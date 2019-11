Làm sao để thoát khỏi chứng trào ngược a xít dạ dày ?

Trong buổi tư vấn trực tuyến “Điều trị chứng trào ngược a xít dạ dày”, TS-BS Võ Hồng Minh Công - Trưởng khoa Nội tiêu hóa Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết căn bệnh này những năm 1990 trở về trước khá hiếm gặp nhưng lại gia tăng nhiều trong thời gian gần đây. Tính đến năm 2015 tại TP.HCM, tỷ lệ người bị bệnh trào ngược a xít dạ dày lên tới 18,5%.

“Đây là một bệnh về đường tiêu hóa trên, gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống của người bệnh. Thông thường, khi ta ăn, thực phẩm được đưa xuống dạ dày, tại đây sẽ có van đóng kín vùng dạ dày với thực quản sau khi ăn, để dạ dày co bóp nghiền nát thức ăn. Với người bị bệnh trào ngược dạ dày thực quản, do van này bị yếu đi, khi dạ dày co bóp, a xít dạ dày trào lên vùng thực quản khiến người bệnh cảm thấy cổ nóng rát, muốn nôn trớ, cảm giác có vật gì đó nằm ở vùng cổ rất khó chịu. Lâu ngày bệnh này gây ra biến chứng viêm loét thực quản, viêm họng, viêm phổi, liên tục khò khè về đêm...”, BS Công cho biết.

Các nhà khoa học cho rằng có một số yếu tố dẫn đến sự trào ngược a xít dạ dày thực quản: giảm sự tống xuất của thực quản, cơ thắt vòng dưới thực quản yếu đi làm van yếu đi, sự tống xuất của thực phẩm từ dạ dày xuống ruột non bị chậm, tăng áp lực ở bụng (người béo phì hoặc phụ nữ mang thai, làm các công việc gây chèn ép ổ bụng…).

Trước câu hỏi làm sao để điều trị căn bệnh này, BS Võ Hồng Minh Công đưa ra lời khuyên: “Có thể dùng thuốc làm giảm a xít trong dạ dày, như ức chế thụ thể H2, thuốc PPI, uống trước khi ăn 30 phút. Hoặc người bệnh dùng các loại thuốc giúp băng niêm mạc dạ dày, làm dạ dày được bảo vệ nhiều hơn, có thể kể đến như hydroxit nhôm (loại thuốc này có một nhược điểm là gây táo bón), hay thuốc mà dân gian gọi là thuốc dạ dày chữ Y, giúp làm giảm triệu chứng nóng rát vùng thượng vị, buồn nôn hay gặp ở bệnh trào ngược dạ dày thực quản”.

Ngoài ra, ăn uống đúng cách góp phần quan trọng vào việc phòng và chữa chứng trào ngược dạ dày thực quản. Nên tránh những thực phẩm làm tăng yếu tố bùng phát của bệnh này như sô cô la, đồ ăn nhiều dầu mỡ và gia vị, rượu, đồ chua cay. Đặc biệt, cần ăn uống đúng giờ, bỏ thuốc lá và điều chỉnh lối sống để giảm stress. Lưu ý, bữa ăn cuối ngày nên cách giờ ngủ trên 3 tiếng.

Nhiều phụ huynh lo lắng khi trẻ nhỏ nôn trớ nhiều, phải chăng đó là trẻ bị bệnh trào ngược dạ dày thực quản? Bác sĩ Công cho biết, do cấu trúc cơ vòng dưới thực quản của trẻ nhỏ yếu hơn so với người lớn nên chỉ cần ăn hơi no, cười giỡn sau khi ăn cũng có thể bị ói. Hiện tượng này sẽ bớt dần và hết khi trẻ lớn lên. Với các bé dễ bị nôn trớ, ba mẹ nên cho con ăn thành nhiều bữa nhỏ, ăn vừa đủ, không ăn quá no; sau khi bé ăn xong vỗ lưng để bé ợ hơi mới đặt bé nằm xuống.

