Tích Tuyết Thảo ‘thần dược’ Skincare không thể thiếu trong mùa hè

Mùa hè, khí hậu nắng nóng khiến da bóng dầu, cơ thể không đào thải hết chất bẩn làm tăng hoạt động tuyến bã nhờn gây ra mụn. Có rất nhiều cách giúp bạn chăm sóc da hiệu quả vào mùa hè. Trong đó “Tích Tuyết Thảo” là một trong những thần dược được ưa chuộng hiện nay.

Công dụng của thần dược Tích Tuyết Thảo trong chăm sóc da

Tích Tuyết Thảo hay còn gọi là Rau Má, là nguyên liệu lành tính, dễ tìm. Từ lâu, Rau Má đã được xem như một dược liệu quý trong việc thanh lọc cơ thể, giải độc, giải nhiệt. Ngày nay, rau má trở thành thành phần thiết yếu trong các dược phẩm và mỹ phẩm làm đẹp.

Trong thành phần Rau Má có chứa một lượng lớn các vitamin A, C, E. Giúp cân bằng độ ẩm da, giữ cho da luôn mềm mịn. Vitamin C làm sáng da, xóa mờ các đốm thâm do mụn để lại. Vitamin E mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc chống ôxy hóa. Làm chậm quá trình lão hóa da.

Rau Má bí quyết đẹp da từ thiên nhiên

Thành phần Axit Asiatic, axit madecassic trong Rau Má đẩy nhanh quá trình tái tạo và phục hồi da. Giúp tổn thương trên da nhanh chóng lành, quá trình tạo da mới diễn ra nhanh hơn.

Provitamin B5 là thành phần chính tạo nên sự mềm mượt cho da. Tăng sự kết nối cấu trúc da, giúp da đàn hồi, săn chắc hơn.

Chất Chlorhexidine chặn đứng sự xâm nhập và phát triển của vi khuẩn. Tăng cường sức đề kháng giúp da luôn khỏe đẹp.

Hoạt chất Triterpenoids giúp tăng cường lưu thông máu, ức chế sự tăng trưởng collagen. Sử dụng rau má thường xuyên sẽ lấp đầy sẹo lõm.

Khám phá bí quyết chăm da sáng khỏe với Rau Má

Chăm sóc da cùng Tích Tuyết Thảo (Rau Má) vào mùa hè là một sự chọn lựa rất tuyệt vời. Không chỉ giúp nuôi dưỡng làn da mà còn làm sạch da và ngăn ngừa mụn hiệu quả. Muốn chăm sóc da bằng rau má, bạn nên tìm hiểu kỹ đặc tính và công dụng của chúng, cũng như chọn lựa phương thức làm đẹp tốt nhất cho mình.

Mặt nạ Rau Má trị mụn, dưỡng trắng da: Là phương pháp được rất nhiều chị em chọn lựa để chăm sóc da mùa hè. Không chỉ vì nó dễ thực hiện mà còn giúp kháng khuẩn, giảm viêm vô cùng tuyệt vời.

Lưu ý: không áp dụng với làn da nhạy cảm, da mỏng. Trước khi đắp lên mặt cần thử trên tay để đảm bảo không bị kích ứng da.

Nước uống Rau Má đào thải độc tố da từ bên trong: Không chỉ có tác dụng dưỡng da từ bên ngoài, rau má còn là một loại thức uống làm đẹp, thanh lọc cơ thể từ bên trong. Chỉ cần mỗi ngày 1 ly nước rau má làn da sẽ nhanh chóng trở nên sáng khỏe. Các vết thâm do mụn để lại nhanh chóng được loại bỏ.

Sử dụng mỗi ngày để có kết quả dưỡng da tốt nhất. Có thể sử dụng thay thế nước uống hàng ngày (không bỏ đường).

Đây là 2 phương pháp chăm sóc da mùa hè an toàn được nhiều người tin dùng. Tuy nhiên, để nhìn thấy kết quả rõ bạn phải kiên trì sử dụng trong 1 thời gian rất dài.

Để tối ưu công dụng chăm sóc làn da với rau má. Các nhà khoa học đã đưa thành phần thiên nhiên lành tính này vào mỹ phẩm chăm sóc da. Đặc biệt là ứng dụng trong các sản phẩm dành cho da dầu mụn, thâm nám, trị sẹo,…

Để một quy trình chăm sóc da hoàn hảo bước đầu tiên luôn là bước làm sạch da. Giúp loại bỏ đi những tạp chất dư thừa, bụi bẩn, dầu nhờn và làm thông thoáng lỗ chân lông. Da thông thoáng các dưỡng chất trong mỹ phẩm sẽ được hấp thụ tối đa.

Ứng dụng công nghệ làm đẹp từ Rau Má White Doctors đã cho ra đời dòng sữa rửa mặt chiết xuất từ tinh chất này.

Sữa rửa mặt White Doctors chứa tinh chất Rau Má mang lại hiệu quả làm sạch vượt trội

Đây là sữa rửa mặt ứng dụng tinh chất Rau Má đầu tiên (không có bọt). Giúp giảm nhờn, se khít lỗ chân lông, ngăn trị mụn, giảm nám tàn nhang, làm trắng sáng da tự nhiên. Thích hợp cho nhiều loại da ngay cả da em bé.