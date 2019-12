Làm sao để giảm đau dạ dày hiệu quả?

Trong chương trình Tư vấn trực tuyến sức khỏe dạ dày mang tên “Cách giảm đau dạ dày hiệu quả” do Báo Thanh Niên cùng nhãn hàng YUMANGEL - thuốc dạ dày chữ Y thực hiện. TS-BS Võ Hồng Minh Công - Trưởng khoa Nội tiêu hóa Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, khi mắc bệnh đau dạ dày, nhiều người thường là tự chữa bằng thảo dược hoặc bằng các loại thuốc được người quen “mách nước”. Đây là thói quen nguy hiểm, vì nhiều trường hợp sử dụng sai thuốc để lại nhiều hậu quả nặng nề. Các biến chứng thường xảy ra khi tự chữa tại nhà đó là: Xuất huyết tiêu hóa, thủng dạ dày, bệnh lý gan mật (như viêm gan do thuốc) thậm chí có thể gây ung thư. Trong chương trình Tư vấn trực tuyến sức khỏe dạ dày mang tên “Cách giảm đau dạ dày hiệu quả” do Báo Thanh Niên cùng nhãn hàng YUMANGEL - thuốc dạ dày chữ Y thực hiện. TS-BS Võ Hồng Minh Công - Trưởng khoa Nội tiêu hóa Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, khi mắc bệnh đau dạ dày, nhiều người thường là tự chữa bằng thảo dược hoặc bằng các loại thuốc được người quen “mách nước”. Đây là thói quen nguy hiểm, vì nhiều trường hợp sử dụng sai thuốc để lại nhiều hậu quả nặng nề. Các biến chứng thường xảy ra khi tự chữa tại nhà đó là: Xuất huyết tiêu hóa, thủng dạ dày, bệnh lý gan mật (như viêm gan do thuốc) thậm chí có thể gây ung thư.

BS Công cho biết, có hai cách điều trị, đông và tây y. Ở Việt Nam, đau dạ dày có thể được điều trị bằng phương pháp tây y hoặc đông tây y phối hợp, điều trị bằng tây y trước rồi dùng thuốc đông y để phòng ngừa.

Trong số các bài thuốc dân gian chữa đau dạ dày như chuối hột, lá mơ lông, nghệ ăn cùng mật ong… thì chỉ mới có bột nghệ vàng được khoa học chứng minh là mang lại hiệu quả. “Trong nghệ chứa chất curcumin có tính năng chống viêm, mau lành vết loét, chống lão hóa. Lưu ý là chất curcumin này chỉ có trong nghệ vàng, không có trong nghệ đen”, BS Công cho biết. Tuy nhiên, điều trị dạ dày bằng thảo dược chỉ hiệu quả với bệnh viêm loét dạ dày do stress, do dùng rượu bia, do dạ dày tăng tiết a xít…; với bệnh dạ dày do vi khuẩn HP thì dùng bột nghệ mật ong không có tác dụng. “Vi khuẩn HP nằm trong dạ dày, điều trị rất khó, chỉ điều trị thành công bằng thuốc tây y mà thôi”, BS Công nhấn mạnh. Cũng vì vậy, khi đứng trước câu hỏi của bệnh nhân “nên điều trị bệnh đau dạ dày bằng đông y hay tây y?”, BS Công khuyên rằng trước tiên người bệnh cần đến khám ở trung tâm y tế để được chẩn đoán và điều trị bằng thuốc tây trước, sau đó dùng thảo dược để hỗ trợ phục hồi dạ dày.

Cơn đau dạ dày xuất hiện khá bất thường, không phải lúc nào người bệnh cũng đến ngay trung tâm y tế để khám chữa bệnh được. Trong các trường hợp đó, người bệnh có thể giảm đau nhanh và hiệu quả bằng loại thuốc trung hòa a xít. Nguyên nhân của cơn đau là do a xít tấn công vào thành dạ dày, gây sưng viêm. Thuốc trung hòa a xít sẽ giúp trung hòa lượng a xít dư thừa, nên giảm đau dạ dày hiệu quả. “Bệnh nhân khi lên cơn đau có thể dùng thuốc dạ dày hình chữ Y YUMANGEL để giảm đau nhanh, với liều dùng ngày 3 lần; trong trường hợp đau nặng hơn có thể dùng 4 lần/ngày. Duy trì điều trị trong vòng 6 tuần”, BS Công đưa ra lời khuyên.

Cần lưu ý sau khi điều trị khỏi, người bệnh cần lưu ý duy trì lối sống lành mạnh, ăn đồ mềm, dễ tiêu, tránh stress… để bệnh không tái phát.

Xem đầy đủ chương trình tư vấn trực tuyến sức khỏe dạ dày, chủ đề "Chế độ dinh dưỡng phòng tránh đau dạ dày" tại Fanpage và Youtube Báo Thanh Niên.