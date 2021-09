Thời tiết ẩm ương, da có cần dưỡng ẩm?

Địa chỉ mua mỹ phẩm Image Skincare chính hãng với giá tốt Với hiệu quả rõ rệt, ổn định và duy trì lâu dài, Image Vital C Hydrating Water Burst đã và đang chinh phục hàng triệu khách hàng. Sản phẩm này cũng đã có mặt tại hơn 60 quốc gia trên thế giới, được sử dụng rộng rãi tại nhiều bệnh viện da liễu, Spa cao cấp. Hiện nay, tại Việt Nam, bạn có thể dễ dàng đặt hàng tại Image Skincare Việt Nam - Cơ sở phân phối chính thức của hãng. Mua hàng tại đây, quý khách hàng sẽ được cam kết hàng chính hãng, cùng với mức giá ưu đãi bậc nhất. Image Việt Nam còn có đội ngũ chuyên gia chăm sóc da dày dặn kinh nghiệm. Giúp bạn có những bí quyết chăm sóc da bài bản, khoa học. Image Việt Nam đang có chính sách giao hàng miễn phí trên toàn quốc cũng như đổi trả trong vòng 7 ngày nếu phát hiện lỗi từ nhà sản xuất hoặc kích ứng khi dùng sản phẩm. Hãy an tâm trải nghiệm Serum Image Vital C Hydrating Water Burst. Để dành cho làn da sự vỗ về tốt nhất trong những ngày giao mùa ẩm ương này nhé! Thông tin liên hệ: IMAGE SKINCARE VIỆT NAM Hotline: 089 919 7933 Website: https://imagevietnam.vn/ 166 đường Nguyễn Văn Thương, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM