc dị ứng thuốc, bạn có thể sẽ khó khăn hơn do diện tích rộng và bề mặt da khá “trơ”.

Phân loại sẹo rỗ theo hình dạng sẹo

2. Cách điều trị sẹo rỗ, sẹo lõm hiện nay

Kem làm mờ vết sẹo Scar Esthetique là sản phẩm đến từ thương hiệu Rejuvaskin Việt Nam và được sản xuất tại Mỹ. Chuyên chữa trị các vết sẹo thâm do mụn, san phẳng sẹo rỗ, sẹo lõm, sẹo côn trùng cắn, thủy đậu, vết thâm do trầy xước... bất kể tuổi sẹo. Đây chính là kem trị sẹo xứng đáng được bạn lựa chọn để “chống lại” các vết sẹo rỗ, sẹo lõm của mình.

Kem làm mờ vết sẹo Scar Esthetique 30ml giúp bạn san phẳng sẹo rỗ, sẹo lõm

Với thành phần chiết xuất từ tinh chất thiên nhiên như oenzyme Q-10, Pycnogenol, Glucosamin dẫn xuất Vitamin A, Vitamin C… có khả năng phòng nhiễm trùng, sưng tấy và hạn chế các vết thâm hình thành. Từ đó, kem điều trị sẹo Scar Esthetique có những khả năng vượt bậc là làm sáng da, giảm thâm, cung cấp dưỡng chất để phục hồi lại làn da. Đồng thời, giúp kích thích sản sinh tế bào mới, lấp đầy các vết sẹo rỗ/lõm. Song song đó là cải thiện và tăng độ đàn hồi cho làn da luôn tươi trẻ.

Có thể nói, so với cách điều trị sẹo rỗ, sẹo lõm bằng nguyên liệu thiên nhiên, hay công nghệ cao đều làm mất khá nhiều thời gian và tiền bạc của bạn. Chính vì vậy, lựa chọn dùng kem Scar Esthetique là sự quyết định đúng đắn từ trước đến nay.

Hiện trên thị trường, sản phẩm kem trị sẹo Scar Esthetique có 3 dung tích tương đương với 3 mức giá khác nhau. Cụ thể là chỉ với 400.000 đồng bạn sẽ mua được loại Scar Esthetique 10 ml , 750.000 đồng loại Scar Esthetique 30 ml và 1.300.000 đồng cho loại 60 ml. Đặc biệt, tất cả sản phẩm Scar Esthetique đã có mặt đầy đủ tại Rejuvaskin Việt Nam.

Qua đây, chúng ta thấy được việc hiểu rõ sự khác nhau giữa sẹo rỗ, sẹo lõm sẽ giúp bạn dễ dàng tìm ra cách điều trị hiệu quả. Từ đó, san phẳng sẹo rỗ, sẹo lõm trên da càng sớm càng tốt để làn da khỏe đẹp, mịn màng nhanh chóng quay lại như thuở ban đầu.