Vậy đâu là loại phòng xông hơi đang được yêu thích sử dụng? Ở bài viết này sẽ chia sẻ top 10 phòng xông hơi được sử dụng nhiều hiện nay.

1. Xông hơi là gì? Phòng xông hơi là gì?

Xông hơi chính là hình thức tự điều tiết thân nhiệt. Khi nhiệt độ bên ngoài cao hơn nhiệt độ của cơ thể thì hệ thần kinh tự động điều tiết thân nhiệt bằng cách tiết ra mồ hôi.

Ngày xưa con người thường xông hơi với phương pháp thủ công như trùm chăn kín đầu ngồi giữa nồi nước nóng. Tuy nhiên với sự phát triển của xã hội sáng tạo ra phòng xông hơi phục vụ nhu cầu xông hơi an toàn, đơn giản và mang lại hiệu quả cao hơn.

Vậy phòng xông hơi là gì?

Phòng xông hơi là loại phòng kín cách nhiệt được dùng để xông hơi. Tùy thuộc vào loại phòng xông hơi sẽ có nhiệt độ phòng khác nhau. Phòng xông hơi là một sáng tạo độc đáo nâng cao hiệu quả xông hơi tốt hơn hẳn so với phương pháp xông hơi ngày xưa.

2. Công dụng chung của phòng xông hơi

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều mẫu phòng xông hơi đem lại công dụng đặc biệt khác nhau. Tuy nhiên công dụng chung mà phòng xông hơi đem lại là: Thư giãn, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp,...

3. Top 10 mẫu phòng xông hơi được sử dụng nhiều hiện nay

3.1 Phòng xông hơi ướt

Phòng xông hơi ướt là loại phòng xông hơi hoạt động nhờ cơ chế sử dụng hơi nước để làm nóng nhiệt độ phòng. Nhiệt độ trong phòng xông hơi ướt ở khoảng 45 - 50 độ C và độ ẩm là 100%. Phòng xông hơi ướt thường được làm từ vật liệu chủ yếu là: Kính, Acrylic, hoặc có thể xây, ốp đá, ốp gạch.

Cấu tạo của phòng xông hơi ướt:

Phòng xông hơi ướt có cấu tạo gồm: Khung phòng xông hơi, máy xông hơi ướt, bảng điều khiển, và một số phụ kiện khác như: Nhiệt ẩm, nhiệt kế, đồng hồ cát, hộp hương liệu,...

Cấu tạo của phòng xông hơi ướt

Công dụng của phòng xông hơi ướt:

- Có khả năng giết chết các vi khuẩn, ký sinh trùng, nấm,... giúp ngăn ngừa các bệnh ngoài da. Hỗ trợ thanh lọc, thải độc và tăng cường hệ thống miến dịch của cơ thể.

- Giúp làm sạch da, cải thiện tuần hoàn máu và ngăn ngừa mụn hiệu quả. Nếu xông hơi thường xuyên sẽ giúp sáng da, hồng hào và tươi trẻ.

- Giúp thư giãn tinh thần, loại bỏ căng thẳng, mệt mỏi. Nhiệt độ cao trong phòng xông ở khoảng 45 độ C còn giúp giảm đau cơ bắp hiệu quả, cơ thể cảm thấy nhẹ nhỏm và khỏe khoắn hơn.

3.2. Phòng xông hơi khô sauna truyền thống

Phòng xông hơi khô sauna là loại xông hơi khô truyền thống hoạt động nhờ hơi nóng. Khi khởi động máy xông hơi người xông sẽ dội nước lên đá tản nhiệt sauna đặt trên thanh nhiệt của máy xông hơi khô để làm tăng nhiệt độ phòng. Nhiệt độ phòng xông hơi khô thường ở 50 - 55 độ C, có thể lên đến 75 độ C, và độ ẩm chỉ ở mức 10%. Vật liệu làm phòng xông hơi khô hoàn toàn từ gỗ cao cấp, đảm bảo độ bền và an toàn cho sức khỏe.

Cấu tạo

Khung phòng xông hơi, máy xông hơi khô, đá sauna, bảng điều khiển, và một số phụ kiện khác như: Nhiệt ẩm, nhiệt kế, đồng hồ cát, xô và gáo múc nước,...

Công dụng đem lại:

- Với nhiệt độ cao có thể giết chết các vi khuẩn, ký sinh trùng và nấm trên cơ thể, giúp thanh độc cơ thể cực hiệu quả.

- Kích thích và tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể, cải thiện tuần hoàn máu.

- Xông hơi không phải là phương pháp chữa trị bệnh lý trứng cá cho da nhưng đây là phương pháp giúp đào thải độc tố, làm sạch da.

- Giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện trạng thái tinh thần. Đặc biệt với những người hay bị đau cơ, nhức xương khớp thì xông hơi chính là phương pháp cải thiện cực tốt.

- Ở nhiệt độ cao trên 50 độ C cơ thể tiết ra rất nhiều mồ hôi đem lại khả năng tiêu hao mỡ thừa hiệu quả. Đặc biệt là những phần mỡ dư thừa có ở đùi, mông, bụng... sẽ bị đốt cháy thông qua tuyến mồ hôi, làm cho các cơ và phần mỡ khác săn lại.

Phòng xông hơi khô sauna truyền thống

3.3 Phòng xông hơi sauna đá muối

Là loại xông hơi khô sauna kết hợp vách đá muối, cơ chế hoạt động tương tự phòng xông hơi khô sauna truyền thống. Tuy nhiên phần vách đá muối được lắp đặt biết bị đèn điện giúp những viên đá muối nóng lên và có màu sắc hồng cam đẹp mắt.

Cấu tạo:

Khung phòng xông hơi, máy xông hơi khô, đá sauna, đá muối Himalaya, bảng điều khiển, và một số phụ kiện khác như: Nhiệt ẩm, nhiệt kế, đồng hồ cát, xô và gáo múc nước,...

Công dụng:

Ngoài những công dụng như phòng xông hơi khô sauna truyền thống thì phòng xông hơi sauna đá muối còn có những công dụng đặc biệt từ đá muối.

- Khi khởi động hệ thống đèn điện giúp đá muối nóng lên và có màu hồng cam lan giúp không gian phòng xông hơi trở nên lung linh và sang trọng hơn.

- Thêm vào đó đá muối Himalaya cũng là nguyên liệu chứa nhiều khoáng chất có lợi đem lại nhiều lợi ích cho da và cơ thể người xông.

Phòng xông hơi sauna đá muối

3.4 Phòng xông hơi hồng ngoại

Phòng xông hơi hồng ngoại là loại phòng xông hơi sử dụng sức nóng lan tỏa từ thiết bị hồng ngoại làm cho nhiệt độ phòng nóng lên.

Thiết bị hồng ngoại bao gồm: Film hồng ngoại, bóng đèn hồng ngoại, cáp hồng ngoại, máy hồng ngoại.

Cấu tạo:

Khung phòng xông hơi, thiết bị hồng ngoại, bảng điều khiển, và một số phụ kiện khác như: Nhiệt ẩm, nhiệt kế, đồng hồ cát,...

Lợi ích khi lắp đặt phòng xông hơi hồng ngoại:

- Dải ánh sáng hồng ngoại có khả năng chiếu thấu vào tận xương tủy người xông hơi đem lại hiệu quả giảm đau nhức xương cốt và ngăn chặn các bệnh về xương khớp. Đặc biệt khi cơ thể đang trong tình trạng đau nhức, mệt mỏi đây chính là phương pháp khắc phục cực hiệu quả.

- Giúp tái tạo năng lượng cho cơ thể, loại bỏ tình trạng mệt mỏi, căng thẳng, tinh thần trở nên thư thái và tươi khỏe hơn.

- Cải thiện tình trạng mất ngủ, giúp người xông có giấc ngủ ngon hơn, sâu hơi, tái tạo nguồn năng lượng mới.

- Tia hồng ngoại cũng đem đến một số công dụng đặc biệt như: Tia hồng ngoại giúp làm đẹp da, giúp giảm cân hiệu quả,...

Phòng xông hơi hồng ngoại

3.5 Phòng xông hơi hồng ngoại đá muối Himalaya

Loại phòng xông hơi với sự kết hợp của đá muối Himalaya và các thiết bị hồng ngoại như: Đèn hồng ngoại, film hồng ngoại, cap hồng ngoại,... Đối với đá muối Himalaya có thể sử dụng phòng vách đá muối hoặc phòng vách đá muối kết hợp đá muối trải sàn. Tùy vào diện tích phòng xông hơi của spa hay gia đình bạn để lựa chọn mẫu phòng xông hơi đá muối Himalaya phù hợp và vẫn giữ được tính năng và những công dụng diệu kỳ cho sức khỏe.

Cấu tạo:

Khung phòng xông hơi, thiết bị hồng ngoại, đá muối Himalaya, bảng điều khiển, và một số phụ kiện khác như: Nhiệt ẩm, nhiệt kế, đồng hồ cát, thiết bị nghe nhạc,...

Phòng xông hơi hồng ngoại đá muối Himalaya

Công dụng

3.5.1 Thư giãn cơ thể và tinh thần

Khi căng thẳng, đầu óc và cơ thể sẽ căng cứng, khó chịu. Chỉ cần một ít thời gian trong phòng xông hơi đá muối himalaya sẽ giúp bạn tan biến. Hơi nóng trong phòng xông hơi cộng hưởng với ion âm sản sinh ra từ đá muối sẽ giúp cơ thể điều hoà được căng thẳng, stress và mang lại cảm giác thoải mái, tích cực cho người sử dụng.

3.5.2 Chăm sóc sức khỏe của phòng xông hơi đá muối

Nhiệt độ trong phòng xông hơi kèm theo ion âm của đá muối làm tăng sự lưu chuyển máu huyết. Các cơn đau cơ, khớp sẽ được giảm nhẹ nhờ vào sự lưu chuyển tích cực của máu giàu ô xy.

3.5.3 Hỗ trợ đào thải độc tố, chăm sóc da

Cơ thể được loại bỏ độc tố, những bã thừa, tế bào chết cũng theo ống dẫn mồ hôi thoát ra ngoài giúp bạn có làn da khỏe sạch và sáng mịn hơn. Đây cũng là phương pháp chăm sóc da hữu ích dành cho ai bị mụn trứng cá. Tuy xông hơi đá muối không phải là cách điều trị mụn trứng cá, nhưng nhờ việc xông hơi đá muối mà lỗ chân lông được thông thoáng và sạch hơn, hỗ trợ ngăn ngừa và giảm thiểu tình trạng mụn trứng cá.

3.5.4 Hỗ trợ đốt cháy năng lượng, giảm béo hiệu quả

Khi xông hơi trong nhiệt độ cao cơ thể sẽ đổ mồ hôi giúp tiêu hao rất nhiều calo. Số calo này sẽ đốt cháy các chất béo và đường carbohydrates.

3.5.5 Cải thiện giấc ngủ

Chúng ta sẽ dễ đi vào giấc ngủ hơn khi nhiệt độ cơ thể giảm xuống, đó là lý do tại sao những ngày hè nóng nực chúng ta thường rất khó ngủ. Việc xông hơi trong phòng xông hơi đá muối Himalaya sẽ làm nhiệt độ cơ thể tăng lên cao và giảm xuống nhanh hơn bình thường khi chúng ta kết thúc việc xông hơi, sự giảm nhiệt độ cơ thể nhanh hơn bình thường này sẽ làm cho bạn dễ buồn ngủ và có giấc ngủ sâu và ngon hơn.

3.5.6 Phục hồi cơ bắp sau khi luyện tập, kiệt sức

Sau khi luyện tập thể thao, cơ thể sẽ kiệt sức, các bó cơ căng cứng, bạn sẽ cảm thấy nhức mỏi, và điều này có thể được giải quyết bằng phòng xông hơi Đá muối Himalaya. Nhiệt độ cao của phòng xông hơi có thể len lỏi sâu dưới da, làm các cơ bắt giãn ra và tăng sự dẻo dai, đồng thời trong quá trình sử dụng phòng xông hơi, hệ thống tuần hoàn máu sẽ được cải thiện, ngăn giải phóng acid lactic gây nên các chứng co rút cơ (chuột rút).

Công dụng của phòng xông hơi hồng ngoại đá muối Himalaya

3.6 Phòng xông hơi thuốc Bắc

Một loại phòng vô cùng đặc biệt cũng đang rất phổ biến hiện nay chính là phòng xông hơi thuốc Bắc, sử dụng các loại lá cây để làm thuốc xông hơi như: Lá tre, tía tô, hoắc hương, cây long não, lá chanh, cây cứt lợn, cây địa liền dạng khô,... đây là những cây thuốc Bắc cực tốt cho cơ thể con người.

Phòng xông hơi thuốc Bắc thực chất là một loại hình xông hơi ướt dựa trên cơ chế tỏa nhiệt của hơi nước. Vị thuốc bắc thơm dịu dưới tác dụng của nhiệt giúp cho vị thuốc Bắc thấm vào cơ thể thông qua lỗ chân lông, đem lại hiệu quả cải thiện sức khỏe cho người xông hơi.

Phòng xông hơi thuốc Bắc

Tác dụng:

- Xông hơi thuốc Bắc hỗ trợ thải độc cơ thể cực hiệu quả, thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu và lưu thông khí huyết trong cơ thể, đặc biệt hiệu quả với người có khí huyết không lưu thông.

- Những dưỡng chất có trong thành phần thuốc Bắc giúp ngăn ngừa các loại vi khuẩn gây bệnh, tăng sức đề kháng và sự miễn dịch, giúp bạn có một cơ khỏe mạnh.

- Là phương pháp hữu hiệu quả thư giãn cơ thể và tinh thần, đầu óc thoải mái hơn, chân tay khỏe khoắn và linh hoạt hơn.

Công dụng phòng xông hơi thuốc Bắc

3.7 Phòng xông hơi hoàng thổ

Phòng xông hơi hoàng thổ là cái tên vừa xa lạ, vừa quen thuộc. Phòng xông hơi hoàng thổ là loại phòng xông hơi được xây dựng hoàn toàn bằng đất hoàng thổ, hay còn gọi là đất sét vàng.

Đất sét vàng hay là đất hoàng thổ là loại đất được tạo nên nhờ sự kết hợp giữa 5 loại bùn như: Bùn nâu, xanh, đen, vàng và đỏ để tạo ra loại đất sét hoàng thổ đặc biệt và có chất lượng tốt nhất.

Phòng xông hơi hoàng thổ đem lại những tác dụng gì?

- Giúp đào thải độc tố trong cơ thể, vừa giữ sức khỏe tốt, vừa đem đến làn da mịn màng, chống lão hóa hóa. Da sạch hơn, cải thiện tình trạng mụn hiệu quả, da khỏe sạch và trắng sáng.

- Là phương pháp hỗ trợ giảm cân và giữ gìn vóc dáng cho cả nam và nữ.

- Đối với những người thường xuyên bị mệt mỏi và căng thẳng đầu óc thì xông hơi hoàng thổ cũng là phương pháp cực hiệu quả, tinh thần thư thái, cải thiện.

Phòng xông hơi hoàng thổ

3.8 Phòng xông hơi Nano

Phòng xông hơi công nghệ Nano được du nhập từ công nghệ của Nhật Bản với cấu tạo kết hợp từ tấm chăn Nano, tia hồng ngoại và các loại đá như: Đá thạch anh, đá muối Himalaya, phòng xông hơi Nano được làm nóng từ nhiệt của phim hồng ngoại. Điều đặc biệt của mẫu phòng này là toàn bộ thiết bị và phần thảm gạch được tráng một lớp nano. Phần tranh trang trí, rèm, phần đệm tựa lưng được cấu tạo từ những viên đá nhỏ hay phần gạch lát đều được tráng một lớp nano.

Tác dụng đem lại:

Phòng xông hơi công nghệ Nano có vai trò như một vitamin C cực mạnh, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, tăng cường hệ miễn dịch giúp cơ thể thoải mái, khỏe mạnh và thư giãn tinh thần.

- Giảm stress, căng thẳng và mệt mỏi hiệu quả. Giúp bạn lấy lại năng lượng tích cực. cơ thể tươi tỉnh và khỏe khoắn hơn.

- Phương pháp làm đẹp da cực tố. Giúp bạn có làn da căng mịn, hồng hào tự nhiên.

- Giảm mỡ thừa nhanh chóng, giúp bạn có một vóc dáng thon gọn và săn chắc.

Phòng xông hơi Nano

3.9 Phòng xông hơi lạnh (xông tuyết )

Phòng xông hơi lạnh hay còn gọi là phòng xông tuyết, là một mô hình xông hơi được trang bị hệ thống làm lạnh ở nhiệt dao động từ 0 - 5°C.

Tác dụng đem lại:

- Xông hơi lạnh hỗ trợ tăng cường lưu thông máu đến các bộ phận trong cơ thể để đảm bảo thân nhiệt được cân bằng.

- Khiến tỷ lệ trao đổi chất tăng lên, khi nhiệt độ bên ngoài thấp hơn cơ thể sẽ nổ lúc làm ấm, kích hoạt hệ thống miễn dịch và sản sinh các bạch cầu nhiều hơn.

- Giúp se khít lỗ chân lông, giúp làm mịn da, tăng tính đàn hồi cho da, giảm tình trạng nếp nhăn da hiệu quả.

- Sau khi thực hiện xông hơi tuyết cơ thể con người sẽ cảm thấy rất thoải mái, nhẹ nhõm, loại bỏ được những căng thẳng, mệt mỏi. Điều này cũng giúp bạn dễ ngủ hơn, giấc ngủ ngon và sâu hơn.

Phòng xông hơi lạnh (xông tuyết)

3.10 Phòng tắm, "xông hơi" Enzim

Phòng tắm xông hơi Enzim là hình thức tạo nhiệt bằng chính các enzyme từ bột gỗ quý. Trong phòng tắm xông hơi enzim không dùng nguồn điện để tạo nhiệt mà tận dụng hình thức lên men tự nhiên sản xuất ra nhiệt năng lên đến 60 độ, nhiệt độ thực cơ thể cảm nhận được khoảng 40 độ C.

Tác dụng đem lại:

- Có tác dụng thải độc và điều hòa cơ thể một cách vô dùng nhẹ nhàng và dễ chịu.

- Nhiệt độ trong phòng nóng nhưng không gây bỏng rát da khiến người sử dụng cảm thấy vô cùng dễ chịu, giữ cơ thể luôn ở trạng thái thư giãn và sảng khoái.

- Phương pháp hỗ trợ giảm béo nhẹ nhàng và dễ dàng cho chị em phụ nữ.

- Giúp cơ thể bạn tăng cường sức đề kháng ,từ đó có thể điều chỉnh hỗ trợ điều trị một số bệnh mãn tính, còn giúp cải thiện rất tốt hệ hô hấp, mạch máu não và các dây thần kinh của con người, đồng thời giúp đả thông kinh lạc, tuần hoàn máu và giảm đau hiệu quả.

- Làn da của mình hồng hào và căng bóng, da khỏe mạnh, căng mướt và trẻ đẹp hơn.

Phòng tắm, xông hơi Enzim

