Thành phần ‘vàng’ tạo nên Serum Image Iluma Intense Facial Illuminator trị nám trong 4 tuần

Serum Image Iluma Intense Facial Illuminator của hãng dược mỹ phẩm Image Skincare Hoa Kỳ “đốn tim” hàng triệu phái đẹp nhờ khả năng trị nám chỉ sau 4 - 12 tuần. Đặc biệt, làn da sẽ được phục hồi chuyên sâu và ngăn ngừa nám tái phát trở lại. Cùng phân tích bảng thành phần sản phẩm này có gì lợi hại, khiến nám “bay màu” nhanh chóng lấy lại làn da trắng mịn đều màu nhanh đến như vậy.

Hiệu quả trị nám chỉ trong 4 tuần nhờ bảng thành phần ưu tú

Serum Image Iluma Intense Facial Illuminator chứa nhiều hoạt chất trị nám đỉnh cao

Serum Image Iluma Intense Facial Illuminator nằm trong bộ sản phẩm trị nám, dưỡng trắng da Iluma của hãng dược mỹ phẩm Image Skincare. Ngay từ khi ra mắt, sản phẩm này đã được đông đảo phái đẹp chú ý. Vì nám da là tình trạng thường gặp ở chị em phụ nữ, dễ tái phát lại. Nhưng serum Iluma của Image với kết quả đáng kinh ngạc đã được kiểm nghiệm lâm sàng. Chỉ sau 4 - 12 tuần, làn da sẽ mờ nám, trắng mịn và không bị mỏng da hay kích ứng.

Đạt được kết quả đáng kinh ngạc là nhờ serum Iluma có bảng thành phần “cực chất” với hoạt chất được ví như “vàng mười” trong điều trị nám như Acid tranexamic, Niacinamide, Vitamin C, Acid glycolic… Các thành phần này sẽ “đánh bao vây” vào quá trình trước - trong - sau khi tổng hợp melanin dưới da. Vừa điều trị nám, ngăn tái phát, vừa phục hồi kết cấu da bị tổn thương.

Acid tranexamic, Niacinamide, Vitamin C và Acid glycolic là 4 thành phần trị nám, sáng da cực đỉnh tạo nên công thức vàng của serum Iluma

Nhóm thành phần đánh vào quá trình trước khi tổng hợp melanin

Chiết xuất lá trà xanh

Đã được một số nghiên cứu in vitro và in vivo chứng minh GTP là có thể điều chỉnh các con đường sinh hóa quan trọng trong sự tăng sinh tế bào, phản ứng viêm và phản ứng hoạt hóa khối u. Những chất này cũng có tác động đặc biệt mạnh mẽ trong việc ngăn chặn hoạt động gây ung thư của bức xạ UV. Chống lại các phản ứng qua trung gian UV chẳng hạn như cháy nắng, viêm da, ức chế miễn dịch và lão hóa da do ánh nắng. Hơn nữa, EGCG chứng minh khả năng ức chế sự tổng hợp melanin của trà xanh mạnh hơn axit kojic.

Chiết xuất vỏ cây liễu

Có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm, kháng khuẩn C.acne, làm thông thoáng nang lông, ngăn ngừa hình thành mụn.. Đồng thời loại bỏ các tế bào nhiễm melanin giúp làn da mờ nám, tàn nhang.

Chiết xuất vỏ cây liễu đẩy nhanh quá trình đào thải hắc sắc tố melanin

Chiết xuất rễ cây hoàng cầm

Chứa Baicalein và baicalin có khả năng chống vi khuẩn, chống viêm, chống dị ứng, chống oxy hóa và chống tia cực tím. Giúp làn da trong quá trình điều trị nám ít bị tổn thương, có khả năng tự bảo vệ tốt hơn trước các tác nhân gây hại.

Nhóm thành phần đánh vào quá trình tổng hợp melanin

Tranexamic Acid

Tranexamic acid là hoạt chất điều trị nám da được rất nhiều thương hiệu dược mỹ phẩm nổi tiếng tin dùng. Nó có khả năng trị nám với hiệu quả tương đương nhưng ít tác dụng phụ.

Tại Việt Nam, hoạt chất Tranexamic acid cũng đa được nhiều bác sĩ da liễu đánh giá cao về khả năng trị nám như chuyên gia da liễu Nguyễn Phương Thảo, Trần Ngọc Ánh, Mai Xuân Lan, Phạm Thị Bích Na…

Tranexamic acid trị nám bằng cách ức chế quá trình hoạt hóa plasminogen, từ đó ức chế hoạt động của enzyme tyrosinase tham gia tổng hợp melanin, giảm sự hình thành melanin. Bên cạnh đó, Tranexamic acid giúp ức chế hoạt động của enzym plasmin. Làm chậm quá trình sản sinh nội bào của Arachidonic axit và Hormone α-MSH - Yếu tố kích thích tổng hợp melanin. Từ đó, chúng có khả năng ức chế sự tổng hợp melanin.

Đặc biệt, Tranexamic acid có thể làm giảm số lượng tế bào mast trên bề mặt da, giảm tình trạng viêm, ngứa và kích ứng da tốt hơn.

Vitamin C

Trong serum Image Iluma Intense Facial Illuminator, vitamin C tồn tại dưới dạng dẫn xuất 3-O-ethyl ascorbic acid (3 OAA), đã được chứng minh hiệu quả vượt trội thông qua nhiều thí nghiệm.

Image Iluma Intense Facial Illuminator chứa vitamin C kết hợp với Tranexamic Acid tạo nên bộ đôi trị nám, sáng da hoàn hảo

Thành phần 3 OAA trong serum sẽ làm tăng cường tổng hợp collagen, ngăn ngừa lão hóa và bảo vệ DNA, giúp da chống viêm, chống nắng. Đặc biệt là nó có thể ức chế quá trình tổng hợp melanin bằng cách tương tác với ion đồng tại vị trí hoạt động của tyrosine và làm giảm sản xuất dopaquinone. Ngoài ra, 3OAA cũng có thể ngăn chặn sự trùng hợp của dihydroxy indole, là chất trung gian trong quá trình hình thành hắc tố.

3-O-Ethyl Acid giúp ức chế hình thành melanin, giúp da trắng sáng hiệu quả

Chiết xuất rễ cây cam thảo

Trong rễ cây cam thảo có chứa hoạt chất Glabridin đóng vai trò giảm hoạt động của Tyrosinase mà không ảnh hưởng đến sự tổng hợp DNA và chứa Liquiritin giúp làm giảm sắc tố và ban đỏ do tia UVB gây ra. Ngoài ra, rễ cam thảo còn hỗ trợ tác động của Tranexamic acid trong việc ức chế sản sinh melanin trong tế bào melanocyte.

Chiết xuất rễ nhân sâm

Thành phần Serum Image Iluma Intense Facial Illuminator còn chứa rễ nhân sâm giúp làm giảm hoạt động của tyrosinase, giảm lượng melanin và kháng viêm, chống oxy hóa.

Nhóm thành phần đánh vào quá trình sau khi tổng hợp melanin

Niacinamide

Niacinamide đã được chứng minh là có tác dụng chống viêm, chống oxy hóa nhờ khả năng tăng tổng hợp NADPH. Nó còn tăng cường hàng rào bảo vệ da theo 2 cơ chế: giúp tăng tổng hợp ceramide và kích thích sự biệt hoá của tế bào sừng trên da.

Niacinamide sẽ ngăn chặn sự vận chuyển của melanosomes đến những những tế bào sừng (keratinocyte) ở thượng bì. Các thử nghiệm lâm sàng đã cho thấy Niacinamide có khả năng ức chế sự vận chuyển melanosome lên đến 68% trong mô hình in vitro và cải thiện sắc tố.

Niacinamide còn hỗ trợ tăng cường khả năng thẩm thấu của Tranexamic Acid

Glycolic acid

Ngoài vai trò tẩy tế bào chết, hỗ trợ tái tạo da, Glycolic Acid còn loại bỏ các tế bào nhiễm melanin làm đều màu da, làm thông thoáng lỗ chân lông, cấp ẩm giúp da mềm mượt. Cùng với khả năng bảo vệ da trước ánh nắng, kháng viêm và chống oxy hóa trên làn da tác động bởi tia UV.

Acetyl tetrapeptide-2

Nó có khả năng “bắt chước” hormone thymopoietin, bù đắp các yếu tố tăng trưởng tế bào, tăng sự bảo vệ của hàng rào da và tái tạo tế bào da mới.

Các thành phần được bào chế theo công nghệ độc quyền của Image Skincare

Hàng rào da của chúng ta là một hệ thống cân bằng giữa nước và các chất dầu (sphingolipid). Đặc tính của lớp sừng bên ngoài là không cho những chất thân nước đi qua. Trong khi đó Tranexamic acid, glycolic acid, vitamin C là những chất thân nước. Để các hoạt chất này có thể thẩm thấu tốt và phát huy công dụng, Image Skincare đã khéo léo kết hợp với các thành phần bổ trợ thân dầu như dầu Yuzu, dầu hạt cam, oryza sativa…

Serum Iluma được tối ưu công thức để tăng cường thẩm thấu sâu vào hạ bì và phát huy hiệu quả nhanh chóng, ổn định, duy trì dài lâu

Các thành phần trong Serum Image Iluma Intense Facial Illuminator còn được sử dụng ở nồng độ phù hợp để trị nám hiệu quả. Chẳng hạn như Tranexamic được sử dụng ở nồng độ 3%, đây là nồng độ được cho phép.

Ngoài ra, các thành phần trong Serum Image Iluma được các chuyên gia da liễu, chuyên gia tại Image tối ưu công thức. Nó không chỉ tập trung giải quyết tận gốc những nguyên nhân gây nám, ngừa nám tái phát. Mà còn phục hồi kết cấu, tăng cường sự khỏe mạnh của làn da, chống lại tia UV và các tác nhân gây hại bên ngoài. Từ đó mang lại kết quả lý tưởng trong việc điều trị nám hơn các sản phẩm thông thường.

Ca sĩ Linh Phi trải nghiệm Serum Image Iluma Intense Facial Illuminator và dành nhiều lời khen cho sản phẩm này

Đặc biệt, Serum Image Iluma Intense Facial Illuminator có thành phần an toàn, không chứa paraben, phthalates, dầu khoáng, hương liệu nhân tạo hoặc thử nghiệm trên động vật. Sản phẩm đã được chứng nhận và cho phép lưu hành rộng khắp thế giới. Đến nay, sản phẩm đã có mặt tại hơn 50 quốc gia, giúp hàng triệu chị em trị nám thành công và sở hữu làn da trắng mịn, khỏe đẹp.

Với những thành phần trị nám, sáng da đỉnh cao trong làng mỹ phẩm, Serum Image Iluma Intense Facial Illuminator đang là một trong những sản phẩm trị nám có kết quả lý tưởng hiện nay. Nếu bạn bị nám da lâu năm hãy thử ngay sản phẩm này nhé!