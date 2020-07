Top 5 kem trị mụn tốt được chuyên gia da liễu khuyên dùng năm 2020

1. Gel trị mụn Manuka Honey Gel Living Nature

Manuka Honey Gel là sản phẩm đến từ thương hiệu Living Nature (New Zealand). Với chiết xuất 100% từ thiên nhiên hữu cơ nổi bật là mật ong Manuka nguyên chất nên an toàn tuyệt đối với mọi loại da. Có khả năng loại bỏ mụn nội tiết tố, mụn do sử dụng corticoid, mụn trứng cá…

Ưu điểm nổi bật: Manuka Honey Gel Living Nature là sản phẩm được chiết xuất 100% thành phần hữu cơ thiên nhiên nên lành tính với da. Dùng được cho cả vết thương hở, da mỏng yếu, da nhiễm corticoid và phụ nữ mang thai. Hiệu quả trị mụn cao nhưng giá thành khá thấp phù hợp với tất cả mọi người.

Thành phần chính gồm:

Mật ong Manuka (Manuka Honey): Kháng khuẩn điều trị mụn tận gốc, ngăn ngừa sẹo thâm.

Dầu Manuka (Manuka oil): Kháng khuẩn, kháng viêm làm giảm hiện tượng sưng tấy, mẩn đỏ do mụn viêm.

Gel lanh Harakeke (Phormium tenax leaf juice): Dưỡng ẩm da gấp 3 lần nha đam. Se cồi mụn và kiểm soát lượng dầu trên da.

Cách dùng: Vệ sinh da mặt sạch sẽ, dùng một ít gel mật ong Manuka thoa lên vùng da mụn. Sử dụng đều đặn 2-3 lần/ngày để đạt kết quả điều trị tối đa.

2. Kem trị mụn Sakura Acne Clearing Cream

Kem trị mụn Sakura Acne Clearing Cream hỗ trợ điều trị mụn với công nghệ tiên tiến từ Nhật Bản. Loại bỏ mụn theo cơ chế tấn công trực tiếp vào lỗ chân lông giúp kiểm soát mụn đầu đen, mụn trứng cá… hiệu quả.

Ưu điểm nổi bật: Sản phẩm có khả năng loại bỏ tất cả các loại mụn: trứng cá, mụn bọc, mụn viêm... Nuôi dưỡng làn da sạch mụn và ngăn ngừa vết thâm mụn hiệu quả.

Thành phần chính gồm:

Chiết xuất phong lữ: Chữa lành tổn thương, cân bằng da dầu và da khô.

Chiết xuất lá anh đào: Bảo vệ da khỏi các tác động tia UV, giảm viêm nhiễm trên da.

Tinh chất Comfrey: Làm dịu da kích ứng nhanh chóng.

Butylene Glycol: Tái tạo da hư tổn sau mụn.

Cách dùng: Rửa sạch da mặt trước khi sử dụng. Thoa lớp kem mỏng lên vùng da bị mụn 1-3 lần/ngày.

Không chỉ trị mụn hiệu quả, Sakura Acne Clearing Cream còn có thể ngăn ngừa sẹo thâm sau mụn. Hãy cùng xem kết quả “thần kỳ” của khách hàng sau khi sử dụng sản phẩm nhé!

3. Gel trị mụn 4 giờ Rapid Relief Acne Spot Treatment

Được xem là một trong những “Siêu anh hùng” của thương hiệu Murad nổi tiếng từ Mỹ. Gel trị mụn Murad Rapid Relief Acne Spot Treatment mang lại hiệu quả điều trị mụn “siêu tốc”.

Ưu điểm nổi bật: Điều khiến gel trị mụn của Murad trở nên “độc nhất vô nhị” chính là chứa đến hai loại salicylic acid:

Loại salicylic acid thứ 1 - Lập tức tác động lên các nốt mụn, loại bỏ vi khuẩn, tiêu viêm, làm sạch lỗ chân lông.

Loại salicylic acid thứ 2 - Thể nang nén bền vững, sẽ được phóng thích từ từ trong nhiều giờ liền làm hiệu quả hỗ trợ điều trị mụn được duy trì liên tục.

Thành phần chính gồm:

Thành phần trong kem trị mụn Rapid Relief Acne Spot Treatment

Cách dùng: Làm sạch da mặt. Chấm nhẹ một ít gel lên từng đốm mụn. Sử dụng kem chống nắng để bảo vệ da tốt hơn.

4. Tinh chất trị mụn Paula’s Choice Clear Regular Strength Anti-Redness Exfoliating Solution

Tinh chất Clear Regular Strength Anti-Redness Exfoliating Solution With 2% Salicylic Acid là phiên bản BHA chuyên biệt trong điều trị mụn đầu đen, mụn ẩn của Paula’s Choice.

Ưu điểm nổi bật: Hoạt chất salicylic acid 2% sẽ len lỏi vào sâu bên trong lớp da, ngay lập tức làm giảm đi những nốt mụn đầu đen, mụn trắng… Đặc biệt, không giống các sản phẩm trị mụn khác, tinh chất này không sử dụng cồn, menthol, bạc hà làm kích ứng làn da mụn nên rất nhẹ dịu và không làm khô da.

Thành phần chính:

Cách dùng: Làm sạch da. Cho lượng vừa đủ ra bông tẩy trang và sử dụng cho toàn khuôn mặt, không cần rửa lại nước.

5. Kem trị mụn White Doctors Acne Pro

White Doctors Acne Pro ứng dụng hoạt chất Acnacidol TM BG Biofunctional tiên tiến từ Thụy Sĩ giúp xóa mụn an toàn. Cùng với công nghệ GP4G cung cấp năng lượng, thúc đẩy hình thành da non, làm trẻ hóa da.

Ưu điểm nổi bật: Có khả năng điều trị tất cả các loại mụn thể nặng như: mụn bọc, mụn mủ, mụn viêm... Mang lại hiệu quả điều nhanh chóng và không gây kích ứng trên da.

Cách dùng: Làm sạch da mặt trước khi thoa sản phẩm. Sử dụng 2-3 lần/ngày và nên kết hợp lấy nhân mụn để cho hiệu quả nhanh.

Trên đây là top 5 kem trị mụn hiệu quả nhất năm 2020. Hy vọng bạn sẽ tìm được sản phẩm phù hợp với làn da mụn của mình và điều trị thành công trong thời gian ngắn nhé.