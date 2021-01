Top 5 mẫu đèn đá muối phong thủy được khách hàng mua cuối năm

Ở bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu thông tin về đèn đá muối và top các loại đèn đá muối phong thủy được khách hàng mua nhiều dịp cuối năm.

Đèn đá muối phong thủy

1. Đèn đá muối Himalaya là gì? Nguồn gốc của đèn đá muối Himalaya?

Đèn đá muối Himalaay là loại đèn được chế tác từ đá muối Himalaya. Từ những viên đá muối Himalaya nguyên sơ được chết tác đơn giản và khoét lỗ bên trong để đặt bóng đèn. là loại đèn được chế tác từ đá muối Himalaya. Từ những viên đá muối Himalaya nguyên sơ được chết tác đơn giản và khoét lỗ bên trong để đặt bóng đèn.

Đá muối Himalaya có nguồn gốc hình thành cách đây hàng trăm triệu năm, được khai thác từ mỏ đá muối Himalaya tại Pakistan. Các khối đá muối Himalaya đã được các nhà khoa học nghiên cứu và chứng minh có chứa 84 oại khoáng chất có lợi cho sức khỏe, là loại đá muối tinh khiết nhất trên hành tinh này.

Nguồn gốc đèn đá muối Himalaya

2. Đèn đá muối phòng thủy là gì?

Đèn đá muối phòng thủy là loại đèn được chế tác vô cùng tỉ mỉ và tinh xảo từ những viên đá muối Himalaya. Với mỗi hình dáng khác nhau đem đến phong thủy khác nhau cho người sử dụng.

Hiện nay đèn đá muối phong thủy đang được rất nhiều khách hàng ưa chuộng sử dụng với ý nghĩa phong thủy và chăm sóc sức khỏe. Đặc biệt vào dịp cuối năm khi các gia đình dọn dẹp và tân trang nhà cửa đón Tết thì đèn đá muối phong thủy trở thành sản phẩm được mua sắm rất nhiều. Khách hàng muốn mua đèn đá muối phong thủy với mong muốn những điều tốt lành sẽ đến trong năm mới.

3. Top 5 mẫu đèn đá muối phong thủy được khách hàng mua nhiều nhất dịp cuối năm

Đèn đá muối phong thủy với rất nhiều hình dáng khác nhau mang ý nghĩa phong thủy riêng. Dưới đây là top 5 mẫu đèn phong thủy được ưa chuộng nhiều nhất.

3.1 Đèn đá muối phong thủy cóc ngậm tiền

Đá muối phong thủy cóc ngậm tiền hay còn được biết với tên gọi là Thiềm Thử hay ông Cóc chiêu tài. Đèn đá muối phong thủy cóc ngậm tiền là hình tượng một chú cóc có ba chân đang ngậm tiền trên miệng có ý nghĩa giúp mang lại nhiều tiền tài cho gia chủ.

Với mục đích phong thủy là đem lại vận may về tiền của, đèn đá muối hình cóc ngậm tiền thường được đặt ở gần quầy thu ngân, trên bàn làm việc, bàn lễ tân của cơ quan.

Cóc ngậm tiền thường được xem như một chú cóc chúa, vị trí phù hợp nhất để đặt đá muối phong thủy cóc ngậm tiền chính là góc đối diện xéo với của ra vào chính. Góc xéo đó là nơi tập trung nhiều khí nhất. Và gia chủ lưu ý không nên đặt vật phẩm này trong phòng ngủ hay nhà tắm, bếp và cũng nên tránh việc đặt sát cửa ra vào vì nó có ý nghĩ là đem tiền bạc ra khỏi nhà.

Đá muối phong thủy cóc ngậm tiền

3.2 Đèn đá muối phong thủy phật Di Lặc nằm

Phật Di Lặc thông thường ta gọi đầy đủ phải là “Đức Phật Di Lặc”, là biểu tượng cho sự an lạc, vui vẻ, may mắn và hạnh phúc. Đèn đá muối phong thủy Di Lặc nằm là vật phẩm tôn kính trong Phong Thủy, trưng bày trong nhà sẽ mang lại rất nhiều điều tốt lành cho gia chủ, gia đạo. Ðức Phật Di Lặc tượng trưng cho lòng từ bi, hoan hỷ, vui tươi nên luôn luôn được tôn thờ.

Để phát huy công dụng của đèn đá muối phong thủy hình phật Di Lặc nằm, bạn nên trưng bày tượng Phật ở vị trí cao hướng ra cửa chính nhìn của căn nhà. Vị trí này được cho là giúp Phật biến toàn bộ khí vào nhà thành năng lượng tốt. Đặt tượng đá muối phong thủy phật Di Lặc nằm ở cung Đông của ngôi nhà hay phòng khách để tạo sự hài hòa cho cả gia đình và hóa giải mọi rắc rối, bất hòa.

Đèn đá muối phong thủy Di Lặc nằm

3.3 Đèn đá muối phong thủy Phật Tổ

Đèn đá muối phong thủy Phật Tổ đem lại công dụng 2 in 1: Vừa có ý nghĩa phong thủy, vừa chăm sóc sức khỏe con người. Đây là sản phẩm đèn đá muối đang được rất nhiều khách hàng yêu thích.

Đèn đá muối phong thủy Phật Tổ được điêu khắc tỉ mỉ với dường nét vô cùng tinh xảo. Theo Đạo Phật, Phật Tổ và Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát là vị phật chuyên cứu hoá chúng sinh lầm than, là biểu tượng của phật giáo, thường dùng để thờ cúng trong nhà. Hình của của đạo Phật, phổ độ chúng sinh cứu giúp, chỉ lối, soi đường cho chúng sinh có cuộc sống hạnh phúc. Đặt đèn đá muối phong thủy Phật Tổ trong nhà giúp mang lại may mắn, hạnh phúc cho gia chủ.

Thường thì đèn đá muối phong thủy Phật Tổ sẽ được đặt trên một chiếc đĩa lót giấy đỏ, vị trí cao, trang trọng. Gia chủ lưu ý không đặt trong phòng ngủ, những nơi không sạch sẽ, ẩm thấp.

Đèn đá muối phong thủy Phật Tổ

3.4 Đèn đá muối phong thủy trái đào tiên

Đèn đá muối phong thủy trái đào tiên được chế tác thủ công vô cùng tinh tế có hình dáng của một trái đào tiên. Đây được xem như biểu tượng của sự trường thọ. Người ta sử dụng đá muối phong thủy trái đào tiên nhằm giúp tất cả các thành viên trong gia đình mạnh khỏe, tránh được bệnh tật, tai ương. Về lâu dài đào tiên đem lại sự an nhiên, trường thọ cho gia chủ.

Đèn đá muối phong thủy trái đào tiên

3.5 Đèn đá muối phong thủy phật Di Lặc đứng

Đèn đá muối phong thủy phật Di Lặc đứng là vật phẩm phong thủy thường được sử dụng để cầu may mắn. Phật Di Lặc (Phật Cười) là hiện thân của niềm vui, hạnh phúc, là biểu tượng có thể hóa giải mọi hiềm khích, đố kị, ganh ghét và buồn phiền. Theo phong thủy, tượng phật Di Lặc với nụ cười hả hê, mãn nguyện sẽ mang đến cho những nơi Ngài ngự trị một vùng hào quang tràn đầy sinh khí, hạnh phúc và may mắn. Còn theo quan niệm nhà Phật, nếu Phật Bà là biểu tượng của lòng vị tha và cứu độ chúng sinh thoát khỏi trầm luân bể khổ thì Phật Di Lặc là biệu tượng tuyệt đối của hoan ca, của niềm vui, may mắn và hạnh phúc.

Cũng tương tự như đèn đá muối phong thủy Di Lặc nằm, để phát huy công dụng của đèn đá muối phong thủy hình phật Di Lặc đứng, bạn nên trưng bày tượng Phật ở vị trí cao hướng ra cửa chính nhìn của căn nhà. Vị trí này được cho là giúp Phật biến toàn bộ khí vào nhà thành năng lượng tốt. Đặt tượng đá muối phong thủy phật Di Lặc đứng ở cung Đông của ngôi nhà hay phòng khách để tạo sự hài hòa cho cả gia đình và hóa giải mọi rắc rối, bất hòa.

Đèn đá muối phong thủy phật Di Lặc đứng

Trên đây là chia sẻ về đèn đá muối phong thủy và những mẫu đèn đá muối phong thủy đang được ưa chuộng nhất. Hi vọng các bạn sẽ tìm lựa chọn được cho gia đình mình mẫu đèn với ý nghĩa phong thủy phù hợp.

Nếu bạn cần thêm thông tin chi tiết về đèn đá muois phong thủy chất lượng cao, chính hãng hãy liên hệ với Công ty TNHH Love Stone để được tư vấn miễn phí.