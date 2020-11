Thu gọn cánh mũi có cho kết quả vĩnh viễn ?

Thu gọn cánh mũi là gì?

Những người có cánh mũi thấp, tẹt lại thường đi kèm với cánh mũi to, hoặc những người có sống mũi cao nhưng cánh mũi lại to thì lại làm cho gương mặt khá thô. Phẫu thuật thu gọn cánh mũi là một tiểu phẫu nhỏ giúp cắt đi một phần nhỏ cánh mũi sao cho tỉ lệ cánh mũi thon gọn hơn, hài hoà so với các đường nét khác trên gương mặt, làm nổi bật tổng thể gương mặt và thu hút người khác khi nhìn vào gương mặt.

Đối tượng nên thu gọn cánh mũi

Phẫu thuật thu gọn cánh mũi dành cho những người có những khuyết điểm về cánh mũi:

- Cánh mũi thô.

- Cánh mũi bè sang 2 bên.

- Cánh mũi to không cân xứng với gương mặt.

- Những người từng nâng mũi nhưng cánh mũi vẫn còn to.

Quy trình thu gọn cánh mũi

Để kết quả thu gọn cánh mũi đạt được tốt nhất, cần có quy trình thu gọn cánh mũi khép kín, đúng tiêu chuẩn của Bộ Y tế bao gồm các bước sau:

Bước 1: Bác sĩ thăm khám, tư vấn tình trạng thực tế có cần phải thu gọn cánh mũi không.

Bước 2: Đo vẽ và xác định chính xác độ rộng cánh mũi cần thu nhỏ.

Bước 3: Gây tê và tiến hành phẫu thuật.

Bước 4: Khâu lại vết mổ bằng chỉ thẩm mỹ để thu nhỏ hai bên cánh mũi. Đường khâu này sẽ được thực hiện bên trong khoang mũi nên sẽ không để lại bất kỳ dấu vết thẩm mỹ nào sau khi phẫu thuật thu nhỏ cánh mũi.

Bước 6: Chăm sóc hậu phẫu và tái khám theo hướng dẫn của bác sĩ.

Phẫu thuật thu gọn cánh mũi giúp bạn giải quyết những khuyết điểm

Thu gọn cánh mũi có vĩnh viễn không?

Phẫu thuật thu gọn cánh mũi giúp bạn giải quyết những khuyết điểm như trên bằng kỹ thuật cắt cánh mũi hoặc cuộn cánh mũi, tùy theo mong muốn và tình trạng thực tế bác sĩ sẽ thăm khám và tư vấn giải pháp tối ưu nhất cho mỗi khách hàng.

Thu gọn cánh mũi có vĩnh viễn không là thắc mắc của không ít người trước khi thực hiện, chỉ với những thao tác cắt rạch da đơn giản trong khoảng thời gian 30 phút, sau khi hoàn thành xong kết hợp với quá trình chăm sóc hậu phẫu của bạn theo đúng hướng dẫn của bác sĩ thì kết quả thu gọn cánh mũi sẽ là vĩnh viễn.

Thu gọn cánh mũi hết bao nhiêu tiền?