Vì sao Day Spa nên trang bị phòng xông hơi ướt trong các dịch vụ spa?

Vai trò của xông hơi chưa ai phủ nhận, tuy nhiên với các hộ gia đình và Day Spa, phòng xông hơi ướt được lựa chọn xem như một giải pháp tối ưu bởi sự tiện lợi – tiết kiệm – hiệu quả. Ngoài ra, với các công dụng mà phòng xông hơi ướt đem lại dưới đây, chủ Day Spa nên cân nhắc để đem đến cho spa của mình nguồn khách hàng tốt nhất.

Phòng xông hơi ướt hoạt động theo nguyên lý đó là làm cho nhiệt độ trong phòng nóng lên khoảng 45 độ C, với 100% độ ẩm làm cho cơ thể toát mồ hôi và đào thải chất độc ra bên ngoài qua những tuyến mồ hôi. Xông hơi ướt đó là giúp bài tiết mồ hôi, hơi nước còn làm ẩm da, các độc tố thải qua các lỗ chân lông nhờ đó giúp da mịn màng, người đang bị cảm sẽ thấy nhẹ nhàng hơn sau khi xông.

Xông hơi ướt giúp cải thiện lưu thông máu, tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể. Một lợi ích quan trọng của phòng xông hơi ướt là khi hít thở trong hơi nước có thể giúp giảm bớt viêm xoang, hen suyễn, dị ứng và viêm phế quản (điều này có rất ít ở phòng xông khô). Bên cạnh đó do tính tương tác giữa thần kinh và cơ, việc giãn nở những cơ trơn của thành mạch máu còn có tác dụng điều hòa thần kinh. Đó cũng là lý do cho thấy xông hơi có thể giải tỏa căng thẳng và giảm stress đồng thời cũng là lý do chúng ta nên chọn mua phòng xông hơi ướt cho gia đình mình.

Các công dụng cụ thể dưới đây, sẽ giúp bạn hình dung rõ hơn về vai trò của xông hơi ướt để chủ spa cân nhắc trong việc chọn lựa.

Đào thải độc tố: Sức nóng trong phòng xông hơi ướt sẽ làm giãn nở lỗ chân lông, khiến cơ thể ra mồ hôi từ đó bài tiết các độc tố ra bên ngoài cho bạn hồi phục sức khỏe, hỗ trợ hoạt động của các cơ quan trong cơ thể.

Cải thiện lưu thông máu: Nhiệt độ cao sẽ làm giãn nở các mao mạch khiến máu huyết lưu thông tốt hơn, quá trình trao đổi chất cũng được thực hiện nhanh chóng giúp các cơ quan hoạt động trơn tru hơn, hệ thống miễn dịch được tăng cường.

Làm đẹp da: Việc đào thải độc tố, thông thoáng lỗ chân lông, máu huyết lưu thông còn giúp làn da của bạn trở nên mịn màng, hồng hào hơn, giảm mụn trứng cá...

Giảm bớt viêm xoang, hen suyễn, dị ứng: Khi hít thở trong hơi nước có thể giúp giảm bớt viêm xoang, hen suyễn, dị ứng và viêm phế quản.

Thư giãn tinh thần: Xông hơi ướt cũng là một cách tuyệt vời để giảm bớt sự căng thẳng của cơ thể và qua đó giúp tâm trí thư thái hơn.

Hiện tại, có 2 loại là phòng xông vách kính - trần kính và vách kính - trần Alu, sử dụng kính cường lực cao cấp, có khả năng chịu nhiệt cao, bền, an toàn với người sử dụng. Ưu điểm của loại phòng xông hơi này là nhỏ gọn, dễ thi công, tạo không gian mở, thông thoáng, mang đến sự tiện nghi, hiện đại cho không gian ngôi nhà. Với riêng Day Spa , phòng xông hơi ướt là sự thư giãn, cải thiện sức khỏe cần thiết không thể thiếu nếu muốn có một dịch vụ hoàn hảo.

Ngoài ra, phòng xông hơi xây ốp gạch mosaic với ưu điểm độ bền cao, khó hỏng hóc trong quá trình vận hành; chi phí thấp nên phù hợp cho gia đình, cá nhân hay những khu spa lớn (xông tập thể). Chất liệu gạch mosaic có khả năng chống thấm tốt. Sàn phòng xông hơi bằng vật liệu không trơn trượt và có lỗ thoát nước. Còn trần phòng sẽ được thiết kế dạng mái vòm để tránh bị đọng hơi nước. Thiết kế sang trọng thể hiện đẳng cấp và tầm nhìn của một spa chiên lược và tiềm năng.

Với những công dụng, quy trình xông hơi cũng như tiện ích mà phòng xông hơi ướt mang lại, chủ spa nếu mong muốn đem lại những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, gia tăng doanh thu bạn nhé!