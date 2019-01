Lần đầu tiên thực hiện can thiệp tim mạch trực tuyến châu Á

Các ca thực hiện can thiệp tim mạch trực tuyến này nằm trong khuôn khổ Hội nghị tim bẩm sinh và cấu trúc lần thứ 8, năm 2019. Đây là hội nghị thường niên thu hút sự tham gia của hơn 200 y bác sĩ, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tim mạch của Viêt Nam và thế giới.

Các bệnh nhân được thực hiện can thiệp tim mạch trực tuyến đến từ các tỉnh, thành của khu vực miền Trung, với các dị tật tim như thông liên thất, thông ống động mạch… Đặc biệt, tất cả các bệnh nhân này đều lần đầu tiên được thực hiện can thiệp tim mạch.

Thạc sĩ-bác sĩ Nguyễn Bá Triệu, Trưởng Khoa Tim bẩm sinh, Trung tâm tim mạch (Bệnh viện Đà Nẵng), cho biết, tại hội thảo thường niên về tim mạch lần này, các y bác sĩ, các kỹ thuật viên chuyên ngành tim mạch không chỉ được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật phẫu thuật can thiệp tim mạch mà còn được theo dõi những ca phẫu thuật, can thiệp tim mạch trực tuyến từ 5 quốc gia và vùng lãnh thổ là Thái Lan, Philippines, Đài Loan, Ấn Độ, và 5 ca tại Đà Nẵng (Việt Nam).

Trong quá trình theo dõi can thiệp tim mạch, các y bác sĩ cũng sẽ được giao lưu, chia sẻ và tham vấn trực tiếp những chuyên gia đầu ngành về phẫu thuật, can thiệp tim mạch trong khu vực và trên khắp thế giới như Anh, Mỹ, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc...

Từ các ca can thiệp trực tuyến, bác sĩ đến từ các nước trong khu vực có điều kiện chia sẻ, tích lũy kinh nghiệm theo kiểu cầm tay chỉ việc với các ca khó, đặc thù, xử lý trực tiếp các tình huống phát sinh trong khi can thiệp, cũng như các nguy cơ biến chứng.

Bác sĩ Triệu cho biết, đây là lần đầu tiên các bác sĩ của Trung tâm tim mạch (Bệnh viện Đà Nẵng) thực hiện can thiệp và truyền hình trực tiếp đến các trung tâm tim mạch châu Á, đến hội nghị thế giới. Tại đây, kỹ năng thực hiện phẫu thuật, can thiệp tim mạch của các bác sĩ Việt Nam được đánh giá cao, thực hiện được đến hơn 90% kỹ thuật chung về phẫu thuật, can thiệp tim mạch hiện đại.

Bác sĩ Triệu cũng chia sẻ thêm, từ năm 2019, với sự hỗ trợ của tổ chức từ thiện Đức “Trái tim vì trái tim”, các bác sĩ Trung tâm tim mạch (Bệnh viện Đà Nẵng) sẽ có điều kiện mang máy móc, thiết bị đến tận những địa bàn vùng cao, vùng sâu vùng xa để tầm soát, sàng lọc dị tật tim, chẩn đoán tim mạch cho người dân, hỗ trợ điều kiện phẫu thuật, can thiệp tim mạch ngay tại Trung tâm tim mạch (Bệnh viện Đà Nẵng).