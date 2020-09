Làm sao để biết tim đang phình lớn ở người mắc bệnh tim?

Tim là một khối cơ có khả năng co bóp để bơm máu đi khắp cơ thể. Nhưng khi mắc bệnh, tim có thể phình to ra, khiến hoạt động bơm máu ngày càng khó hơn, theo The Healthy.

Khi phình to, trái tim có xu hướng tròn và chuyển sang hình cầu hơn. Cơ tim sẽ yếu dần và không còn hoạt động tốt nữa. Tim phình to cũng là dấu hiệu của suy tim sung huyết , phó giáo sư phẫu thuật tim Sandhya Balaram tại Trường Y Icahn ở Mount Sinai (Mỹ) giải thích.

Một số người sinh ra mắc bệnh di truyền khiến tim lớn bất thường. Trong khi đó, hầu hết trường hợp tim phình to là do ảnh hưởng bởi một số bệnh liên quan đến tim như tắc nghẽn động mạch bên trong tim, van tim bị rò rỉ hay nhiễm trùng, huyết áp cao lâu ngày không điều trị hoặc uống rượu quá nhiều, bà Balaram giải thích.

Những căn bệnh trên khiến tim phải làm việc nhiều hơn. Qua thời gian, tim bắt đầu suy yếu và phình lớn.

Dấu hiệu tim phình lớn

Tim phình lớn là vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Do đó, bệnh sẽ xuất hiện những triệu chứng bất thường trước khi tiến triển nặng. Các dấu hiệu phổ biến nhất của tim phình lớn là khó thở, mệt mỏi, sưng chân hoặc bụng do tích tụ chất lỏng.

Thể lực của người bệnh sẽ suy giảm rõ rệt. Ví dụ, trước đây họ có thể đi bộ qua 10 dãy nhà nhưng giờ chỉ đi một đoạn ngắn đã phải dừng lại vì quá mệt.

Khó thở vào ban đêm cũng là dấu hiệu thường thấy của tim phình lớn. Vì tim không thể bơm máu tốt khiến chất lỏng trào ngược và tích tụ bên trong phổi, gây khó thở khi nằm xuống, bà Balaram giải thích.

Những dấu hiệu khác gồm đau ngực , ho, chóng mặt, ngất xỉu, bỗng dưng tăng cân mà không hề thay đổi chế độ ăn.

Đau ngực là triệu chứng thường gặp của tim phình lớn Ảnh minh họa: Shutterstock

Điều trị tim phình lớn

Sau khi phát hiện bệnh, bác sĩ sẽ có phương pháp điều trị và giúp giảm các triệu chứng bệnh, chẳng hạn như dùng thuốc, để giúp tim bơm máu tốt hơn. Tuy nhiên, không có cách nào để giúp tim khỏe hơn hay trở lại kích thước bình thường được.

Một số trường hợp có thể được yêu cầu phẫu thuật, chẳng hạn như bệnh nhân gặp vấn đề ở van tim hay động mạch. Biện pháp cuối cùng là ghép tim. Tuy nhiên, trong hầu hết trường hợp, bác sĩ sẽ tập trung vào kiểm soát các triệu chứng bệnh và theo dõi hoạt động của tim, theo The Healthy.