Lãng phí hàng chục ngàn mét vuông tầng hầm ở bệnh viện nhi

Ngay sau khi Bệnh viện (BV) Nhi đồng TP.HCM khánh thành vào ngày 1.6 qua, một số người ngỡ ngàng khi biết BV có thêm tầng hầm thứ 2. PV Thanh Niên đã mục sở thị tầng hầm này.



Đi coi chừng đụng đầu!

Đi xuống tầng hầm thứ nhất, men theo dãy hành lang thuộc khoa tiết chế - dinh dưỡng và đụng khu vực y học hạt nhân là một cánh cửa sắt khép kín, nếu không có người chỉ đường thì cũng không biết công dụng của cánh cửa này để làm gì. Mở cánh cửa sắt, tiến vào bên trong, điện sáng choang. Người dẫn đường cảnh báo PV: “Đi coi chừng đụng đầu, phía trên nhiều đinh lắm”. Người dẫn đường đi xuống cầu thang và phải khom người vì hầm quá thấp.

Trong tầng hầm thứ 2 này có khu vực bể lắng phóng xạ rộng chừng 200 m2. Còn lại không gian trống trơn, rộng mênh mông. Trên đầu chúng tôi là ống nước, hộp dây điện.

PV dùng thước dây đo chiều cao tầng hầm thứ 2: Ngay khi qua lối cầu thang tầng hầm 1 dẫn xuống tầng hầm 2, chiều cao thực tế giữa sàn và trần là 1,66 m. Tuy nhiên, chiều cao tính từ đường ống cáp điện, ống nước trên trần xuống sàn chỉ có 1,22 m, muốn đi qua phải cúi người thật thấp. Tiến sâu vào bên trong thì chiều cao từ trần xuống sàn giảm còn 1,4 m.

Lãng phí 32 tỉ đồng?

Ngày 5.6, PV Thanh Niên liên hệ với Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Y tế TP, là chủ đầu tư, để tìm hiểu. Ông Lưu Hồ Ngọc Thanh, Trưởng phòng Dự án của ban này cho biết, tầng hầm 2 thực chất là hố PIT, tức tầng kỹ thuật. Tuy nhiên theo ông Thanh, trong các quyết định phê duyệt dự án BV, phê duyệt kỹ thuật thì từ UBND TP đến Bộ Xây dựng đều không có nói hay đề cập đến tầng PIT này.

Thuê công ty... bắt chuột ở hố PIT Một lãnh đạo BV Nhi đồng TP.HCM cho hay BV không biết ý đồ xây hố PIT là gì. Vừa rồi BV phải thuê một công ty xuống tầng hầm này để… đặt bẫy chuột vì dưới đó rất nhiều chuột!

“Do đây là dự án EPC - vừa thiết kế, vừa thi công và cung cấp lắp đặt thiết bị, do Tổng công ty xây dựng số 1 - TNHH MTV (CC1) và Công ty Yooil Engineering & Architects (gọi tắt Yooil, Hàn Quốc) thực hiện. Ban là chủ đầu tư, sở hữu, lúc ký hợp đồng giao dự án thì không biết sự việc, khi họ tổ chức xây dựng thì mới thấy” (?), ông Thanh nói và cho biết thêm, do dự án EPC nên khác các dự án khác. Nếu các dự án khác phải duyệt thiết kế, dự toán xong thì lấy đó làm cơ sở đấu thầu, còn BV Nhi đồng TP là vừa thiết kế vừa thi công, tức làm trước xong mới làm định mức và thanh toán, do đó giữa hai bên có nhiều chỗ chưa thống nhất được giá.