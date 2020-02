Tinh dầu thiên nhiên có thể ngăn ngừa virus Corona và các bệnh hô hấp khác?

Vậy làm thế nào để ngăn ngừa và giảm thiểu tối đa các nguyên nhân do virus Corona gây ra khi mà khẩu trang, nước rửa tay – những sản phẩm thường dùng hằng ngày ngày một khan hiếm, cạn kiệt? Phòng Nghiệp vụ dược (Sở Y tế TP.HCM) nêu sáng kiến nhỏ giọt tinh dầu tràm lên khẩu trang trước khi sử dụng để ngăn ngừa dịch bệnh do virus corona. Không chỉ với tinh dầu tràm, một số loại tinh dầu có nguồn gốc thiên nhiên hiện nay được xem là một trong những phương pháp phòng ngăn ngừa virus Corona hiệu quả, cùng điểm qua các loại tinh dầu có đặc tính khử trùng diệt khuẩn, giúp cơ thể kháng lại sự tấn công của các loại virus, vi khuẩn, làm không khí xung quanh trở nên trong lành và an toàn hơn thông qua bài viết dưới đây.

Tinh dầu thiên nhiên là tinh dầu như thế nào?

Đó là một loại chất lỏng có chứa các hợp chất thơm có tính dễ bay hơi được chiết xuất từ các bộ phận của thực vật. Hầu như mọi bộ phận của thực vật đều có thể chiết xuất được tinh dầu, phổ biến nhất là: Hoa, lá, vỏ cây, vỏ quả, thân cây, rễ… Đại đa số tinh dầu đều trong suốt, tức là không có màu. Tuy nhiên một số loại tinh dầu lại có màu hổ phách, màu vàng như: Tinh dầu sả chanh, tinh dầu hoắc hương, tinh dầu cam ngọt…

Vai trò của tinh dầu thiên nhiên trong việc ngăn ngừa virus Corona đã được khoa học chứng minh

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy tác dụng đáng kinh ngạc của tinh dầu trong việc diệt trùng khử khuẩn. Mới đây, ngành y tế TP.HCM cũng đang cho nghiên cứu về việc dùng tinh dầu tràm để tăng hiệu quả của khẩu trang trong việc có thể ngăn ngừa dịch cúm do virus Corona, do đó bên cạnh khẩu trang hay nước rửa tay khô, các chế phẩm từ tinh dầu cũng đem lại những hiệu quả nhất định trong việc phòng chống vi khuẩn, virus từ môi trường bên ngoài.

Top các loại tinh dầu có tính khử trùng diệt khuẩn hiệu quả mà bạn nên sử dụng

Tinh dầu tràm

Là thành phần thường gặp trong các sản phẩm làm đẹp dành cho chị em phụ nữ. Theo các nhà khoa học, ngoài hương thơm dễ chịu, tinh dầu tràm còn chứa hoạt chất α-Terpineol có tác dụng kháng khuẩn. Chất này có thể ức chế một số loại virus. Ngoài ra, hoạt chất Eucalyptol chiết xuất từ tinh dầu tràm có tác dụng sát khuẩn nhẹ.

Tinh dầu sả chanh

Không như nhiều người lầm tưởng thì tinh dầu sả chanh được chiết xuất từ lá và và thân cây sả chanh - loại thảo dược thuộc họ cỏ Poaceae. Tinh chất từ cây sả chanh chứa rất nhiều loại vitamin là A, B2, B2, B3, B5, C, Folate. Ngoài ra còn có các loại khoáng chất magie, mangan, kali, kẽm, sắt… Với các thành phần này mà tinh dầu sả chanh mang đến rất nhiều công dụng khác nhau cho sức khỏe, môi trường sống. Hàm lượng Citral cao trong loại tinh dầu này có khả năng kháng khuẩn, kháng nấm cực kỳ mạnh. Do đó tinh dầu sả chanh sẽ giúp làm sạch không khí, khử mùi hiệu quả, giảm thiểu vi khuẩn và virut.

Tinh dầu hoa oải hương (Lavender)

Tinh dầu hoa oải hương có tính sát khuẩn, khử trùng, khử mùi, giúp không gian trong ngôi nhà của bạn luôn tươi mát, trong lành và an toàn. Bạn có thể sử dụng các chế phẩm từ hoa oải hương để đặt treo trong tủ quần áo, trên xe ô tô; hòa lẫn với nước để làm dung dịch vệ sinh hoặc sử dụng kèm với máy xông tinh dầu để khuếch tán vào không khí.

Tinh dầu cam

Tinh dầu cam hay còn được gọi là tinh dầu cam ngọt được chiết xuất từ vỏ của quả cam. Phương pháp thường được sử dụng là ép lạnh. Nó đóng vai trò như một bài thuốc hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, chống trầm cảm, cảm cúm, cảm lạnh. Hiện người ta đã xác định được hàng trăm hợp chất có mặt trong tinh dầu cam. Tuy nhiên, nhóm terpene với limonene là có hàm lượng vượt trội nhất. Liminene - một trong số những thành phần chính của tinh dầu cam có khả năng chống lại quá trình stress oxy hóa một cách rất mạnh mẽ.

Sử dụng tinh dầu thiên nhiên như thế nào để đem lại hiệu quả cao?

Như đã giới thiệu ở phần đầu bài viết, bạn sẽ có thể sử dụng tinh dầu tràm bằng cách nhỏ 1 giọt vào khẩu trang y tế trước khi sử dụng để tăng tính kháng khuẩn có thể ngăn ngừa virus trong mùa dịch bệnh.

Song song đó, bạn có thể sử dụng tinh dầu thiên nhiên cùng với thiết bị máy xông/ đèn xông để khuếch tán vào không khí. Việc này giúp thanh lọc cơ thể, thư giãn tinh thần, xua đuổi côn trùng và phòng ngừa các dịch bệnh nguy hiểm trong thời điểm hiện tại như viêm đường hô hấp cấp Corona, cúm gia cầm,...

Chọn lọc thông tin, tự trang bị cho mình những kiến thức căn bản là việc cần thiết cho mỗi người trong chúng ta mùa dịch bệnh này bạn nhé!